Guldkupolen: Projektet som kan starta ett rymdkrig

Trumps gyllene dome riskerar att starta ett rymdkrig. (Foto: Alex Brandon och J. Scott Applewhite/AP/TT samt Canva)
Trumps gyllene dome riskerar att starta ett rymdkrig. (Foto: Alex Brandon och J. Scott Applewhite/AP/TT samt Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Donald Trumps plan på ett rymdbaserat missilförsvarssystem, döpt till Guldkupolen, har ju väckt stor uppmärksamhet.

Projektet, som siktar på att skydda USA mot ballistiska robotar, kan få oväntade konsekvenser.

En ny era av rymdförsvar

Donald Trumps löfte om att bygga ett avancerat missilförsvarssystem, kallat Guldkupolen, har snabbt gått från kampanjretorik till ett konkret projekt.

Systemet, som ska skydda USA från robotar avfyrade från andra sidan jorden, bygger på rymdbaserade teknologier. Enligt källor till nyhetstjänsten Reuters är projektet tänkt att vara i drift innan Trumps mandatperiod löper ut.

Hans Liwång, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan, beskriver initiativet som en utmanande strategisk satsning till Ny teknik.

Han menar att det är en ambition som inget annat land har försökt sig på.

Projektet påminner om Ronald Reagans Strategic Defense Initiative, även känt som Star Wars, från 1980-talet. Då blev planerna aldrig verklighet, men Trump vill nu göra ett nytt försök med modern teknik.

En guldkupol mer ambitiös än järnkupolen

Namnet Guldkupolen för tankarna till Israels Järnkupolen, men enligt Liwång är jämförelsen missvisande. Israels system är markbaserat och designat för att hantera robotar på kortare avstånd, medan Guldkupolen siktar på att slå ut ballistiska robotar på väg mot USA.

Den amerikanska ambitionen är avsevärt mycket större och bygger på att placera vapen direkt i rymden.

Enligt presentationer för försvarsindustrin som Reuters tagit del av ska systemet bestå av fyra lager. Tre av dessa är landbaserade, inklusive missilfält och radarsystem. Det fjärde lagret, det rymdbaserade, ska kunna upptäcka och spåra inkommande missiler.

Målet är att kunna slå ut robotarna i deras uppgångsfas, vilket kräver helt ny teknik som inte finns i dagsläget. Att kunna träffa en missil från omloppsbana är ett stort tekniskt steg framåt.

Liwång menar att även om ett provförsök kan vara möjligt, är det inte realistiskt att få ett fullt fungerande system på plats inom den tidsram som Trump satt upp.

Oväntade kostnader och nya spänningar

Kostnaderna för projektet varierar kraftigt beroende på vem som gör beräkningen. Enligt Trump själv ska projektet kosta 175 miljarder dollar. Den oberoende myndigheten Congressional Budget Office uppskattar dock att kostnaden kan uppgå till hela 831 miljarder dollar över två decennier.

Tidigare erfarenheter av liknande projekt visar att kostnaderna ofta drar ut på tiden och blir högre än beräknat.

Projektet riskerar även att skapa nya geopolitiska spänningar.

Liwång påpekar att även om Guldkupolen har en defensiv ambition kan placeringen av militära system i rymden ses som en offensiv handling. Det kan öka misstron mot USA och rubba den kärnvapenbalans som finns i världen idag.

Kina och Ryssland har redan uttryckt oro för att initiativet kan leda till en ny, dyr och destabiliserande vapenkapprustning, enligt en kommentar av Carl Bildt i tidskriften Project Syndicate. De ser det som ett hot mot deras strategiska kärnvapenarsenaler.

På jakt efter nya partners

Trump-administrationen har också signalerat en strategisk vändning i sin jakt på partners för projektet. Källor till Reuters avslöjar att Pentagon letar efter alternativ till Elon Musks SpaceX, som vi rapporterat om tidigare.

Dels för att inte bli för beroende av ett enda företag, dels på grund av den personliga rivaliteten mellan Trump och Musk. Istället uppvaktas nu Jeff Bezos och hans Project Kuiper, samt flera stora försvarsentreprenörer.

Sverige har i sin tur bekräftat att landet i hemlighet sköt upp sin första militära satellit, GNA-3, redan i augusti 2024. Även om Försvarsmakten betonar att det inte finns några planer på att beväpna rymden, understryker flygvapenchefen Jonas Wikman att rymden är en avgörande domän för framtida försvar.

Den som kontrollerar rymden har en stor fördel på stridsfältet.

Elon MuskJeff BezosRymdenTrumpUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

