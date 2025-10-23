Schackvärlden är i chock. Stormästaren Daniel Naroditsky, 29, har hittats död i sitt hem. Nu riktas anklagelser mot en världsmästare.
Ilska i schackvärlden efter stormästarens död
Mest läst i kategorin
Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"
Finland vill ge Ukraina möjlighet att trappa upp attackerna mot Ryssland genom att ge landet tillgång till amerikanska Tomahawks. ”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”. Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget. ”USA och Donald Trump borde tillåta …
Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara
Haven stiger nu i en takt som saknar motstycke i modern tid. En ny studie visar att havsnivåerna ökar snabbare än under någon period de senaste 4 000 åren – och att utvecklingen accelererar. Den globala höjningen av havsnivån var oväntat hög under 2024. Bakom ökningen ligger två kraftfulla processer: smältande ismassor och expanderande hav. …
Oatly: "Folk har tröttnat på klimatsnacket"
Oatly, numera närmast utraderat på börsen, skyller sina motgångar på att människor ”tröttnat” på allt negativt snack om klimatet. Oatly har förlorat mer än 95 procent av sitt börsvärde sedan den mycket hajpade börsintroduktion 2021, där bolaget värderades till 10 miljarder dollar. Nu har man tappat rejält även i försäljning i USA och skyller nedgången …
Slog till mot sprängmedelsfabrik
Ukraina har slagit till mot en rysk sprängmedelsfabrik. Enligt den ukrainska generalstaben har Storm Shadow-robotar använts. Under tisdagen genomförde Ukraina ett omfattande anfall mot en krigsindustrianläggning i Brjansk, cirka 450 kilometer sydväst om Moskva. Det ska mer konkret handla om en sprängmedelsfabrik, skriver Yle. Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige. Dagens PS Brittiska robotar …
Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige
Volodymyr Zelenskyjvill köpa 150 JAS-flygplan av Sverige, berättar han på en presskonferens i Linköping. Statsminister Ulf Kristersson är mycket nöjd med förslaget på den stora exportaffären. ”Det är början på en lång resa, men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Gripen kan göra hela Europa …
Daniel Naroditsky, 29-årig stormästare i schack med en halv miljon följare på Youtube, hittades död i sitt hem i Charlotte, North Carolina, USA, på söndagen. Någon dödsorsak har inte redovisats.
Hans död har skapat stor ilska i schackvärlden. Många kända profiler pekar på en utdragen konflikt mellan Naroditskyj och Vladimir Kramnik, världsmästare 2000-2007. Ryssen har i mer än ett års tid offentligt anklagat Naroditskyj för fusk i onlineschack utan att lägga fram väsentliga bevis för saken, rapporterar Fortune.
“Antar de värsta avsikterna”
I en podcast i oktober 2024 kallade Naroditsky Kramniks kampanj för ett “ett ihållande, ondskefullt och fullständigt obalanserat försök att förstöra mitt liv. Han försöker förstöra mitt liv; han försöker tillfoga mig emotionell skada, fysisk skada. Han vet exakt vad han gör.”
I sin sista livestream på lördagen berättade han om hur anklagelserna påverkat honom.
“Ända sedan Kramnik-grejerna har jag känt att om jag börjar göra bra ifrån mig så antar folk de värsta avsikterna. Problemet är bara den kvarvarande effekten av det”, sa Naroditsky.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
“Bokstavligen tagit ett liv”
Den indiske stormästaren Nihal Sarin spelade de sista matcherna mot Naroditsky på chess.com. I en intervju med Indian Express anklagar han Vladimir Kramnik för amerikanens död.
“Han (Kramnik) har bokstavligen tagit ett liv”, säger Nihal till The Indian Express.
“Han är en fantastisk spelare, en världsmästare… Han gav mycket till schack. Han är en av de största spelarna genom tiderna, utan tvekan. Men nuförtiden, den skada han orsakar…”, fortsätter Nihal.
Schackvärlden kräver utredning
Världsettan Magnus Carlsen och världstvåan Hikaru Nakamura har också uttalat sig om saken. Carlsen säger att han gett stöd till Naroditsky privat, men att han borde gjort det offentligt också. Nakamura blev ”förkrossad” av nyheten och riktade svordomar mot Kramnik i sin livesändning, enligt Fortune.
Internationella schackfederationens Emil Sutovsky berättade för Reuters att organisationen “utredde” Kramniks årslånga kampanj mot Naroditskyj.
Kramnik själv lade upp en bild på X med budskapet “don’t do drugs” och krävde en utredning av vad han beskrev som en konstig video som Naroditskyj nyligen lagt upp online.
Läs även: Miljonregn över schack-stjärnan: Rykten om hans nästa drag (Dagens PS)
Läs även: Rolls-Royce tar schackspelet till en ny nivå (Dagens PS)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Gasproducenter varnar EU – ny lag kan stjälpa allt
Om inte EU ändrar sin planerade lagstiftning kommer unionen att drivas i händerna på Ryssland. Det menar USA och Qatar i ett gemensamt brev. USA och Qatar är två länder som båda levererar naturgas till EU. Nu har de har riktat skarp kritik mot EU:s planerade hållbarhetslagar och varnat för att de nya reglerna kan …
EU-domstolen: "Din hund är bagage"
En kvinna, en hund och spanska Iberia är parterna i en tvist där slutpunkten är att sällskapsdjur klassas som ”bagage”. EU-domstolens ställningstagande är att sällskapsdjur omfattas av begreppet ”bagage” i Montreal-konventionen, skriver Dagens juridik. På sista raden leder det till att flygbolagets skadeståndsansvar för förlust av ett sällskapsdjur vid transport därför är begränsat enligt samma …
Den oväntade effekten av Ozempic – handlar inte om vikten
De populära läkemedlen mot diabetes och fetma visar sig göra mer än att bara krympa midjemåttet.? Enligt en granskning i Dagens Nyheter har intresset för de nya fetmaläkemedlen fullkomligt exploderat. Tusentals svenskar använder i dag de så kallade GLP-1-agonisterna för att gå ner i vikt.? På andra sidan Atlanten tar hela en av åtta vuxna …
Blandad kompott för svenska livsmedel – kyckling överraskar
Flera svenska livsmedelsbolag som Axfood och AAk har presenterat sina kvartalsrapporter, och bilden är varierande med både utmaningar och framgångar inom branschen. Dagligvaruhandelsföretaget Axfood (börskurs Axfood) kom in något under analytikernas estimat för det tredje kvartalet 2025. Rörelseresultatet landade på 1059 miljoner kronor, medan genomsnittet av analytikerestimat låg på 1098 miljoner. Även försäljningen på 22 …
Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"
Finland vill ge Ukraina möjlighet att trappa upp attackerna mot Ryssland genom att ge landet tillgång till amerikanska Tomahawks. ”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”. Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget. ”USA och Donald Trump borde tillåta …