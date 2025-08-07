Efter 54 år – nu stängs porten till helvetet

Ända sedan 1971 har det brunnit i kratern utanför det lilla jordbrukssamhället Darvaza i Turkmenistan. Men nu kan elden vara på väg att upphöra i det som fått namnet “Helvetesporten”.

Det sägs att elden startade när sovjetiska geologer av misstag lyckades orsaka en kollaps i en gasfick i kratern. För att undvika spridandet av giftig gas antände de läckan. Tanken var att elden skulle upphöra inom kort, men 54 år senare har den ännu inte lagt sig.

Det är i alla fall en av historierna bakom den brinnande kratern som blivit något av en turistattraktion. Turkmenistan har ingen officiell förklaring bakom uppkomsten av helvetesporten. Vissa tror att kollapsen skedde redan under 1960-talet och att gasen antändes först på 80-talet.

Elden håller på att slockna

Oavsett hur eller när elden startade ser det i alla fall nu ut som om den kan vara på väg att släckas. Under en konferens om kolväteutveckling i Turkmenistans huvudstad Ashgabat meddelade Turkmenistans statligt ägda energibolag Turkmengaz, skriver Discover Wildlife.

”Minskningen av bränder är nästan trefaldig”, sa Irina Luryeva, chef för Turkmengaz på konferensen.

Försök att släcka elden på konstgjord väg har försökts tidigare ett antal gånger, senast 2022, skrev Omni.

Efter att ha grävt upp flera nya gasbrunnar i området har man lyckats sänka mängden metan. Den metan som flödat in i helvetesporten har nu minskat. Nu syns bara några få eldar runtom i området, skriver RTE.