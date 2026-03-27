Kinas senaste jättebygge: Världens längsta rulltrappa

Den så kallade “Goddess”-anläggningen sträcker sig över nästan en kilometer längs branta sluttningar vid Yangtze River.

Systemet består av fler än två dussin rulltrappor och hissar och tar drygt 20 minuter att färdas från botten till toppen. Projektet har tagit fyra år att färdigställa och beskrivs som unikt i sitt slag.

Satsningen är ett tydligt exempel på hur Kina fortsatt använder infrastruktur som motor för ekonomisk utveckling, särskilt i inlandet där tillväxten släpar efter kustregionerna.

Trots en avmattning i fastighetssektorn ses stora byggprojekt fortfarande som ett sätt att stimulera investeringar och förbättra tillgängligheten i svårnavigerade områden.

Den kuperade terrängen i Chongqing har länge drivit fram innovativa lösningar. Regionen är känd för sina komplexa stadsmiljöer med hissar, rulltrappor och transportlösningar som integreras i vardagen, skriver Financial Times.