Både vinst och förluster för Trump i Högsta Domstolen

Trump firade på Truth Social

När beskedet kom var Trump förstås snabbt ute och kommenterade det. Han kallade beslutet för ”en historisk seger för presidentmakten” i en post på den egna sociala plattformen Truth Social.

Men det kom inte någon post på Truth Social om nästa domslut.

Skydd mot uppsägning från Centralbanken

Däremot blockade domstolen Trumps försök att sparka Lisa Cook, som är ledamot av Federal Reserve (USA:s Centralbank). Med fem röster mot fyra slog domarna fast att att avskedandet inte varit rättssäkert.

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Här kunde de liberala medlemmarna få med sig några konservativa domare.

Nu måste Trump-administrationen börja om, och bättre bevisa sina anklagelser att Cook begått bolånebedrägeri.

Inget överklagande av Carroll-målet

Ett tredje beslut från Högsta Domstolen kan komma att kosta Trump en rejäl slant. Han har tidigare dömts att betala krönikören E Jean Carroll fem miljoner dollar för ärekränkning. Och ett ännu större belopp hotar i bakgrunden.

HD tackade nej

Det var 2019 som Carroll stämde Trump, och sedan igen i 2022 för sexuellt våld. När det senare fallet avgjordes dömde juryn till förmån för henne. Trumps advokater överklagade målet till Högsta Domstolen, som alltså nu sagt nej till att ta upp det.

Nästa process dyr historia för Trump

Även Carrolls första stämning togs upp i domstol, och i den rättegången dömdes Trump att betala över 80 miljoner dollar i skadestånd.

Även det domslutet har skickats uppåt, så nu väntar ett beslut från Högsta Domstolen även där.

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