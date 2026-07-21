Ett nytt hot har seglat upp mot transporterna till sjöss i Mellanöstern. Huthirebellerna menar nu att man kan komma att attackera brett.
Huthirebellerna: Inga fartyg i saudiska hamnar är säkra
Yemens Iranstödda huthirebeller har varnat rederier för att låta fartyg anlöpa saudiska hamnar.
Beskedet innebär att inte bara saudiska fartyg utan alla fartyg som trafikerar landets hamnar riskerar att omfattas av rebellerna hot om sanktioner och militära angrepp.
Enligt ett meddelande som Bloomberg tagit del av uppmanas rederier att undvika all trafik till och från Saudiarabien.
Har styrt om exporten
Rebellerna uppger att fartyg som bryter mot uppmaningen kan bli måltavlor inom det område som de jemenitiska väpnade styrkorna uppger sig kunna nå.
Hotet innebär en ny osäkerhetsfaktor för den globala energimarknaden. Särskilt utsatt är den saudiska oljehamnen Yanbu vid Röda havet, som under de senaste månaderna fått en allt viktigare roll för landets oljeexport.
Sedan konflikterna kring Hormuzsundet förvärrades har Saudiarabien i hög grad styrt om exporten från Persiska viken till Yanbu via den öst-västliga oljeledningen som förbinder landets båda kuster.
I juni exporterades mer än fyra miljoner fat olja per dag från hamnen.
Läs mer: Saudiarabien har valt sida i oljekrisen – och det är inte USA. Dagens PS
Finns oklarheter
Om fartyg börjar undvika Yanbu kan det försvåra Saudiarabiens möjligheter att upprätthålla exporten och därmed påverka den globala oljeförsörjningen.
Samtidigt är det fortfarande oklart hur effektiv blockaden blir i praktiken och om rederierna kommer att ändra sina rutter.
På måndagen rapporterades även att ett oljetankfartyg i Röda havet tagit emot ett radiomeddelande från personer som uppgav sig representera de jemenitiska väpnade styrkorna.
Läs mer: Bakslaget: Saudiarabien har inte råd med lyxstaden. Realtid
Viktigt sund för transporter
Enligt besättningen innehöll meddelandet en varning om att saudiska fartyg var blockerade.
Den saudiledda militärkoalitionen i Jemen uppgav samma dag att den har inlett operativa åtgärder för att skydda fartyg som passerar Bab al-Mandeb-sundet, den strategiskt viktiga förbindelsen mellan Röda havet och Adenviken.
Sundet är en av världens viktigaste sjöfartsleder och används för transporter av både olja och andra varor mellan Asien, Europa och Mellanöstern.
Läs mer: Novo Nordisk vill stoppa rivalens reklam: ”Avsiktligt vilseledande”. Realtid