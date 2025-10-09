Att leva väl är en sak. Att leva längre, bättre och med snyggare selfies med nanodiet – det är något helt annat. Välkommen till den nya eran av lyxresor där de rikaste inte bara vill fly vardagen. De vill förbättra världen, sitt DNA och sitt humör – samtidigt.
Glöm Chanel – nu visar man status med noshörning och nanodiet
Evigt liv på hotellnivå med nanodiet
De nya longevity-klinikerna är inte längre tråkiga sjukhus med gröna väggar, utan ser mer ut som spa på Stureplan. Här får du IV-dropp i sidenrock, äter anti-age sushi och pratar epigenetik med din personliga läkare från Zürich.
För ett par hundra tusen kronor per vecka kan du boka in dig på ett “femstjärnigt åldrande” komplett med kryoterapi, blodanalys och gourmetdieter. Döden är fortfarande oundviklig – men den kan skjutas upp med stil.
Lyx med gott samvete och nanodiet
Att skryta med koldioxidkompensation är ute. Nu handlar det om meningsfull lyx.
Allt fler miljardärer kombinerar safariresor med filantropi – till exempel “Rise for Rhinos”, där du skyddar en noshörning för motsvarande 180 000 kronor om året.
Samma logik gäller för superyachter med solceller och modehusens nya hållbarhetsresor. Kort sagt: Att rädda planeten är den nya Hermès-väskan.
Läs även: Lyxväskan ute – men lyxresan lever, Realtid
Eremitlounge för en
När världen blir allt stökigare söker de ultrarika tystnad. Inte bara en weekend på Gotland, utan total isolering i en villa i Patagonien eller på en ö utan wifi.
Den som har råd hyr en hel ö – med egen helikopterplatta, två kockar och en tyst retreatledare från Bali. Frihet är att inte behöva svara på mail, bara på champagnehinken.
Lär dig fixa en nanodiet med lokal miljardär
Glöm gruppresor och turistfällor. Nu handlar det om kulinarisk fördjupning.
De rikaste reser inte längre för att äta på Noma – de lagar maten själva tillsammans med kocken.
En vecka i Toscana kan innehålla tryffeljakt, pastakurs och vinprovning – allt med känslan av att “bli ett med platsen”, men utan att egentligen lämna sitt nätverk.
Perfect Weekend Guide: Fyra trender för den nya longevity-lyxen:
- Longevity-kliniker: Anti-aging möter hotellfrukost.
- Meningsfull lyx: Rädda en noshörning, ta en selfie.
- Privat fristad: Stillhet är det nya jetbruset.
- Kulinarisk kultur: Laga som lokalbefolkningen – med egen kock.
Tre lyxhotell i Stockholm där kungen själv hade trivts
Lyxresandet exploderar – och det märks även i Stockholm. Här är tre hotell där servicen är lika välslipad som kristallen i baren.
1: Grand Hôtel
Det självklara valet för den som vill ha sin room service med utsikt över slottet. Grand har varit synonymt med svensk lyx sedan 1874, och här bor både Nobelpristagare och nervösa artister inför Globen-gig. Spa:t har svensk gran, bastu i marmor och ett kallbad som får dig att känna dig både rik och ren.
Adress: Södra Blasieholmshamnen 8
Prisnivå: Från cirka 4 000 kronor natten
2: Bank Hotel
Bank Hotel på Arsenalsgatan är som en hemlig klubb för den moderna aristokratin. Här dricker man cocktails under valv av marmor och bor i rum som doftar nystruken skjorta och italiensk parfym. Restaurangen Bonnie’s är Stockholms mest eleganta matsal, och just nu ambassadörad av Fredrik Robertsson – mannen som gjort glamour till en livsstil.
Adress: Arsenalsgatan 6
Prisnivå: Från cirka 3 500 kronor natten
3: Ett Hem
När “hemma” betyder jugendvilla på Östermalm med trädgård, öppen spis och diskret personal i Loro Piana-tröjor. Ett Hem är lika delar hotell och privat klubb, och svårt att boka – men det är poängen. Här checkar man inte in, man flyttar in.
Adress: Sköldungagatan 2
Prisnivå: Från cirka 9 000 kronor natten
Vill du läsa mer om flyg och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om O’Leary har rätt – den gröna flygagendan är död och Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
