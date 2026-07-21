Huthirebellerna: Inga fartyg i saudiska hamnar är säkra

Enligt ett meddelande som Bloomberg tagit del av uppmanas rederier att undvika all trafik till och från Saudiarabien.

Har styrt om exporten

Rebellerna uppger att fartyg som bryter mot uppmaningen kan bli måltavlor inom det område som de jemenitiska väpnade styrkorna uppger sig kunna nå.

Hotet innebär en ny osäkerhetsfaktor för den globala energimarknaden. Särskilt utsatt är den saudiska oljehamnen Yanbu vid Röda havet, som under de senaste månaderna fått en allt viktigare roll för landets oljeexport.

Sedan konflikterna kring Hormuzsundet förvärrades har Saudiarabien i hög grad styrt om exporten från Persiska viken till Yanbu via den öst-västliga oljeledningen som förbinder landets båda kuster.

I juni exporterades mer än fyra miljoner fat olja per dag från hamnen.

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