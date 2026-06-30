Blandade besked för president Donald Trump i gårdagens domslut. Han fick rätt att sparka en ledamot i handelskommissionen, men inte från USA:s riksbank. Och domslutet som kan kosta honom 5 miljoner dollar togs inte ens upp.
Både vinst och förluster för Trump i Högsta Domstolen
Måndagen blev en blandad dag när det gäller det juridiska för president Donald Trump. Två viktiga domslut avkunnades av Högsta Domstolen, som både innebär ökad makt för honom och en begränsning i vad han kan göra mot federala medarbetare.
Trots att domstolen sen tidigare har gått på Trumps linje i mycket visar båda besluten, och även andra domar att den fortfarande har en egen agenda.
90-årigt prejudikat uppsagt
Ända sedan 1935 har det funnits ett skydd mot avsked för ledamöter i Federal Trade Commission och andra oberoende myndigheter. Men nu är det slut med det skyddet. Presidenten får visst sparka de som är underställda honom tyckte majoriteten av domstolen.
Bakgrunden var att Trump förra året sparkade Rebecca Kelly Slaughter från Federal Trade Commission (ungefär som Konsumentverket och Konkurrensverket) utan att ange några konkreta orsaker.
Trump firade på Truth Social
När beskedet kom var Trump förstås snabbt ute och kommenterade det. Han kallade beslutet för ”en historisk seger för presidentmakten” i en post på den egna sociala plattformen Truth Social.
Men det kom inte någon post på Truth Social om nästa domslut.
Skydd mot uppsägning från Centralbanken
Däremot blockade domstolen Trumps försök att sparka Lisa Cook, som är ledamot av Federal Reserve (USA:s Centralbank). Med fem röster mot fyra slog domarna fast att att avskedandet inte varit rättssäkert.
Här kunde de liberala medlemmarna få med sig några konservativa domare.
Nu måste Trump-administrationen börja om, och bättre bevisa sina anklagelser att Cook begått bolånebedrägeri.
Inget överklagande av Carroll-målet
Ett tredje beslut från Högsta Domstolen kan komma att kosta Trump en rejäl slant. Han har tidigare dömts att betala krönikören E Jean Carroll fem miljoner dollar för ärekränkning. Och ett ännu större belopp hotar i bakgrunden.
HD tackade nej
Det var 2019 som Carroll stämde Trump, och sedan igen i 2022 för sexuellt våld. När det senare fallet avgjordes dömde juryn till förmån för henne. Trumps advokater överklagade målet till Högsta Domstolen, som alltså nu sagt nej till att ta upp det.
Nästa process dyr historia för Trump
Även Carrolls första stämning togs upp i domstol, och i den rättegången dömdes Trump att betala över 80 miljoner dollar i skadestånd.
Även det domslutet har skickats uppåt, så nu väntar ett beslut från Högsta Domstolen även där.