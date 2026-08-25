Japan lyckades rekrytera omkring 1 800 personer för att dra slottet i Hirosaki drygt två meter. Under helgens och nästa helgs tillställningar ska 4 000 deltagare tillsammans flytta det omkring fem meter.
Ovanliga jobbet: 1 800 japaner flyttade 400 ton tungt slott
Hirosaki Navi, stadens egen turistsajt, anger totalvikten till omkring 400 ton och höjden till 14,4 meter, och skriver att slottet bärs av 27 hydrauliska domkrafter medan det glider på räls.
Japanerna jobbade i lag om 80 och höll i 30 meter långa rep, enligt Guardian. Slottet ska flyttas tillbaka ungefär 78 meter, men resterande längd flyttas av maskiner.
Metoden kallas för ”hikiya”
Metoden att dra byggnader med rep på räls kallas hikiya och användes för att man ville flytta slottet i sin helhet. Man ville inte plocka isär det eftersom det är klassat som nationellt viktigt kulturarv, säger parkchefen Kensuke Hayasaka.
Metoden användes förr mest vid vägbreddningar och stadsbyggen, men har blivit vanligare för att rädda hus som annars hade monterats ned eller rivits.
Svenska fallet med Kiruna kyrka
I Sverige har vi ett liknande fall där Kiruna kyrka behövde flyttas. Kyrkan vägde 672 ton och var 40 meter bred. Väl uppe på trailern vägde ekipaget 1 250 ton, med balkar, fordon och den stagning som byggdes inne i kyrkan, enligt SVT.
Nästan 600 ton av lasten var alltså riggen. Altartavlan och orgeln fick sitta kvar under färden.
Kiruna använde sig dock inte av hikiya, utan använde sig av hydraulik i stället. Totalt krävdes 224 hjul, en operatör som gick framför med en dosa, och en topphastighet på en halv kilometer i timmen.
Riggen tog två år, flytten tog två dagar
Peter Johansson, arbetschef på Veidekke Berggren & Bergman Malmfälten, berättade före flytten av kyrkan att man hade grävt bort omkring 1 500 kubikmeter jord under kyrkan för att få plats med balksystemet, och att två trailrar skulle backas in och lyfta hydrauliskt tills kyrkan lossnade från grunden.
Vägen breddades för att rymma en 40 meter bred byggnad, sa han till TV4. Kostnaden för flytten blev över en halv miljard kronor.
PS analys
Hus flyttas sällan för nöjes skull. I Hirosaki behövde stenmuren under slottet lagas efter en jordbävning, och i Kiruna sprack marken av gruvbrytningen.
Även om flytten inte är för nöjes skull, betyder det inte att nöje inte är inblandat. Flera av de 1 800 japanerna som hjälpte till var glada över att få vara med, snarare än att göra jobbet. En deltagare beskriver det som ”fantastiskt” att få vara med, enligt the Guardian.
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