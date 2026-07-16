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Världen

Irans hot mot USA: Stänger sundet med hjälp av Huthi-rebellerna

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Huthirebellerna har ett stort inflytande på vissa delar i området. (Foto: Wael Qubady/AP/TT).

Hormuzsundet har varit omtalat sedan Iran tagit kontroll över den viktiga farleden. Nu kan en annan transportväg också stängas.

Iran har bett den jemenitiska Huthirörelsen att förbereda en stängning av Bab al-Mandab-sundet om USA genomför attacker mot iransk elinfrastruktur.

Det uppger flera källor med insyn för Reuters.

Ett sådant steg skulle ytterligare förvärra den globala energikrisen genom att hota ännu en av världens viktigaste transportvägar för olja.

Har fört vidare budskapet

Enligt uppgifterna har frågan diskuterats inom den iranska ledningen och budskapet har redan förts vidare till Huthirörelsen.

Källorna uppger att rebellerna ska ha förberett robotar och drönare i närheten av Bab al-Mandab och inväntar ett eventuellt klartecken för att inleda attacker mot fartygstrafiken.

Bab al-Mandab utgör infarten till Röda havet och är en central passage för den internationella sjöfarten.

Betydelsen har ökat kraftigt sedan Iran stängde Hormuzsundet, vilket tidigare stod för omkring en femtedel av den globala olje- och gastransporten.

Läs mer: Schejkernas maktkamp som formar om Mellanöstern. Dagens PS

Spänningarna har ökat

Om även trafiken genom Bab al-Mandab störs skulle Mellanösterns två viktigaste exportvägar för energi påverkas samtidigt.

Det skulle innebära betydande risker för oljeleveranser, fraktkostnader och energipriser världen över.

Enligt Reuters uppges representanter för Irans revolutionsgarde redan finnas på plats i Jemen och ha inflytande över beslut om när en eventuell blockad ska genomföras.

Samtidigt har spänningarna mellan Huthirörelsen och Saudiarabien åter ökat.

Rebellerna avfyrade tidigare i veckan robotar mot saudiska mål efter att ha anklagat landet för att ha attackerat en flygplats i Jemen.

Läs mer: Oljepriset rusar på slaget om Hormuz. Dagens PS

Satts under hård press

Därmed har den flera år långa vapenvilan mellan parterna satts under hård press.

Sedan Hormuzsundet stängdes har Saudiarabien styrt om en stor del av sin oljeexport via en pipeline till hamnstaden Yanbu vid Röda havet.

Enligt bedömningar transporteras nu omkring sju procent av världens energiförsörjning genom Bab al-Mandab, vilket gör området särskilt känsligt för militära angrepp.

Varken Irans utrikesdepartement eller Huthirörelsen har kommenterat uppgifterna.

Läs mer: Humanoida robotar testas i Ukraina: ”Tror det är som i Terminator”. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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