Nytt fynd avslöjar det hårda livet i faraonernas Egypten

Att få fram DNA från så gamla lämningar i Egypten har länge varit en utmaning. Även om pionjärer som svensken Svante Pääbo gjort framsteg har större kartläggningar uteblivit.

Värmen och tiden bryter ned arvsmassan, vilket gjort att tidigare försök ofta resulterat i fragmenterade sekvenser.

Nu har dock forskare stått för ett rejält genombrott genom att för första gången lyckats sekvensera ett komplett människogenom från Egyptens faraoniska forntid, skriver Earth.com.

Levde när pyramiderna byggdes

Analysen, som utfördes av forskare från bland annat Liverpool John Moores University, bygger på DNA från en man som levde under den tid då de första pyramiderna restes längs Nilen, cirka 2855–2570 f.Kr.

Resultaten visar att hans ursprung till största delen kan kopplas till Nordafrika, men att en betydande andel även spåras till Mesopotamien i den bördiga halvmånen.

I det här fallet låg skelettet i en stor keramikkärl inuti en bergskammare. Den skyddade miljön tros ha fördröjt nedbrytningen och möjliggjort det unika fyndet.

DNA:t utvanns ur två tänder, en vävnad som ofta bevarar genetiskt material bättre än ben.