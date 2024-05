Hotet mot vetenskapen: "Som ett muterat virus"

Köpte 250 tidskrifter

Bedrägerierna upptäcktes på bred front efter att Wiley hade förvärvat förlaget Hindawi och dess 250 tidskrifter.

Då upptäcktes att Hindawis artiklar innehöll irrelevanta referenser och nästan identiska mejladresser registrerade vid ett universitet i Kina.

Nu använder sig Wiley och en rad andra vetenskapsförlag mjukvara för identifiera misstänkta mönster och metadata i vetenskapliga artiklar.

Fuskar med hjälp av AI

Men “papperskvarnarna” anpassar hela tiden sina metoder.

Nu har bedragarna börjat utnyttja generativ AI för att skapa falska studier billigare och i större skala.

“Det är som ett virus som muterar”, säger psykologen Dorothy Bishop som själv har upptäckt många falska studier.

Publicera eller gå under

Forskare världen över lever under ständig press att få sina studier publicerade i tidskrifter, även känt som “publish or perish” – publicera eller gå under.

Publiceringar kan nämligen leda till nya forskningsbidrag och är också ofta ett villkor för att en forskare ska befordras.

Detta motiverar därför människor att fuska med systemet.