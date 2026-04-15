Snart går tågen hela vägen till Finland

Det finländska spårviddssystemet är fortfarande inställt på den gamla ryska standarden på 1524 mm, jämfört med den europeiska standardspårvidden på 1435 mm som används i Sverige.

Till sommaren ska man ha en lösning på plats. En gammal station i Haparanda ska renoveras och kommer att fungera som en knutpunkt för passagerare som byter mellan de två järnvägslinjerna vid gränsen.

”De finska VR-tågen kommer att stanna vid Torneå C och därefter avsluta sin rutt i Haparanda,” berättade Sampo Kangastalo, utvecklingsdirektör i Torneå, för Yle.

”Stationsbyggnaden i Haparanda ligger mellan de finska och svenska spåren. Så när man byter från VR till svenska Norrtåg är det bara att gå rakt igenom stationshuset – det är väldigt smidigt.”

Haparandas kommundirektör, Roger Danell, har stora förhoppningar på den nya rutten.

”Vi tror att återupprättandet av den gränsöverskridande förbindelsen är en nyckel till att stärka den regionala utvecklingen. För företag innebär det nya möjligheter att leverera varor och tjänster. Det kommer också att öppna upp möjligheter för daglig pendling till och från våra städer.”

