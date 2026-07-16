Irans hot mot USA: Stänger sundet med hjälp av Huthi-rebellerna

Ett sådant steg skulle ytterligare förvärra den globala energikrisen genom att hota ännu en av världens viktigaste transportvägar för olja.

Har fört vidare budskapet

Enligt uppgifterna har frågan diskuterats inom den iranska ledningen och budskapet har redan förts vidare till Huthirörelsen.

Källorna uppger att rebellerna ska ha förberett robotar och drönare i närheten av Bab al-Mandab och inväntar ett eventuellt klartecken för att inleda attacker mot fartygstrafiken.

Bab al-Mandab utgör infarten till Röda havet och är en central passage för den internationella sjöfarten.

Betydelsen har ökat kraftigt sedan Iran stängde Hormuzsundet, vilket tidigare stod för omkring en femtedel av den globala olje- och gastransporten.

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