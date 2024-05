Mannen med njure från gris har avlidit

Börs & Finans

Jättefond går plus för första gången på tre år

Softbanks Vision Fund går plus igen för första gången sedan 2021. Nu laddar den japanska jättefonden för en offensiv comeback. Softbanks flaggskepp Vision Fund gick plus 724 miljarder yen, motsvarande 50 miljarder kronor, under räkenskapsåret som slutade i mars. Det är första gången på tre år som fonden går plus, rapporterar CNBC. Softbank som helhet …