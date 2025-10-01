Hon lyckades blåsa JPMorgan på över 1,6 miljarder kronor och i det uppmärksammade bedrägeriet blev runt 300 banktoppar, dribland Jamie Dimon, förda bakom ljuset av fintech-underbarnet.
Hon grundlurade 300 banktoppar – dårar, säger domaren
Då var hon bara 28 år. I dag är Charlie Javice, som hon heter, 32 år och har precis fått sin dom på sju års fängelse för den grova brottsligheten.
Läs mer: Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse DagensPS
Innan köpet av hennes startup Frank granskade omkring 300 bankirer verksamheten. Och allihop gick på hennes lögn om att företaget hade cirka fyra miljoner användare. I själva verket rörde sig om bara några hundratusen, berättar Business Insider, BI.
Bankjätten JPMorgan svalde betet med hull och hår
Den uppblåsta siffran fick till följd att JPMorgan 2021 betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor, för hennes webbplats.
I dag, med facit i hand, får JPMorgan och alla banktopparna skämmas som inte märkte att det var en blåsning.
Till saken hör att JPMorgan är USA:s största och när domaren i målet avkunnade straffet, sju års fängelse och krav på att Charlie Javice och hennes medåtalade betalar ungefär 2,7 miljarder kronor i skadestånd, hånade han JPMorgan för bankens enfaldiga ”dumhet”, uppger BI.
Korkade banktoppar ingen förmildrande omständighet
Men alltjämt : ”Bedrägeri förblir ett bedrägeri”, sade domaren vid sidtriktsdomstolen på Manhattan i New York och tillade att hans jobb är att ”straffa hennes beteende”.
Det gäller ”oavsett om man överlistar någon som är smart eller någon som är en dåre”, sade domaren.
Just det där, att den amerikanska bankjätten borde ha vetat bättre, har även Charlie Javices advokater anfört.
Men det hjälpte alltså inte. Den unga och förslagna kvinnan, som kunde fått en lysande framtid som entreprenör, ska nu skaka galler under lång tid.
Dyr läxa för den driftiga men bedrägliga entreprenören
Efter fängelsetiden på sju år är hon dömd till tre års övervakad frigivning, vilket i praktiken innebär ett tioårigt straff.
De 22 miljoner dollar som hon tjänat, drygt 207 miljoner kronor, på lön, aktier och bonusar efter att ha sålt företaget ska förverkas, enligt domslutet.
Hon ska även betala JPMorgans advokatkostnader på motsvarande omkring 1 miljard kronor.
Läs också: Läraren hjälpte henne lura storbank på miljarder: “Avslöjande mejl” DagensPS
Läs även: JP Morgan blåst på miljarder: “Ett enormt misstag” Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
