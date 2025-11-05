Generation Z drömmer om en Ralph Lauren-jul

En längtan hos en generation sveper fram över USA, enligt Fortune. Det handlar om Generation Z, alltså födda mellan 1997 och 2012, och deras dröm om en Ralph Lauren-jul. En ”Ralph Lauren-jul” skulle kunna sägas vara en jul med skotskrutiga dukar, sammet, braseldar och mässingsljusstakar. Fluffigt och gammaldags, berättar Fortune.

Och ja. Trenden är på riktigt. Enligt Fortune så har frasen ”Ralph Lauren Christmas” ökat på TikTok och Instagram med 600 procent jämfört med förra året. Enligt näthandlaren Etsy så har sökningar på liknande dekor gått upp med 180 procent och enligt Google Trends så är frasen ”Ralph Lauren-jul” en raket.

Har hittat ut till massorna

”Sökningarna indikerar att trenden har flyttat sig från specialintresse till mainstream och planering inför helgerna”, säger Chase Varga, marknadsföringschef på analysföretaget ListenFirst, till Fortune.

Och enligt Fortune så kan man se på de bilder som publiceras att det inte längre bara är något bland rika att ta till sig Ralph Lauren-julen.

Billigare alternativ

I artikeln resoneras det kring hur den här typen av julfirande har kunnat flytta ut till de breda massorna. Och analysen är att kopior som kostar bråkdelar av originalen har slagit igenom riktigt nu. ”Det ger en aura av en Ralph Lauren-jul. Till en bråkdel av priset”, skriver tidningen .

Samtidigt påpekar man också att ekonomin också talar i nuläget. Inflation och stigande kostnader gör att budgeten för storhelgerna har minskat för amerikanerna. Med det sagt har också planeringen och inköpen inför storhelgerna börjat tidigare.

Återförsäljare berättar också att de försöker ha prisvärda alternativ. Och exklusiva guider presenterar alternativ som kanske är snällare för plånboken. Den tuffa ekonomin för hushållen har slagit genom här också, konstaterar Fortune.