Slut på rysk gas: "Har använt energi som ett vapen"

När EU-kommissionen föreslog ett bindande förbud mot import av rysk gas och LNG senast 2027, var det ett historiskt steg. Relationerna mellan Ryssland och EU har länge vilat på energiexport. Nu ska banden kapas helt.

Men det är inte bara en politisk markering, det är ett strategisk skifte.

“Ryssland har använt energi som vapen mot oss”, sa EU:s energikommissionär Dan Jørgensen. “De har utpressat medlemsländer. Därför är de inte längre en handelspartner som går att lita på.”

Läs även:

Oljejättarna varnar för nästa smäll. Dagens PS

Gammal beroendekedja bryts

Sedan invasionen av Ukraina 2022 har EU successivt dragit ner på ryska energiköp. Importen av rysk gas via pipeline har minskat med två tredjedelar, och kol samt olja till havs är redan förbjudet. Men fortfarande flödar rysk LNG in via europeiska terminaler.

Samtidigt som man plöjer ner miljarder i att bygga ett starkare försvar och att stötta Ukraina så finansierar man den ryska krigsapparaten genom fortsatta köp av rysk gas.

Det nya förslaget syftar till att täppa till även de sista luckorna, inklusive korttidskontrakt, tjänsteleveranser och långtidsavtal. Länder som Ungern och Slovakien får längre tid att ställa om, men även deras undantag ska upphöra 2028.