Hela sjön försvann: Hittades en mil bort

Experter, lokalpolitiker och vanliga medborgare försöker reda ut mysteriet. Det går så där.

Det handlar om Lake Rouge, sjön i kanadensiska Quebec, som faktiskt är försvunnen – men där frågan nu är om det handlar om en märklig naturhändelse eller något som beror på mänskliga handlingar.

Udda? Minst sagt. Det handlar trots allt om vatten som lämnade sitt utgångsläge, färdades nästan 10 kilometer över land och landade i en större sjö. Typ.

För Manoel Dixon, på jaktläger nära hemstaden Waswanipi i norra Quebec, började det hela med ett meddelande från hans far, Paul.

”Han skrev ‘Lake Rouge’ är borta”, berättar Dixon hos The Guardian.

”Borta? På riktigt?”

Lake Rouge är, eller var, en lugn sjö i närheten med en yta på cirka 3 kvadratkilometer.

Det fick dem, vilket man kan förstå, att undra vad fadern menade med att sjön var ”borta”.

Dagen därpå visade det sig att ”borta” rent bokstavligen var vad han menat. När de gick på en inspektionstur hade allt vatten från Lake Rouge faktiskt förvunnit.

Örnar och kråkor cirklade över leran och tog för sig av de döda fiskar som fanns kvar i den före detta sjön.

Ett massivt lerstråk mot nordost visade i vilken riktning vattnet tagit vägen. Det hade, märkligt nog, färdats nästan 10 kilometer över land till en större sjö.

”Jag var förkrossad”, säger hövding Irene Neeposh från Waswanipi, ett inhemskt crre-samhälle.