Grått hår kan vara bra för hälsan

Medelåldern för när håret grånar är olika för olika befolkningsgrupper, men för bara 6 till 23 procent av alla i åldern 45 till 65 har mer än hälften av håret blivit grått, det skriver Newsweek.

För vita personer är medelåldern för när håret börjar gråna cirka 35, för asiater är den i slutet av 30-årsåldern och för afrikaners börjar håret gråna när de är ungefär 45.

Stamceller som ger hårfärg

Under hela vårt liv utsätts våra celler för både interna och miljömässiga faktorer som kan skada dna.

Sådana skador har länge kopplats till både åldrande och cancer och forskare har försökt förstå vilka exakta mekanismer som gör att det här hänger ihop.

Forskare har särskilt intresserat sig för hur skadade stamceller över tid påverkar våra vävnaders hälsa. I den här processen spelar melanocytstamceller en viktig roll, det är de stamceller som ansvarar för hår- och hudpigmentering.

Melanocytstamcellerna finns i ett område nära hårsäckarnas bas och genererar mogna melanocyter som ger vårt hår och vår hud dess färg.