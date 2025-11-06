Trenden: Sverige svämmar över av paket från Kina

Antalet e-handelspaket ökade enligt Transportföretagens paketindex med 18 procent till nära 55 miljoner paket under tredje kvartalet, vilket är den största ökningen på flera år, skriver Transportföretagen.

Framför allt handlar det om paket från Kina som driver utvecklingen ”Både Temu- och Shein-effekten som vi pratar om i branschen har tagit ordentlig fart”, säger Transportföretagens samhällspolitiska chef, Tina Thorsell, till Sveriges Radio.

”Tullen övertolkar regler”

Transportföretagen beskriver ökning som den största sedan pandemin och hållbara transporter har därmed fått extra fokus. Med fler transporter behöver distributionen bli smartare.

”Ett problem vi ser är hur Tullverket övertolkar EU:s regelverk, vilket gör att utomeuropeiska varor som svenskar köper, flygs till andra länder och därefter körs hit”, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Hon menar att det leder till uteblivna investeringar i Sverige och försämringar för klimatet, då varorna transporteras långa omvägar.

Kräver långsiktiga politiska beslut

Enligt rapporten ökar också paketen som skickas mellan privatpersoner, handel second-hand. Där handlar det om en ökning med 41 procent, enligt paketindex. Returerna har också minskat visar siffrorna. Ned med 7,3 procent.

”För att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs långsiktiga politiska beslut som stödjer investeringar i elektrifiering och effektiv logistik”, säger Tina Thorsell.

Samtidigt som paketleveranserna har en uppåtgående kurva finns kritik mot en del av handeln. Framför allt import av varor från Kina.

I Frankrike har en process inletts för att genomföra en blockad mot kinesiska handelsjätten Shein. Det efter att man sålt sexdockor som liknar barn. Landet vill stänga ned handelsjättens sajt som en konsekvens av det.

”Plattformen ska kunna visa att allt dess innehåll är i linje med våra lagar och regleringar”, skrev premiärminister Sebastien Lecornus kansli i ett uttalande, uppger Dagens Nyheter.