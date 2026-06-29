Solkraft på rea: Massförsäljning på väg mot Sverige

Vinnarna kammar hem fabrikerna

Sedan 2025 har nära 9 miljarder dollar, eller 87,5 miljarder kronor, i kinesiska satsningar ställts in, pausats eller sålts, ibland med upp till 40 procents rabatt, enligt The Economist.

Mer än hälften av alla kinesiska gröna investeringar sedan 2022 har stoppats eller skjutits upp, enligt analyshuset Rhodium Group.

Boway sålde en nybyggd anläggning i North Carolina för 254 miljoner dollar, cirka 15 procent under byggkostnaden.

Banker, försäkringsbolag och installatörer drar samtidigt öronen åt sig, eftersom ingen vet om skattekrediterna någonsin betalas ut. Resultatet är inte mer inhemsk produktion, utan stillastående fabriker och teknik som byter ägare till vrakpriser.

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Hur detta påverkar Sverige

När Washington stänger dörren måste de kinesiska panelerna ta vägen någonstans, och den vägen går mot Europa och Sverige. Redan i dag domineras den svenska marknaden av kinesiska paneler, och ett ännu större överskott förstärker den prispress som gjort svensk solel olönsam.

Under 2025 gick 196 svenska solcellsinstallatörer i konkurs, en ökning med 33 procent, enligt branschsiffror som Realtid sammanställt.

Samtidigt var spotpriset negativt under 7 till 8 procent av timmarna 2024, enligt Energiföretagen. Den amerikanska och den svenska energipolitiken hänger alltså ihop via en enda lång leverantörskedja.

Ju hårdare USA stänger ute Kina, desto mer kapacitet trycks ut mot en redan mättad europeisk marknad, vilket pressar både elpriser och kalkyler för svenska producenter. Beroendet försvinner ändå inte. Kina gör 95 procent av världens polykisel, själva grundämnet i en solpanel.

PS analys

Trump ville strypa den gröna boomen. I praktiken flyttar han över färdiga fabriker, teknik och kunnande till amerikanska finansköpare till vrakpriser. Den som tror att beroendet av Kina försvinner blandar ihop ett ägarbyte med självförsörjning. Polykislet kommer fortfarande österifrån.

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