"Kaos på marknaden om USA drar sig ur"

USA ska ompröva allt

Enligt en presidentorder från Donald Trump 3 februari ska USA se över sitt medlemskap i ”alla internationella organisationer” inom 180 dagar och besluta om stöd eller medlemskap ska omprövas.

Finansminister Scott Bessent har sagt att USA vill ha ett “hållbart internationellt ekonomiskt system” som bättre tjänar landets intressen.

I onsdags kom besked från Bessent att USA i första hand vill ”reformera” Internationella valutafonden, IMF, och Världsbanken i stället för att dra sig ur.

Det är ännu oklart om samma sak gäller mer anonyma globala organ som Baselkommittén för banktillsyn och Financial Stability Board.

Baselkommittén utfärdar standarder för sektorn och FSB skapades i kölvattnet av 2008 års finanskris för att förhindra en upprepning.

Avreglerar inom landet

Inom USA har Trump-regimen redan presenterat en stor avregleringsagenda för finansvärlden.

Det har i sin tur återverkan på Baselkommittén och dess bankstandarder, eftersom en kraftig avreglering i USA gör att kommitténs regelverk inte har någon framtid i USA och därmed tappar tyngd även internationellt.

Redan har exempelvis Storbritannien fördröjt sin utbyggnad av Baselkommitténs regler, tills man vet vad USA kommer att göra och även EU väntar med vissa delar.

Officiellt uttrycks ingen oro för utvecklingen men tre källor hos Politico säger anonymt att det finns kraftig oro och farhågor för framtiden inför ett läge där USA drar sig ur globala regelverk.

”Gissningslek just nu”

Samtidigt konstaterar alla att ingen riktigt vet hur fortsättningen kommer att se ut.

”Det är en gissningslek just nu”, säger ekonomen Thorsten Beck som leder Florence School of Banking and Finance vid European University Institute.

Han konstaterar samtidigt att USA sannolikt kommer att ”visa mindre intresse för globala överenskommelser” och i stället ”koncentrera sig mer på vad som förmodas vara bäst för dem”.

Om USA ändå drar sig ur blir de globala organen ”mer av en social klubb och inte relevant längre”, tillägger Beck.

