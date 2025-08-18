Greta Thunberg blockerar tillsammans med omkring 200 demonstranter all fordonstrafik till ett norskt oljeraffinaderi i en rekordstor klimataktion.
Greta Thunberg i jätteaktion: "Blod på sina händer"
Protesten utanför oljeraffinaderiet i norska Mongstad beskrivs som den största för klimatet i landets historia.
Greta Thunbergs medverkan väger tungt.
“Hon har varit med på mycket av det vi har gjort. Det är helt otroligt viktigt att hon är här. Hon är ju en viktig person, och det hon säger är viktigt för oss att lyfta fram”, säger Milla Haugen på Extinction Rebellion Norge till Bergensavisen, BA.
Greta Thunberg: Blod på händerna
Ellen Maria Skjelsbæk, presstalesperson för Equinor, bekräftar organisationens uppgifter att demonstranterna stängt av alla stora transportvägar till oljeraffinaderiet.
“Vägen är avspärrad, och vi har aktiverat vår beredskapsorganisation lokalt i samråd med polisen”, säger hon i artikeln.
Thunberg säger till tidningen att klimatkrisen “känner inga gränser”.
Hon säger också att “Norge har enormt mycket blod på sina händer”.
Politiker till demonstranterna: Skäms på er!
Politikern Ove Trellevik från Høyre i norska stortinget anser att demonstranterna borde skämmas och menar att demonstrationen gynnar Putin och Ryssland, som är en stor olje- och gasleverantör, förklarar han för BA varpå Thunberg replikerar:
“Politikerna lever i en fantasi där vi kan fortsätta producera och exportera olja och gas”.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
