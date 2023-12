Här är delstaterna som kan stoppa Trump

Den svenska varumärkesexperten blev testförare för en dag och bland de första privatpersoner som fått förmånen att testa helt nya BMW i5.En tydlig vision som genomsyrar hela organisationen är bland det viktigaste ett bolag kan ha, enligt varumärkesexperten Annette Rosencreutz. Att BMW lever upp till sin vision – körglädje – kan hon nu skriva under på. ”Det här …

Miljoner saknar rösträtt

USA har historiskt inskränkningar i demokratin i form av begränsad rösträtt.

Vid valet 2020 saknade 5,2 miljoner vuxna amerikaner rätt att rösta – i valet innan, 2016, var andelen 6,2 miljoner, enligt GP.

Det handlar framförallt om USA:s i dag 2,2 miljoner fångar men till tre fjärdedelar om människor som avtjänat ett straff men ändå förvägras sin rösträtt.

Trump inte dömd

Om Donald Trump varit dömd till ett fängelsestraff skulle han alltså inte ens få rösta – och vore han dömd för uppror skulle han inte få kandidera.

”Problemet” för hans motståndare är att han inte är något av det.

Samtidigt kan det finnas en lucka i att olika delstater har olika regelverk för när rösträtten ska inskränkas – och man kan följaktligen tänka sig att det delstatliga utrymmet skulle kunna utvidgas till vilka som får kandidera.

Det är där Högsta domstolen formerar ett prejudikat i början av 2024.

”Inget lätt beslut”

Beslutet i Maine är taget av delstatens högsta tjänsteperson, Shenna Bellows, som kallat stormningen av Kapitolium ett ”uppror”.

”Det var inte ett lätt beslut”, skriver Bellows i sitt 34-sidiga utslag som Newsweek refererar.

Protesterna blev omedelbart högljudda från Trumps kampanjkontur.

”Vi bevittnar, i realtid, försöket till stöld av ett val och att den amerikanska väljaren befrias från rösträtt”, säger talespersonen Steven Cheung i ett uttalande.

”Enorma reaktioner”

Skulle Colorado och Maine få rätt i HD väntar stora konsekvenser.

”Det skulle bli enormt upprörda reaktioner från Trump och hans supportrar, men även från de som inte tycker att det är domstolarnas beslut att fatta”, säger Ginna Lindberg, Washington-korrespondent på SR, hos SVT.

”Vad som än händer i Högsta domstolen kommer det bli debatt, men om de säger att Donald Trump kan strykas så väntar väldigt våldsamma reaktioner”, tillägger hon.

Avgjort i fem – öppet i 14

Trumps kandidatur ifrågasätts eller har ifrågasatts i en rad delstater, enligt en sammanställning av Lawfare.

I Florida, Michigan, Minnesota, New Hampshire och Rhode Island har man redan avfärdat kraven att stoppa Trump från att kandidera.

I Arizona, Alaska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, South Carolina, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin och Wyoming pågår processer.

Dessutom har alltså Maine och Colorado fattat beslut om att inte låta Donald Trump kandidera.

