Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Efter 54 år – nu stängs porten till helvetet

Helvetsporten Darvaza i Turkmenistan ser ut att snart sluta brinna då gas leds om. Foto: (Alexander Vershinin / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

I över ett halv sekel har det brunnit i en krater Darvaza i Turkmenistan. Men nu ser det ut som om “helvetesporten” är på väg att stänga för gott när gasen leds om.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ända sedan 1971 har det brunnit i kratern utanför det lilla jordbrukssamhället Darvaza i Turkmenistan. Men nu kan elden vara på väg att upphöra i det som fått namnet “Helvetesporten”.

Det sägs att elden startade när sovjetiska geologer av misstag lyckades orsaka en kollaps i en gasfick i kratern. För att undvika spridandet av giftig gas antände de läckan. Tanken var att elden skulle upphöra inom kort, men 54 år senare har den ännu inte lagt sig.

Läs även:
Slut på rysk gas: “Har använt energi som ett vapen”. Dagens PS

Det är i alla fall en av historierna bakom den brinnande kratern som blivit något av en turistattraktion. Turkmenistan har ingen officiell förklaring bakom uppkomsten av helvetesporten. Vissa tror att kollapsen skedde redan under 1960-talet och att gasen antändes först på 80-talet.

Elden håller på att slockna

Oavsett hur eller när elden startade ser det i alla fall nu ut som om den kan vara på väg att släckas. Under en konferens om kolväteutveckling i Turkmenistans huvudstad Ashgabat meddelade Turkmenistans statligt ägda energibolag Turkmengaz, skriver Discover Wildlife.

”Minskningen av bränder är nästan trefaldig”, sa Irina Luryeva, chef för Turkmengaz på konferensen.

Försök att släcka elden på konstgjord väg har försökts tidigare ett antal gånger, senast 2022, skrev Omni.

Efter att ha grävt upp flera nya gasbrunnar i området har man lyckats sänka mängden metan. Den metan som flödat in i helvetesporten har nu minskat. Nu syns bara några få eldar runtom i området, skriver RTE.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Stor miljövinst när gasen slutar brinna

Darvaza har blivit ett populärt turistmål. Dessutom har ett flertal tillresta till kratern uttryckt missnöje över att bränderna ser ut att ha avtagit.

Missa inte:
Ukraina vill bli Europas gasmotor – mitt i energikrisen. Realtid

Bränderna nu släcks är en stor vinst för Turkmenistans miljöarbete. Kratern har varit den största enskilda utsläpparen av metangas via en gasläcka enligt International Energy Agency (IEA).

Utöver miljövinsterna är släckningen av branden också något som gynnar hälsan för de som bor i Darvaza. Men det finns även ekonomiska vinster att hämta när gasen slutar brinna.

“Värdefulla naturresurser går förlorade. Detta hände vars export skulle kunna generera betydande vinster och användas för att förbättra våra människors välbefinnande”, sa Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhamedov 2022 när beslutet togs om att släcka gruvan för gott.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GasmetangasMiljöTurkmenistan
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS