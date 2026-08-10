Vad Kinas militär faktiskt tränar mot: avslöjande i öknen

Kina har bombat modeller

Ett separat område i öknen är dedikerat åt kopior av amerikanska stridsflygplan, bland dem F-22 och F-35. Enligt vissa uppgifter runt 20 fullskaliga modeller.

Satellitbilder visar att flera av dessa mål redan förstörts under simulerade anfallsövningar, vilket tyder på att övningarna gått bortom ren rekognosering till faktisk vapenanvändning.

Taiwans presidentpalats

I Inre Mongoliet, vid kinesiska arméns Zhurihe-träningsbas, finns sedan 2014 en kopia av Taiwans presidentpalats, tillsammans med byggnader som liknar Taiwans utrikesministerium och rättsväsende.

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2022 utökades anläggningen med en kopia av gatunätet i centrala Taipei, vilket gör att kinesiska styrkor kan öva stadsstrid i miljöer som efterliknar Taiwans huvudstad.

Satellitbilder har dessutom visat kopior av den taiwanesiska Suao-flottbasen samt den japanska Yokosuka-basen, hemvist för USA:s största flottbas i Japan.

Taiwan håller koll på modellerna

Taiwans försvarsministerium bekräftade den 29 juli att man följer anläggningarna noga. ”Försvarsmakten har genom underrättelsearbete en heltäckande förståelse” av kopiorna, sa talespersonen generalmajor Sun Li-fang.

Han tillade att Taiwan konsekvent planerat för alla tänkbara scenarier kring kinesiskt militärt agerande.

Begränsat värde

Taipei Times ledarsida manar samtidigt till viss försiktighet i tolkningen: statiska kopior har begränsat värde för faktisk stridsträning, eftersom verkliga mål i krig sällan står orörliga och exponerade.

Ledaren pekar i stället på att anläggningarna, som Peking vet kommer upptäckas och analyseras, sannolikt även fyller ett psykologiskt syfte. Att visa upp militär beredskap och stärka den inhemska bilden av styrka, samtidigt som man försöker påverka opinionen i Taiwan och Japan.