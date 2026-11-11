Jorden har fått en ny måne, men den är betydligt mindre än den vanliga. En liten asteroid har fångats in av jordens gravitation och kretsar nu runt vår planet. Besöket blir dock kortvarigt – om några veckor försvinner den ut i rymden igen.
Jorden har fått en ny minimåne – asteroiden fångades av gravitationen
Jorden har fått en ny kosmisk granne. Den lilla asteroiden, som fått beteckningen 2026 QQ8, har tillfälligt fångats in av jordens gravitation och blivit vad astronomer kallar en minimåne.
Den är bara omkring en till två meter stor och därmed omöjlig att upptäcka med blotta ögat.
Enligt tyska Bild har den lilla himlakroppen redan befunnit sig i jordens närhet i flera månader.
Det var den ungerske astronomen Krisztián Sárneczky som observerade den från Piszkéstető-observatoriet i Ungern. Till en början var han och andra astronomer osäkra på vad det var de hade upptäckt och trodde att det var någon raketdel eller annat rymdskrot som kretsade runt jorden.
Men efter ytterligare observationer från teleskop i Arizona och Hawaii kunde forskarna fastställa att det sannolikt rör sig om en naturlig himlakropp.
”Banberäkningar visar att objektet tillfälligt är bundet till jorden”, uppger Minor Planet Center, som tillhör Internationella astronomiska unionen.
”Det har inte hittats någon koppling till något känt konstgjort objekt”, fortsatte organisationen.
Det innebär att jorden nu har ytterligare en naturlig satellit, om än bara tillfälligt.
Minimånen är lika stor som en människa
Den nya minimånen är mycket liten jämfört med vår vanliga måne, som har en diameter på omkring 3 474 kilometer.
Asteroiden 2026 QQ8 mäter däremot bara omkring en till två meter.
Den är därmed ungefär lika stor som en vuxen människa, enligt BBC Sky at Night Magazine.
Den lilla asteroiden rör sig dessutom betydligt längre bort från jorden än vår vanliga måne.
Som närmast kommer den ungefär 568 000 kilometer från jorden, jämfört med månens genomsnittliga avstånd på cirka 384 000 kilometer.
Lämnar jorden redan i december
Den nya minimånen kommer inte att stanna särskilt länge.
Enligt astronomernas beräkningar väntas asteroiden lämna jordens gravitationella grepp omkring december 2026 eller januari 2027.
Därefter fortsätter den sin egen bana runt solen.
Jorden har haft flera minimånar
Det är inte första gången jorden får en extra måne. År 2020 upptäcktes asteroiden 2020 CD3, som under en period kretsade runt jorden innan den fortsatte ut i rymden.
Även asteroiden 2024 PT5 blev en tillfällig följeslagare till vår planet, även om den inte fullbordade ett helt varv runt jorden.
Forskare tror att jorden kan ha flera små tillfälliga följeslagare samtidigt, men de är svåra att upptäcka på grund av att de är så små.
Den nya upptäckten kan därför vidare hjälpa astronomerna att förstå hur jordens gravitation fångar in mindre himlakroppar.
”Ytterligare observationer och dynamiska studier uppmuntras starkt”, skriver Minor Planet Center.
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