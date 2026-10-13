Känner vi oss ensamma? Unika provet från Mars kan ge svaret – om vi lyckas få hem det

Mystiska fläckar kan avslöja liv



När Perseverance undersökte stenen upptäckte robotens instrument organiska ämnen och ovanliga kemiska strukturer.

De mörka fläckarna innehåller mineraler som kan bildas genom kemiska reaktioner kopplade till mikrobiellt liv.

Liknande strukturer på jorden kan uppstå när mikroorganismer använder ämnen i sin omgivning för att utvinna energi.



I september 2025 publicerades resultaten i den vetenskapliga tidskriften Nature.



Forskarna klassificerade fyndet som en möjlig biosignatur – ett tecken som kan ha biologiskt ursprung.

Men Nasa betonar att det också finns möjliga icke-biologiska förklaringar. Upptäckten är därför ännu inte ett bevis för liv på Mars.

Miljardprojektet stoppades



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Nasa och den europeiska rymdorganisationen ESA hade länge planerat att gemensamt hämta hem proverna genom projektet Mars Sample Return.



Uppdraget blev emellertid allt dyrare och mer komplicerat.



Efter att ha investerat miljardbelopp började Nasa ompröva projektet 2024. Den ursprungliga planen har därefter lagts ned utan någon fastställd ersättare.



”Vi kommer aldrig att veta säkert förrän vi får tillbaka proverna”, säger Briony Horgan, professor i planetvetenskap vid Purdue University, till CNN.

Kina siktar på att bli först



Samtidigt har Kina intensifierat sina planer på att hämta hem material från Mars.

Landets rymdprojekt Tianwen-3 ska enligt planerna skjutas upp 2028 och återvända med prover omkring 2031.



Målet är att samla in minst 500 gram sten och jord för avancerade laboratorieundersökningar på jorden. I en artikel i Nature Astronomy beskriver kinesiska forskare hur uppdraget ska undersöka nio vetenskapliga områden, med särskilt fokus på spår av tidigare eller nuvarande liv.

Kinas chefsforskare Hou Zengqian har betonat att sökandet efter liv är uppdragets viktigaste mål.

”Vi vill lösa gåtan om huruvida liv någonsin har existerat på Mars”, säger han och tillägger:

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”Vi hoppas kunna ge det internationella forskarsamhället en unik möjlighet att förstå Mars.”

Riskerar att förlora historisk upptäckt





För Nasa innebär situationen ett vetenskapligt dilemma.



Robotens instrument har kunnat identifiera möjliga tecken på liv, men för att avgöra deras ursprung behövs avancerade analyser i laboratorier på jorden.



Därmed riskerar en av rymdforskningens största upptäckter att förbli obesvarad – samtidigt som Kina närmar sig ett historiskt genombrott och därmed kör om USA på området.

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