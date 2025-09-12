Goldman Sachs ex-vd: Här startar nästa kris i USA

I en intervju med CNBC på torsdagen sade Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs under den stora finanskrisen, att han räknar med en ny omfattande ekonomisk kris i USA.

Vanligtvis drabbar en kris landet vart fjärde eller femte år och han utgår från att nästa turbulens kan uppstå på kreditmarknaden.

Historiskt har varningsklockorna ringt

Han pekar på de smala kreditspreadar som i dag kännetecknar marknaden. Historiskt är snäva spreadar en varning om att investerare felvärderar risk i en tid när aktiemarknaden är historiskt högt värderad.

Han konstaterar också att pengarna fortsätter strömma in i den privata kreditmarknaden i USA. Det är investerarna som lånar ut kapital till privata företag och det förvaltade kapitalet uppges ha ökat med 14,5 procent i år jämfört i fjol.

Samtidigt börjar hävstångseffekten ”sjunka in”, menar Goldman Sachs tidigare toppchef och säger att man försöker öka avkastningen på ett udda sätt.

