Kinas verkliga cyberhot: "Redan i din vardag"

Det har länge ansetts vara en självklarhet att USA inte bara är bäst utan till och med överlägset, när det gäller cyberkapacitet.

Den allmänna bilden har varit att USA dominerar, både offensivt och defensivt. I dag är verkligheten en annan.

Kina har lagt ner enorma resurser på en armé av experter som kan utmana resten av världen, skriver Yle. Landet har en bred, genomtänkt strategi.

”Jag brukardela upp det i de fyra S:en. Det är sofistikation, skala, smygande och strategi. Det kinesiska cyberaktörerna har visat oss de senaste åren är en otrolig grad av sofistikation”, säger Nikita Shah, cyberexpert vid tankesmedjan Atlantic Council, hos Yle.

”Svårt att upptäcka”

”Kina utnyttjar sårbarheter på ett mycket precist sätt. Sedan riktar deras experter in sig på specifika system på ett sätt som gör det väldigt svårt för oss att upptäcka. De infiltrerar sig i system som är nödvändiga för hur vårt samhälle fungerar”, säger Shah.

När det gäller sofistikation exemplifierar Shah med den statssponsrade hackergruppen Salt Typhoon, som tog sig in i kritisk amerikansk infrastruktur.

”De är särskilt skickliga på att infiltrera telekommunikationssystem”, säger experten.

Gruppen tog sig bland annat in i ett amerikanskt system som samlar information för känsliga domstolsbeslut.

”Det visade mig deras förmåga att identifiera ett mål och sedan uppnå det på ett extremt precist och avvägt sätt. Att upptäcka attacken tog väldigt lång tid för oss”, konstaterar Shah.

