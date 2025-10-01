Hon grundlurade 300 banktoppar – dårar, säger domaren

Då var hon bara 28 år. I dag är Charlie Javice, som hon heter, 32 år och har precis fått sin dom på sju års fängelse för den grova brottsligheten.

Innan köpet av hennes startup Frank granskade omkring 300 bankirer verksamheten. Och allihop gick på hennes lögn om att företaget hade cirka fyra miljoner användare. I själva verket rörde sig om bara några hundratusen, berättar Business Insider, BI.

Bankjätten JPMorgan svalde betet med hull och hår

Den uppblåsta siffran fick till följd att JPMorgan 2021 betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor, för hennes webbplats.

I dag, med facit i hand, får JPMorgan och alla banktopparna skämmas som inte märkte att det var en blåsning.

Till saken hör att JPMorgan är USA:s största och när domaren i målet avkunnade straffet, sju års fängelse och krav på att Charlie Javice och hennes medåtalade betalar ungefär 2,7 miljarder kronor i skadestånd, hånade han JPMorgan för bankens enfaldiga ”dumhet”, uppger BI.