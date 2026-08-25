Ovanliga jobbet: 1 800 japaner flyttade 400 ton tungt slott

Svenska fallet med Kiruna kyrka

I Sverige har vi ett liknande fall där Kiruna kyrka behövde flyttas. Kyrkan vägde 672 ton och var 40 meter bred. Väl uppe på trailern vägde ekipaget 1 250 ton, med balkar, fordon och den stagning som byggdes inne i kyrkan, enligt SVT.

Nästan 600 ton av lasten var alltså riggen. Altartavlan och orgeln fick sitta kvar under färden.

Kiruna använde sig dock inte av hikiya, utan använde sig av hydraulik i stället. Totalt krävdes 224 hjul, en operatör som gick framför med en dosa, och en topphastighet på en halv kilometer i timmen.

Riggen tog två år, flytten tog två dagar

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Peter Johansson, arbetschef på Veidekke Berggren & Bergman Malmfälten, berättade före flytten av kyrkan att man hade grävt bort omkring 1 500 kubikmeter jord under kyrkan för att få plats med balksystemet, och att två trailrar skulle backas in och lyfta hydrauliskt tills kyrkan lossnade från grunden.

Vägen breddades för att rymma en 40 meter bred byggnad, sa han till TV4. Kostnaden för flytten blev över en halv miljard kronor.

PS analys

Hus flyttas sällan för nöjes skull. I Hirosaki behövde stenmuren under slottet lagas efter en jordbävning, och i Kiruna sprack marken av gruvbrytningen.

Även om flytten inte är för nöjes skull, betyder det inte att nöje inte är inblandat. Flera av de 1 800 japanerna som hjälpte till var glada över att få vara med, snarare än att göra jobbet. En deltagare beskriver det som ”fantastiskt” att få vara med, enligt the Guardian.

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