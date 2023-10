Israel visste om Hamas planer flera dagar innan

Den svenska kronan är inte undervärderad. Det anser storbanken Barclays, som menar att Riksbankens beräkningar är fel. I ett marknadsbrev redogör svenska SEB för mötet med brittiska Barclays, som ägde rum i London i september. Enligt den brittiska storbankens beräkningar har kronans jämviktskurs ökat under en längre tid och ligger nu på 11,50 kronor mot …

För att få stopp på den ryska rubelns ras, införde Ryssland på onsdagen en form av kapitalkontroller. Det har redan gett effekt. Sent på onsdagen skrev president Vladimir Putin under ett dekret, som ställer krav på 43 stora exportörer, inklusive stora råvaruproducenter. Dessa aktörer måste nu sälja utländsk valuta som erhållits utomlands, på Rysslands …

Samtidigt som hela Europa talar om behovet av ny kärnkraft lanserar EU inom kort ett nytt projekt som fokuserar på vindkraft. EU-kommissionären Maros Sefcovic lanserade det nya projektet vid en konferens i Bryssel under torsdagen. EU ska senare denna månad presentera ett stort paket kring vindkraft, sade Sefcovic. Det handlar framförallt om att snabba upp …

En utrikespolitiker i USA, Michael McCaul, berättar för The Guardian att man visste om Hamas attacker innan de skulle äga rum. Detta eftersom Egypten berättat om planer som de avslöjat.

Ändå misslyckades man med att agera i tid. Nu stiger dödssiffrorna bland både israeler och palestinier i Gaza.

Egyptens varning tre dagar innan

“Vi vet att Egypten varnade israelerna tre dagar innan attacken, att den här sortens händelser skulle kunna inträffa”, sade McCaul på onsdagen.

På lördagen vaknade israelerna upp till den dödligaste dagen för judar sedan förintelsen. Dödsfallen, de skadade och de bortförda hundratals fångar som terrorgruppen Hamas släpat med sig tillbaka till Gaza är fruktansvärda.

Och anklagelserna mellan olika myndigheter om vem som misslyckades att samla information om de stundande attackerna haglar. Särskilt märkligt blir det nu när det enligt USA förehöll sig så att man faktiskt hade informationen – men inte agerade på den.

1 500 terrorister från Hamas bröt sig in i staten under attacken på lördagen via flyg, till sjöss och på land. 1,200 civila israeler dödades.

Det tog flera timmar innan försvarsstyrkorna lyckades besvara angreppet.

McCaul menar att även USA borde ha sett varningssignaler, men missade det:

“Jag vet inte hur vi kunde missa det. Och jag vet inte hur israelerna kan ha missat det”, säger politikern.