Guldkupolen: Projektet som kan starta ett rymdkrig

En guldkupol mer ambitiös än järnkupolen

Namnet Guldkupolen för tankarna till Israels Järnkupolen, men enligt Liwång är jämförelsen missvisande. Israels system är markbaserat och designat för att hantera robotar på kortare avstånd, medan Guldkupolen siktar på att slå ut ballistiska robotar på väg mot USA.

Den amerikanska ambitionen är avsevärt mycket större och bygger på att placera vapen direkt i rymden.

Enligt presentationer för försvarsindustrin som Reuters tagit del av ska systemet bestå av fyra lager. Tre av dessa är landbaserade, inklusive missilfält och radarsystem. Det fjärde lagret, det rymdbaserade, ska kunna upptäcka och spåra inkommande missiler.

Målet är att kunna slå ut robotarna i deras uppgångsfas, vilket kräver helt ny teknik som inte finns i dagsläget. Att kunna träffa en missil från omloppsbana är ett stort tekniskt steg framåt.

Liwång menar att även om ett provförsök kan vara möjligt, är det inte realistiskt att få ett fullt fungerande system på plats inom den tidsram som Trump satt upp.

Affischer för rymdförsvar i form av megasatsningen Golden Dome for America, där Trump söker alternativa partners istället för Elon Musk. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

Oväntade kostnader och nya spänningar

Kostnaderna för projektet varierar kraftigt beroende på vem som gör beräkningen. Enligt Trump själv ska projektet kosta 175 miljarder dollar. Den oberoende myndigheten Congressional Budget Office uppskattar dock att kostnaden kan uppgå till hela 831 miljarder dollar över två decennier.

Tidigare erfarenheter av liknande projekt visar att kostnaderna ofta drar ut på tiden och blir högre än beräknat.

Projektet riskerar även att skapa nya geopolitiska spänningar.

Liwång påpekar att även om Guldkupolen har en defensiv ambition kan placeringen av militära system i rymden ses som en offensiv handling. Det kan öka misstron mot USA och rubba den kärnvapenbalans som finns i världen idag.

Kina och Ryssland har redan uttryckt oro för att initiativet kan leda till en ny, dyr och destabiliserande vapenkapprustning, enligt en kommentar av Carl Bildt i tidskriften Project Syndicate. De ser det som ett hot mot deras strategiska kärnvapenarsenaler.

På jakt efter nya partners

Trump-administrationen har också signalerat en strategisk vändning i sin jakt på partners för projektet. Källor till Reuters avslöjar att Pentagon letar efter alternativ till Elon Musks SpaceX, som vi rapporterat om tidigare.

Dels för att inte bli för beroende av ett enda företag, dels på grund av den personliga rivaliteten mellan Trump och Musk. Istället uppvaktas nu Jeff Bezos och hans Project Kuiper, samt flera stora försvarsentreprenörer.

Sverige har i sin tur bekräftat att landet i hemlighet sköt upp sin första militära satellit, GNA-3, redan i augusti 2024. Även om Försvarsmakten betonar att det inte finns några planer på att beväpna rymden, understryker flygvapenchefen Jonas Wikman att rymden är en avgörande domän för framtida försvar.

Den som kontrollerar rymden har en stor fördel på stridsfältet.

