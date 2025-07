Tiden flyger förbi med åldern? Forskare har en möjlig förklaring

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Tiden “fastnar i kroppen”

Professor Adrian Bejan vid Duke University har tagit det ett steg längre. I en studie i European Review visar han att upplevelsen av tid också handlar om ren fysik. När vi blir äldre blir nervbanorna längre och långsammare. Det gör att varje intryck tar längre tid att bearbeta.

Hjärnan samlar in omvärlden genom bilder. Ju fler bilder per sekund desto mer detaljerat minne och längre tidsupplevelse. Men med åldern går det trögare. Färre bilder sparas. Resultatet blir att livet känns snabbspolat.

Forskare föreslår att tiden kan ha tre dimensioner och att rummet bara är något som uppstår ur tidens struktur. (Foto: Canva)

Bejan beskriver det som ett glapp mellan verklig tid och den tid vi uppfattar. Kroppen växer, nerverna slits, signalerna saktar ner. Den inre kameran hackar. Dagarna fylls med färre minnesbilder och därmed känns de kortare.

Tre sorters tid – inte en?

Samtidigt utmanar en ny teori själva grundtanken om tid. Forskare menar att tiden inte alls är en rak linje, utan den kan ha tre dimensioner. Rummet, det vi uppfattar som verklighet, skulle då bara vara en bieffekt av tidens struktur.

Låter det snurrigt? Det är det. Och snurrigare blir det.

Jorden snurrar nämligen snabbare än normalt just nu, och forskarna vet inte varför, skriver Time and Date. Under juli och augusti i år väntas planetens rotation öka jämfört med tidigare år.

Det är ett oväntat fenomen, inte minst eftersom det går emot den långsiktiga trenden att jordens rotation gradvis saktar in över tid.

Varför det händer? Det vet inte forskarna än.

Så kan tidsupplevelsen påverkas

Men går det att bromsa tiden? Ja, i alla fall känslan av att den springer iväg enligt Earth.com. Tricket är att lura hjärnan med nya upplevelser. Testa ett nytt recept. Ta en annan väg till jobbet. Lär dig något oväntat. Varje nytt intryck ger en ny minnesbild, och får dagen att kännas längre.

Bejan lyfter också vikten av sömn. När du är utvilad bearbetar hjärnan fler intryck och tiden känns längre. Motsatsen gäller vid trötthet eller stress. Då hoppar hjärnan över detaljer och dagen försvinner i ett svep.

Sociala medier är en annan fälla. Earth.com skriver att algoritmer som serverar liknande innehåll gör att timmarna flyger förbi utan att hjärnan registrerar något nytt. Skärmen rullar men minnet är tomt.

