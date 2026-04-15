Europa har ett järnvägsnät som, med lite möda, kan ta en från Haparanda hela vägen ner till Lagos i södra Portugal. För svenskar att åka tåg till Finland har dock varit en omöjlighet, som det nu ska ändras på.
Snart går tågen hela vägen till Finland
Mellan Haparanda och finländska Torneå är det gångavstånd, och en tågräls över Torneälven förbinder de båda gränsstäderna. Men ett problem i millimeterklassen har hindrat tågen att gå mellan de båda städernas centralstationer:
Det finländska spårviddssystemet är fortfarande inställt på den gamla ryska standarden på 1524 mm, jämfört med den europeiska standardspårvidden på 1435 mm som används i Sverige.
Blåser liv i gammal tågstation
Till sommaren ska man ha en lösning på plats. En gammal station i Haparanda ska renoveras och kommer att fungera som en knutpunkt för passagerare som byter mellan de två järnvägslinjerna vid gränsen.
”De finska VR-tågen kommer att stanna vid Torneå C och därefter avsluta sin rutt i Haparanda,” berättade Sampo Kangastalo, utvecklingsdirektör i Torneå, för Yle.
”Stationsbyggnaden i Haparanda ligger mellan de finska och svenska spåren. Så när man byter från VR till svenska Norrtåg är det bara att gå rakt igenom stationshuset – det är väldigt smidigt.”
Haparandas kommundirektör, Roger Danell, har stora förhoppningar på den nya rutten.
”Vi tror att återupprättandet av den gränsöverskridande förbindelsen är en nyckel till att stärka den regionala utvecklingen. För företag innebär det nya möjligheter att leverera varor och tjänster. Det kommer också att öppna upp möjligheter för daglig pendling till och från våra städer.”
Helsingfors – Stockholm på 24 timmar
Mellan huvudstäderna är det knappt 50 mil fågelvägen, men Östersjön stoppar ju de flesta former av expressvisiter. För den som inte gärna tar färja eller flyg har gissningsvis längden på närmsta bilväg – nästan 1 800 km – avskräckt.
Nu när de båda gränsstäderna i norr kopplas samman med räls öppnas möjligheter för tågresenärer att fara hela vägen mellan Stockholm och Helsingfors. Resan beräknas ta drygt ett dygn.
Mer intressant för tågkonnässörerna är kanske faktumet att rekordet för längsta möjliga tågresa inom EU ritas om. Tidigare var det mellan Portugals Lagos och tågstationen vid Riksgränsen, mellan Sverige och Norge.
”Såvitt jag kan se blir resan från Kolari till Lagos i Portugal den längsta man kan göra med flera tåg inom EU”, konstaterar järnvägsexperten Jon Worth i en intervju med Yle.
