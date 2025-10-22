Att bli gråhårig kan vara ett tecken på mer än att du åldras, det har i ny forskning visat sig återspegla kroppens naturliga försvar mot cancer.
Grått hår kan vara bra för hälsan
Medelåldern för när håret grånar är olika för olika befolkningsgrupper, men för bara 6 till 23 procent av alla i åldern 45 till 65 har mer än hälften av håret blivit grått, det skriver Newsweek.
För vita personer är medelåldern för när håret börjar gråna cirka 35, för asiater är den i slutet av 30-årsåldern och för afrikaners börjar håret gråna när de är ungefär 45.
Stamceller som ger hårfärg
Under hela vårt liv utsätts våra celler för både interna och miljömässiga faktorer som kan skada dna.
Sådana skador har länge kopplats till både åldrande och cancer och forskare har försökt förstå vilka exakta mekanismer som gör att det här hänger ihop.
Forskare har särskilt intresserat sig för hur skadade stamceller över tid påverkar våra vävnaders hälsa. I den här processen spelar melanocytstamceller en viktig roll, det är de stamceller som ansvarar för hår- och hudpigmentering.
Melanocytstamcellerna finns i ett område nära hårsäckarnas bas och genererar mogna melanocyter som ger vårt hår och vår hud dess färg.
Grått hårt när stamcellerna dör
Professorerna Emi Nishimura och Yasuaki Mohri vid Tokyos universitet har i en studie visat vad som händer när de här pigmentproducerande stamcellerna skadas.
Forskarna upptäckte att när melanocytstamceller stöter på dubbelsträngsbrott i dna genomgår de en process som tvingar dem att differentiera och dö och det gör att håret grånar.
Den här processen drivs av aktivering av en tumörhämmande mekanism.
Cellerna kan kringgå skyddet
När melanocytstamceller utsätts för cancerframkallande ämnen eller ultraviolett B-ljus kan de kringgå det här skyddande svaret och i stället för att dö, behålla skadade stamceller och sin förmåga att förnya sig själva och det driver cellerna mot en benägenhet för tumörer.
“Dessa fynd visar att samma stamcellspopulation kan följa antagonistiska öden, förbrukning eller expansion, beroende på typen av stress och mikromiljösignaler. Det omformulerar grånande hår och melanom (hudcancer) som händelser som inte är orelaterade, utan som olika resultat av stamcellers stressreaktioner”, säger Emi Nishimura i ett pressmeddelande.
Observera att studien inte antyder att grånande hår förebygger cancer, utan att det visar att stressade stamceller har valt en skyddande väg som avlägsnar potentiellt skadliga celler.
När den här mekanism kringgås kan i stället de kvarvarande, skadade, melanocytstamcellerna predisponera för uppkomst av melanom.
Nytt blodtest hittar 50 cancertyper – stort genombrott
En ny studie i Nordamerika har följt tusentals patienter, där ett blodtest hittar över 50 olika cancertyper. Testet påskyndar därmed diagnosen.
