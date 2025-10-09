Glöm Chanel – nu visar man status med noshörning och nanodiet

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Lyx med gott samvete och nanodiet

Att skryta med koldioxidkompensation är ute. Nu handlar det om meningsfull lyx.

Allt fler miljardärer kombinerar safariresor med filantropi – till exempel “Rise for Rhinos”, där du skyddar en noshörning för motsvarande 180 000 kronor om året.

Samma logik gäller för superyachter med solceller och modehusens nya hållbarhetsresor. Kort sagt: Att rädda planeten är den nya Hermès-väskan.

Eremitlounge för en

När världen blir allt stökigare söker de ultrarika tystnad. Inte bara en weekend på Gotland, utan total isolering i en villa i Patagonien eller på en ö utan wifi.

Den som har råd hyr en hel ö – med egen helikopterplatta, två kockar och en tyst retreatledare från Bali. Frihet är att inte behöva svara på mail, bara på champagnehinken.

Longevity-retreat eller bara en dyr ursäkt för att slippa barnen. (Foto: Pixabay)

Lär dig fixa en nanodiet med lokal miljardär

Glöm gruppresor och turistfällor. Nu handlar det om kulinarisk fördjupning.

De rikaste reser inte längre för att äta på Noma – de lagar maten själva tillsammans med kocken.

En vecka i Toscana kan innehålla tryffeljakt, pastakurs och vinprovning – allt med känslan av att “bli ett med platsen”, men utan att egentligen lämna sitt nätverk.

Longevity på schemat, men champagne på menyn. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Fyra trender för den nya longevity-lyxen:

Longevity-kliniker: Anti-aging möter hotellfrukost. Meningsfull lyx: Rädda en noshörning, ta en selfie. Privat fristad: Stillhet är det nya jetbruset. Kulinarisk kultur: Laga som lokalbefolkningen – med egen kock.

En natt på Grand i Stockholm kostar som en charterresa. Men vem vill resa bort när man redan är här. (Foto: Pressbild)

Tre lyxhotell i Stockholm där kungen själv hade trivts

Lyxresandet exploderar – och det märks även i Stockholm. Här är tre hotell där servicen är lika välslipad som kristallen i baren.

1: Grand Hôtel

Det självklara valet för den som vill ha sin room service med utsikt över slottet. Grand har varit synonymt med svensk lyx sedan 1874, och här bor både Nobelpristagare och nervösa artister inför Globen-gig. Spa:t har svensk gran, bastu i marmor och ett kallbad som får dig att känna dig både rik och ren.

Adress: Södra Blasieholmshamnen 8

Prisnivå: Från cirka 4 000 kronor natten

En gång förvarades här sedlar. Nu förvaras bara snygga människor. (Foto: Pressbild)

2: Bank Hotel

Bank Hotel på Arsenalsgatan är som en hemlig klubb för den moderna aristokratin. Här dricker man cocktails under valv av marmor och bor i rum som doftar nystruken skjorta och italiensk parfym. Restaurangen Bonnie’s är Stockholms mest eleganta matsal, och just nu ambassadörad av Fredrik Robertsson – mannen som gjort glamour till en livsstil.

Adress: Arsenalsgatan 6

Prisnivå: Från cirka 3 500 kronor natten

Personalen bär stickade tröjor och ett leende som kostar 9 000 kronor natten. (Foto: Pressbild)

3: Ett Hem

När “hemma” betyder jugendvilla på Östermalm med trädgård, öppen spis och diskret personal i Loro Piana-tröjor. Ett Hem är lika delar hotell och privat klubb, och svårt att boka – men det är poängen. Här checkar man inte in, man flyttar in.

Ett Hem är inte ett hotell – det är ett sätt att säga: jag har kontakter. (Foto: Pressbild)



Adress: Sköldungagatan 2

Prisnivå: Från cirka 9 000 kronor natten

