Jorden har fått en ny minimåne – asteroiden fångades av gravitationen

Den är bara omkring en till två meter stor och därmed omöjlig att upptäcka med blotta ögat.

Enligt tyska Bild har den lilla himlakroppen redan befunnit sig i jordens närhet i flera månader.

Det var den ungerske astronomen Krisztián Sárneczky som observerade den från Piszkéstető-observatoriet i Ungern. Till en början var han och andra astronomer osäkra på vad det var de hade upptäckt och trodde att det var någon raketdel eller annat rymdskrot som kretsade runt jorden.

Men efter ytterligare observationer från teleskop i Arizona och Hawaii kunde forskarna fastställa att det sannolikt rör sig om en naturlig himlakropp.

”Banberäkningar visar att objektet tillfälligt är bundet till jorden”, uppger Minor Planet Center, som tillhör Internationella astronomiska unionen.

”Det har inte hittats någon koppling till något känt konstgjort objekt”, fortsatte organisationen.

Det innebär att jorden nu har ytterligare en naturlig satellit, om än bara tillfälligt.

Minimånen är lika stor som en människa

Den nya minimånen är mycket liten jämfört med vår vanliga måne, som har en diameter på omkring 3 474 kilometer.

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Asteroiden 2026 QQ8 mäter däremot bara omkring en till två meter.

Den är därmed ungefär lika stor som en vuxen människa, enligt BBC Sky at Night Magazine.

Den lilla asteroiden rör sig dessutom betydligt längre bort från jorden än vår vanliga måne.

Som närmast kommer den ungefär 568 000 kilometer från jorden, jämfört med månens genomsnittliga avstånd på cirka 384 000 kilometer.