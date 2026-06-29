Mellan 2022 och 2024 lovade kinesiska bolag 150 miljarder kronor till gröna projekt i USA. Som ett resultat växte USA:s kapacitet för solmoduler med hälften, till 65 gigawatt. Nu riskerar allt att gå till spillo på grund av Trumps ”One big beautiful bill” och det påverkar även Sverige.
Solkraft på rea: Massförsäljning på väg mot Sverige
Dagens PS har tidigare skildrat hur solkraft blivit billigare och större än någonsin, men ändå förlorar mot gasen. Generösa subventioner för batterier och paneler lockade Kina till USA och ökningen till 65 gigawatt är nio gånger mer än under de föregående fyra åren.
”One big beautiful bill” tvingar fabriker att sälja
I Dallas byggde kinesiska Trina Solar 2024 en fabrik där 1 200 anställda och robotar spottar ut 20 000 paneler om dagen, nära en tiondel av landets produktion, enligt The Economist.
Dagar efter invigningen sålde bolaget alltihop.
Förklaringen stavas Donald Trumps ”One Big Beautiful Bill”, som klubbades i juli förra året och stänger ute Kina-kopplade bolag från stöd. Skatteprogrammet Section 45X gav sju cent per watt, vilket för en anläggning av Dallas storlek motsvarade upp till 350 miljoner dollar om året, enligt samma källa. Totalt 3 400 miljoner kronor per år omräknat i svenska kronor.
Vinnarna kammar hem fabrikerna
Sedan 2025 har nära 9 miljarder dollar, eller 87,5 miljarder kronor, i kinesiska satsningar ställts in, pausats eller sålts, ibland med upp till 40 procents rabatt, enligt The Economist.
Mer än hälften av alla kinesiska gröna investeringar sedan 2022 har stoppats eller skjutits upp, enligt analyshuset Rhodium Group.
Boway sålde en nybyggd anläggning i North Carolina för 254 miljoner dollar, cirka 15 procent under byggkostnaden.
Banker, försäkringsbolag och installatörer drar samtidigt öronen åt sig, eftersom ingen vet om skattekrediterna någonsin betalas ut. Resultatet är inte mer inhemsk produktion, utan stillastående fabriker och teknik som byter ägare till vrakpriser.
Hur detta påverkar Sverige
När Washington stänger dörren måste de kinesiska panelerna ta vägen någonstans, och den vägen går mot Europa och Sverige. Redan i dag domineras den svenska marknaden av kinesiska paneler, och ett ännu större överskott förstärker den prispress som gjort svensk solel olönsam.
Under 2025 gick 196 svenska solcellsinstallatörer i konkurs, en ökning med 33 procent, enligt branschsiffror som Realtid sammanställt.
Samtidigt var spotpriset negativt under 7 till 8 procent av timmarna 2024, enligt Energiföretagen. Den amerikanska och den svenska energipolitiken hänger alltså ihop via en enda lång leverantörskedja.
Ju hårdare USA stänger ute Kina, desto mer kapacitet trycks ut mot en redan mättad europeisk marknad, vilket pressar både elpriser och kalkyler för svenska producenter. Beroendet försvinner ändå inte. Kina gör 95 procent av världens polykisel, själva grundämnet i en solpanel.
PS analys
Trump ville strypa den gröna boomen. I praktiken flyttar han över färdiga fabriker, teknik och kunnande till amerikanska finansköpare till vrakpriser. Den som tror att beroendet av Kina försvinner blandar ihop ett ägarbyte med självförsörjning. Polykislet kommer fortfarande österifrån.
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