Troligen får USA:s ekonomi problem med kreditmarknaden, där är risken störst för att utlösa en ekonomisk kris, enligt Goldman Sachs tidigare vd.
Goldman Sachs ex-vd: Här startar nästa kris i USA
Mest läst i kategorin
Drönarmuren som ska stoppa Ryssland
Ryska drönare är ett växande hot som kan hota storstäder i väst. Nu kommer motvapnet som ska stoppa drönarna redan vid gränsen. Ryska drönare som skjuts ner över polskt luftrum och beräkningar som visar att de mest avancerade drönarna kan nå storstäder i väst. Drönarhotet växer, men nu kommer även försvaret mot det. I onsdags …
”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning
Han utnämndes till USA-ambassadör för att charma Donald Trump. Men britten Peter Mandelson hann inte långt innan han tvingades lämna posten. Peter Mandelsons tid som Storbritanniens ambassadör i Washington fick ett abrupt slut. Nya uppgifter om hans relation till den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein gjorde att London beordrade hem honom. Avslöjandet kom med …
Ville hålla tyst minut för Charlie Kirk – stoppades
Charlie Weimers (SD) försökte hålla en tyst minut för mördade Charlie Kirk i Europaparlamentet. Det fick han inte – och stort rabalder utbröt. Mordet på den amerikanske konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, som sköts ihjäl igår, har utlöst starka reaktioner även i Europa. Flera europeiska ledare fördömde omedelbart attacken, och från höger till vänster betonades vikten …
Nytt svenskt Ukraina-paket ska pressa Ryssland
Det 20:e militära stödpaketet till Ukraina värderas till 9,2 miljarder kronor och syftar till att ”sätta hårdare tryck på Ryssland”, meddelar Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff. Det nya stödpaketet från Sverige till Ukrainas försvar mot Rysslands invasionskrig innehåller flera Archerpjäser, drönare med lång räckvidd och artilleriammunition för cirka 3,6 miljarder kronor. Där …
Oracles rusning oroar: "Påminner om IT-kraschen"
Techbolaget Oracle rusade kraftigt på börsen och gjorde ägaren Larry Ellison till världens rikaste man över en natt. Men allt är inte frid och fröjd och vissa oroar sig nu för en eventuell krasch. Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia. Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till …
I en intervju med CNBC på torsdagen sade Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs under den stora finanskrisen, att han räknar med en ny omfattande ekonomisk kris i USA.
Vanligtvis drabbar en kris landet vart fjärde eller femte år och han utgår från att nästa turbulens kan uppstå på kreditmarknaden.
Missa inte: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA DagensPS
Historiskt har varningsklockorna ringt
Han pekar på de smala kreditspreadar som i dag kännetecknar marknaden. Historiskt är snäva spreadar en varning om att investerare felvärderar risk i en tid när aktiemarknaden är historiskt högt värderad.
Han konstaterar också att pengarna fortsätter strömma in i den privata kreditmarknaden i USA. Det är investerarna som lånar ut kapital till privata företag och det förvaltade kapitalet uppges ha ökat med 14,5 procent i år jämfört i fjol.
Samtidigt börjar hävstångseffekten ”sjunka in”, menar Goldman Sachs tidigare toppchef och säger att man försöker öka avkastningen på ett udda sätt.
Läs även: USA:s skuldbomb tickar vidare efter AAA-fallet Realtid
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Optimist kring USA-börsen trots allt
”Om jag vore en försäkringsregulator någon gång skulle jag kanske fråga mig, är de tillgångarna verkligen värda vad du säger att de är värda?”
Blankfein framhåller att han alltjämt ser optimistiskt på börsen, och att han tror att USA:s centralbank Fed sänker räntorna vilket gör aktiemiljön än mer attraktiv än den redan är.
AI-boomen kan ge USA:s tillväxt bränsle, bedömer han och även om han ger uttryck för sina ”baisseartade tankar”, som han säger till CNBC, utesluter han inte att börsen kan gå in i ett nytt tjurmarknadsterritorium.
Och han är också, betonar han, ”100 % hängiven aktiemarknaden”.
Läs även: Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation DagensPS
Läs vidare: Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ryanair vill se drönarna fara och flyga
Inte nog med att ryska drönare hotar städer i väst. De försenar flygen också. ”Det här kommer vara ett ständigt problem”, menar Ryanairs vd. I spåren av de ryska drönarna mot polskt luftrum har Ryanairs vd Michael O´Leary tagit till orda. Han gjorde det i samband med bolagets stämma i Dublin torsdag. ”Det här kommer …
Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de
Arbetslösheten bland akademiker är rekordhög. Ändå missar regeringens nya åtgärd de nyexaminerade, menar ett fackförbund. Regeringens nya förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga möter kritik. Åtgärden träffar inte de nyexaminerade akademiker som redan i dag möter den tuffaste arbetsmarknaden på två decennier, varnar fackförbundet Akavia. Missa inte: Så tar Generation Z kommandot över AI på …
Goldman Sachs ex-vd: Här startar nästa kris i USA
Troligen får USA:s ekonomi problem med kreditmarknaden, där är risken störst för att utlösa en ekonomisk kris, enligt Goldman Sachs tidigare vd. I en intervju med CNBC på torsdagen sade Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs under den stora finanskrisen, att han räknar med en ny omfattande ekonomisk kris i USA. Vanligtvis drabbar en kris …
Din bil avslöjar din verkliga personlighetstyp
Enligt en ny undersökning säger bilmärket mer om en person än vad man kan tro. Den döljer djuplodande hemligheter. Man ska aldrig döma någon efter bilen den kör – eller ska man? En ny undersökning ger en intressant inblick i svenskarnas fördomar om bilförare, och resultatet kan överraska dig. Det visar sig att vi har …
Varning: Guld är kanariefågeln i gruvan
Guldpriserna når bara nya rekord och investerare i den ädla metallen kan glädjas åt värdeökningar i sina portföljer. Men guldets glans har en baksida menar experter. Både guld och den amerikanska statsobligationsmarknaden signalerar världens växande oro över Trump-administrationens ekonomiska politik. Detta enligt Desmond Lachman, Senior Fellow vid American Enterprise Institute. Enligt Lachman, tidigare vvd på …