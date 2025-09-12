Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Goldman Sachs ex-vd: Här startar nästa kris i USA

USA
Goldman Sachs ex-vd Lloyd Blankfein ser krisen i USA krypa närmare. Bilden är från 2017. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Troligen får USA:s ekonomi problem med kreditmarknaden, där är risken störst för att utlösa en ekonomisk kris, enligt Goldman Sachs tidigare vd.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I en intervju med CNBC på torsdagen sade Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs under den stora finanskrisen, att han räknar med en ny omfattande ekonomisk kris i USA.

Vanligtvis drabbar en kris landet vart fjärde eller femte år och han utgår från att nästa turbulens kan uppstå på kreditmarknaden.

ANNONS

Missa inte: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA DagensPS

Historiskt har varningsklockorna ringt

Han pekar på de smala kreditspreadar som i dag kännetecknar marknaden. Historiskt är snäva spreadar en varning om att investerare felvärderar risk i en tid när aktiemarknaden är historiskt högt värderad.

Han konstaterar också att pengarna fortsätter strömma in i den privata kreditmarknaden i USA. Det är investerarna som lånar ut kapital till privata företag och det förvaltade kapitalet uppges ha ökat med 14,5 procent i år jämfört i fjol. 

Samtidigt börjar hävstångseffekten ”sjunka in”,  menar Goldman Sachs tidigare toppchef och säger att man försöker öka avkastningen på ett udda sätt.

Läs även: USA:s skuldbomb tickar vidare efter AAA-fallet Realtid

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Optimist kring USA-börsen trots allt

ANNONS

”Om jag vore en försäkringsregulator någon gång skulle jag kanske fråga mig, är de tillgångarna verkligen värda vad du säger att de är värda?”

Blankfein framhåller att han alltjämt ser optimistiskt på börsen, och att han tror att USA:s centralbank Fed sänker räntorna vilket gör aktiemiljön än mer attraktiv än den redan är.

AI-boomen kan ge USA:s tillväxt bränsle, bedömer han och även om han ger uttryck för sina ”baisseartade tankar”, som han säger till CNBC, utesluter han inte att börsen kan gå in i ett nytt tjurmarknadsterritorium.

Och han är också, betonar han, ”100 % hängiven aktiemarknaden”.

Läs även: Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation DagensPS

Läs vidare: Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS