Kinas verkliga cyberhot: "Redan i din vardag"
Det har länge ansetts vara en självklarhet att USA inte bara är bäst utan till och med överlägset, när det gäller cyberkapacitet.
Den allmänna bilden har varit att USA dominerar, både offensivt och defensivt. I dag är verkligheten en annan.
Kina har lagt ner enorma resurser på en armé av experter som kan utmana resten av världen, skriver Yle. Landet har en bred, genomtänkt strategi.
”Jag brukardela upp det i de fyra S:en. Det är sofistikation, skala, smygande och strategi. Det kinesiska cyberaktörerna har visat oss de senaste åren är en otrolig grad av sofistikation”, säger Nikita Shah, cyberexpert vid tankesmedjan Atlantic Council, hos Yle.
”Svårt att upptäcka”
”Kina utnyttjar sårbarheter på ett mycket precist sätt. Sedan riktar deras experter in sig på specifika system på ett sätt som gör det väldigt svårt för oss att upptäcka. De infiltrerar sig i system som är nödvändiga för hur vårt samhälle fungerar”, säger Shah.
När det gäller sofistikation exemplifierar Shah med den statssponsrade hackergruppen Salt Typhoon, som tog sig in i kritisk amerikansk infrastruktur.
”De är särskilt skickliga på att infiltrera telekommunikationssystem”, säger experten.
Gruppen tog sig bland annat in i ett amerikanskt system som samlar information för känsliga domstolsbeslut.
”Det visade mig deras förmåga att identifiera ett mål och sedan uppnå det på ett extremt precist och avvägt sätt. Att upptäcka attacken tog väldigt lång tid för oss”, konstaterar Shah.
Utbildar talanger i stor skala
Kina har vidare enormt goda förutsättningar när det gäller numerär och talanger.
”När det gäller skala riskerar vi att bli kraftigt utmanövrerade av både kinesiska statliga underrättelse- och militära institutioner. Vi har sannolikt redan blivit efter”, säger Nikita Shah.
”Den kinesiska statens sätt att utbilda talanger för egna syften har gett utdelning. De har tagit in väldigt många studenter vid universiteten och har gett dem en gedigen utbildning, främst inom naturvetenskap och cyberkompetens”, säger Shah.
Den tredje viktiga faktorn är förmågan att agera smygande. Kinesiska cyberaktörer är skickliga på att dölja sina spår.
”Kina ägnar sig inte åt offentlig, synlig cyberbrottslighet som Ryssland, och inte heller åt banditverksamhet som Nordkorea. Men de har sina egna intressen, till exempel att samla in information om potentiella motståndare”, konstaterar Mart Noorma, tidigare chef för Natos kompetenscenter för cyberförsvar, hos tv-bolaget ERR.
”En del av din vardag”
En anledning till att kinesiska cyberaktörer blivit svårare att upptäcka är att de har lärt sig att utnyttja dig och mig och bli en del av vår vardag.
”Något vi ser mer och mer är att de använder mindre kontorsroutrar, till exempel sådana som du har hemma för wifi. De lyckas smyga sig in, gömma sin trafik bland all annan nätverkstrafik på routern och använda den för sina operationer.”
Dessutom är Kina världsbäst på att stjäla stora mängder data, hävdar Nikita Shah.
Det finns sedan en kinesisk strategi som binder samman alla dessa strävanden.
Det finns ingen offentlig trovärdig statistik, men Kinas akademi för informations- och kommunikationsteknologi uppskattar att den nationella cybersäkerhetsindustrin omsätter 30 miljarder euro i år.
”Deras förmåga att styra hela apparaten på ett mycket fokuserat och långsiktigt sätt är imponerande. Min bedömning är att de har lyckats. Å andra sidan tycker jag också att det är otroligt nedslående”, avslutar Nikita Shah.
