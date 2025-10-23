Ilska i schackvärlden efter stormästarens död

Daniel Naroditsky, 29-årig stormästare i schack med en halv miljon följare på Youtube, hittades död i sitt hem i Charlotte, North Carolina, USA, på söndagen. Någon dödsorsak har inte redovisats.

Hans död har skapat stor ilska i schackvärlden. Många kända profiler pekar på en utdragen konflikt mellan Naroditskyj och Vladimir Kramnik, världsmästare 2000-2007. Ryssen har i mer än ett års tid offentligt anklagat Naroditskyj för fusk i onlineschack utan att lägga fram väsentliga bevis för saken, rapporterar Fortune.

“Antar de värsta avsikterna”

I en podcast i oktober 2024 kallade Naroditsky Kramniks kampanj för ett “ett ihållande, ondskefullt och fullständigt obalanserat försök att förstöra mitt liv. Han försöker förstöra mitt liv; han försöker tillfoga mig emotionell skada, fysisk skada. Han vet exakt vad han gör.”

I sin sista livestream på lördagen berättade han om hur anklagelserna påverkat honom.

“Ända sedan Kramnik-grejerna har jag känt att om jag börjar göra bra ifrån mig så antar folk de värsta avsikterna. Problemet är bara den kvarvarande effekten av det”, sa Naroditsky.