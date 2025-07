Italiens försvunna stad återuppstår under ytan

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Romersk historia i nytt ljus

Staden Aenaria nämns i antika texter som Plinius den äldre och Strabon, men det var länge oklart om den verkligen låg på Ischia. Ön kallades tidigare Pithecusae av grekerna som koloniserade den på 700-talet före Kristus. När romarna tog över runt år 322 före Kristus bytte ön namn till Aenaria, vilket ledde forskare att länge leta efter ruiner på land.

Bevarade strukturer från Aenarias syns under det kristallklara vattnet och bland fynden finns kajer, mosaiker och delar av romerska villor. (Foto: Il Borgo de Mare)

”Namnet var dokumenterat men ingen kunde hitta platsen”, säger Lauro. Arkeologerna letade på fel ställe. Staden låg under vattnet.

BBC rapporterar att fynden inkluderar ett stort romerskt hamnkomplex med kopplingar till hela Medelhavet. Radiokarbondateringar visar att kajens träpålar är från perioden 75 till 30 före Kristus. Man har också hittat en förtöjningspollare i brons formad som ett svanhuvud och blyprojektiler som kan tyda på att platsen haft militär betydelse.

Chefsarkeologen Alessandra Benini förklarar att det också finns tecken på att området varit bebott. Bland fynden finns tusentals mosaikbitar, takpannor, kammar och nätverktyg, olika föremål som tyder på vardagsliv snarare än enbart handel.

En unik upplevelse för besökare

Under sommarsäsongen, mellan maj och oktober, kan turister besöka platsen via snorkling, dykning eller båtturer med glasbotten. Alla turer inleds med en 3D-film som visar en digital återuppbyggnad av Aenaria. I det lilla museet visas fynd som oljelampor och romerska golvplattor under glasgolv.

”Det vi hittat är 99 procent under vattnet”, säger Benini.

”Det är som Pompeji. Innan det grävdes ut visste ingen att det fanns. Men det betyder inte att det inte var viktigt”, tillägger hon.

Varje sommar gräver arkeologer vidare på havsbotten utanför Ischia. Med ny teknik hoppas de snart kunna avslöja Aenarias dolda stadskärna. (Foto: Il Borgo de Mare)

Utgrävningarna fortsätter varje sommar, trots begränsad finansiering. Benini hoppas att nya tekniker som Lidar och georadar ska ge ännu fler svar, och kanske avslöja själva stadens grund.

“Det är dyrt. Vi behöver fler investerare”, betonar Benini.

”Min dröm är att hitta den del där människor faktiskt bodde. ”Om vi har hittat hamnen, då vet vi att det fanns en stad”, tillägger hon.

