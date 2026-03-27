905 meter. Så lång är rulltrappan som nu har börjat användas i kinesiska Wushan. För befolkningen innebär det ett stort lyft.
Kinas senaste jättebygge: Världens längsta rulltrappa
I den bergiga regionen kring Chongqing har Kina återigen tänjt på gränserna för modern infrastruktur.
I staden Wushan har världens längsta rulltrappa tagits i bruk – ett projekt som speglar landets fortsatta satsning på storskaliga byggnadsverk.
Den så kallade “Goddess”-anläggningen sträcker sig över nästan en kilometer längs branta sluttningar vid Yangtze River.
Använder det som motor
Systemet består av fler än två dussin rulltrappor och hissar och tar drygt 20 minuter att färdas från botten till toppen. Projektet har tagit fyra år att färdigställa och beskrivs som unikt i sitt slag.
Satsningen är ett tydligt exempel på hur Kina fortsatt använder infrastruktur som motor för ekonomisk utveckling, särskilt i inlandet där tillväxten släpar efter kustregionerna.
Trots en avmattning i fastighetssektorn ses stora byggprojekt fortfarande som ett sätt att stimulera investeringar och förbättra tillgängligheten i svårnavigerade områden.
Den kuperade terrängen i Chongqing har länge drivit fram innovativa lösningar. Regionen är känd för sina komplexa stadsmiljöer med hissar, rulltrappor och transportlösningar som integreras i vardagen, skriver Financial Times.
Låg avgift
Den nya anläggningen i Wushan knyter samman delar av staden som tidigare varit svåra att nå, och resor som en gång kunde ta upp till en timme har nu förkortats avsevärt.
Rulltrappssystemet används inte bara av turister utan även av lokalbefolkningen i vardagen. Varje dag transporterar tusentals människor både sig själva och varor upp och ner längs sluttningarna.
Avgiften är låg, vilket gör lösningen tillgänglig för många.
Schindler har anlitats
Projektet har också internationella inslag. Utrustningen har tillverkats av det schweiziska bolaget Schindler, som länge varit aktivt på den kinesiska marknaden, skriver Le Figaro.
Andra globala aktörer som Kone och Otis har också bidragit till landets omfattande nät av hissar och rulltrappor.
Samtidigt speglar projektet en förändring i samhället. Traditionella bärare, som tidigare transporterade varor för hand i de branta kvarteren, ersätts alltmer av mekaniserade lösningar.
