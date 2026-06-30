Hängbron som är dubbelt så hög som Eiffeltornet, och med eget vattenfall.

Vattenridå längs räcket

Allt vatten som samlades under byggets gång har letts till en nybyggd reservoar vid brofästet. Därifrån vattnas jordbruket runtomkring men framför allt en vattenridå som monterats längs brodäcket.

Resultatet är ett konstgjort vattenfall, cirka 300 meter brett och justerbart i höjd upp till nästan 100 meter, som faller rakt ut från en av världens mest svindlande höjder.

Hängbro med höghastighetshiss

När mörkret faller förvandlas vattenridån till en duk för en kombinerad vatten-, ljus- och ljudshow, med två föreställningar varje dag.

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Den som vill testa nerverna kan ta sig upp i ett höghastighetshiss i glas till ett kaffeställe 2 600 fot (cirka 790 meter) över floden, kallat Interstellar Coffee.

Bungyjump eller glaspromenad

Vill man ha ännu mer adrenalin i kroppen kan man kasta sig ut från en bungyjump, eller balansera ut på en nästan 600 meter lång gångbro i glas. Det ska även finnas möjligheter till skärmflygning.

Världens sju högsta broar finns i Kina

Att världens högsta bro ligger i Guizhou-provinsen är ingen slump. Tvärtom är det två större trender som möts här.

För det första så byggandet av höga broar blivit en kinesisk paradgren, landet har i nuläget de sju högsta broarna i världen.

Och för det andra attraherar man turister. Något som är extra viktigt för Guizho-provinsen. Regionen har länge varit isolerad av sin karga bergsterräng, men börjat nu ta plats i medvetandet hos de som söker mer äventyrliga turistmål.