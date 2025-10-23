Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Världen

Ilska i schackvärlden efter stormästarens död

Daniel Naroditsky
Daniel Naroditsky. (Foto: Kelly Centrelli/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Schackvärlden är i chock. Stormästaren Daniel Naroditsky, 29, har hittats död i sitt hem. Nu riktas anklagelser mot en världsmästare.

Daniel Naroditsky, 29-årig stormästare i schack med en halv miljon följare på Youtube, hittades död i sitt hem i Charlotte, North Carolina, USA, på söndagen. Någon dödsorsak har inte redovisats.

Hans död har skapat stor ilska i schackvärlden. Många kända profiler pekar på en utdragen konflikt mellan Naroditskyj och Vladimir Kramnik, världsmästare 2000-2007. Ryssen har i mer än ett års tid offentligt anklagat Naroditskyj för fusk i onlineschack utan att lägga fram väsentliga bevis för saken, rapporterar Fortune.

“Antar de värsta avsikterna”

I en podcast i oktober 2024 kallade Naroditsky Kramniks kampanj för ett “ett ihållande, ondskefullt och fullständigt obalanserat försök att förstöra mitt liv. Han försöker förstöra mitt liv; han försöker tillfoga mig emotionell skada, fysisk skada. Han vet exakt vad han gör.”

I sin sista livestream på lördagen berättade han om hur anklagelserna påverkat honom.

“Ända sedan Kramnik-grejerna har jag känt att om jag börjar göra bra ifrån mig så antar folk de värsta avsikterna. Problemet är bara den kvarvarande effekten av det”, sa Naroditsky.

Spela klippet
“Bokstavligen tagit ett liv”

Den indiske stormästaren Nihal Sarin spelade de sista matcherna mot Naroditsky på chess.com. I en intervju med Indian Express anklagar han Vladimir Kramnik för amerikanens död.

“Han (Kramnik) har bokstavligen tagit ett liv”, säger Nihal till The Indian Express.

“Han är en fantastisk spelare, en världsmästare… Han gav mycket till schack. Han är en av de största spelarna genom tiderna, utan tvekan. Men nuförtiden, den skada han orsakar…”, fortsätter Nihal.

Schackvärlden kräver utredning

Världsettan Magnus Carlsen och världstvåan Hikaru Nakamura har också uttalat sig om saken. Carlsen säger att han gett stöd till Naroditsky privat, men att han borde gjort det offentligt också. Nakamura blev ”förkrossad” av nyheten och riktade svordomar mot Kramnik i sin livesändning, enligt Fortune.

Internationella schackfederationens Emil Sutovsky berättade för Reuters att organisationen “utredde” Kramniks årslånga kampanj mot Naroditskyj.

Kramnik själv lade upp en bild på X med budskapet “don’t do drugs” och krävde en utredning av vad han beskrev som en konstig video som Naroditskyj nyligen lagt upp online.

dödsfall
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

