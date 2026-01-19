Dagens PS
Hela sjön försvann: Hittades en mil bort

Lake Rouge
Före till vänster, efter till höger. (Foto: Nasa)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Nej, den har varken blivit efterlyst eller återlämnad på polisens hittegods. Lik förbaskat försvann sjön – för att dyka upp en mil bort.

Experter, lokalpolitiker och vanliga medborgare försöker reda ut mysteriet. Det går så där.

Det handlar om Lake Rouge, sjön i kanadensiska Quebec, som faktiskt är försvunnen – men där frågan nu är om det handlar om en märklig naturhändelse eller något som beror på mänskliga handlingar.

Udda? Minst sagt. Det handlar trots allt om vatten som lämnade sitt utgångsläge, färdades nästan 10 kilometer över land och landade i en större sjö. Typ.

För Manoel Dixon, på jaktläger nära hemstaden Waswanipi i norra Quebec, började det hela med ett meddelande från hans far, Paul.

”Han skrev ‘Lake Rouge’ är borta”, berättar Dixon hos The Guardian.

”Borta? På riktigt?”

Lake Rouge är, eller var, en lugn sjö i närheten med en yta på cirka 3 kvadratkilometer.

Det fick dem, vilket man kan förstå, att undra vad fadern menade med att sjön var ”borta”.

Dagen därpå visade det sig att ”borta” rent bokstavligen var vad han menat.  När de gick på en inspektionstur hade allt vatten från Lake Rouge faktiskt förvunnit.

Örnar och kråkor cirklade över leran och tog för sig av de döda fiskar som fanns kvar i den före detta sjön.

Ett massivt lerstråk mot nordost visade i vilken riktning vattnet tagit vägen. Det hade, märkligt nog, färdats nästan 10 kilometer över land till en större sjö.

”Jag var förkrossad”, säger hövding Irene Neeposh från Waswanipi, ett inhemskt crre-samhälle.

”Ingen vet vad man ska göra”

Hon ville kalla till ett krismöte, men visste inte riktigt hur eller vilka hon skulle bjuda in.

”Ring mig om du har en sjö som har tömts, eller nåt?”, säger hon. ”Ingen vet riktigt vad man ska göra i det läget.”

Den här typen av plötslig dränering av en sjö via vad som kallas en ”utbrottsflod” har hänt historiskt, men då vanligen vid glaciärsjöar, där den underliggande isen spruckit eller vid konstgjorda reservoarer när dammen brustit.

Men ett halvdussin internationella experter The Guardian talat med säger att de aldrig tidigare hört om någon liknande händelse vid en naturlig, icke-glaciär sjö.

Lake Rouge tömde inte ens via sina normala dräneringsvägar utan skapade en ny utflödespunkt.

Frågan för alla blev då om det här var en märklig naturhändelse eller något orsakat av människor?

Svårutrett, i värsta fall omöjligt men viktigt, säger experterna, som gärna vill kunna förutse andra ”surrealistiska massrörelser av vatten” på andra ställen i världen.

Naturlig geologi orsaken

Man konstaterar att naturlig geologi var nyckeln till Lake Rouges undergång. Sjön låg högt och dess stränder var relativt mjuka, med en redan existerande svag punkt.

Dessutom var säsongen snöfall och hastigheter på snösmältningen hög.

Vidare har 2 omgångar skogsbränder härjat i Quebecs skogar de senaste 6 åren, den enorma branden 2023 ödelade en yta stor som Danmark.

”Tyvärr tog dessa 2 stora bränder bort det mesta av den mogna vegetationen runt inflödande sjöar och floder som leder direkt till Lake Rouge”, konstaterar man i en rapport från Quebec Cree Forestry Department.

Dessutom har stora arealer skog avverkats, vilket har betydelse. En barrskog absorberar normalt ungefär hälften av regnet eller snöfallet på olika sätt.

Utan den når överskottet grundvattnet, som ger näring åt sjöar och floder och kan övermätta deras vallar.

Då stiger vattennivån

“Varje störning på marken – skogsbränder, kalhyggen, skogsavverkning, vad som helst – gör att grundvattennivån stiger till högre höjder oftare och längre”, säger Younes Alila, hydrolog vid University of British Columbia.

När forskare började prata om Lake Rouge, kom ett liknande fall fram i ljuset. En liten sjö 200 kilometer bort torrlagts på mindre än 3 timmar 1974.

En sandstensås låg mellan den sjön och en större, och en fiskare hade släpat sin stövel genom sanden, utan att förvänta sig att hela sjön skulle rinna ut.

”Kanada ett ungt landskap”

Om sjöar plötsligt skulle försvinna, skulle Kanada vara platsen, säger François-Nicolas Robinne, skogshydrolog i Alberta.

“Det är ett mycket ungt landskap som utvecklas mycket snabbt”, säger han och konstaterar att landskapet var täckt av glaciärer fram till för bara cirka 15 000 år sedan.

Nu tror man att fler sjöar kan ”kollapsa” på samma sätt som Lake Rouge.

Över hela Quebec Cree-territoriet kommer “flodens stränder att kollapsa längs sidorna”, konstaterar en rapport.

Lerskred på lokala kullar har blivit vanliga, instämmer Paul Dixon.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

