Tjugo flygplan i naturlig storlek, en jagare av amerikansk modell och en kopia av Taiwans presidentpalats. Allt står i den kinesiska öknen, och allt syns på satellitbilder. I stället för de vanliga, allmänna hänvisningarna till spänningarna kring Taiwan visar bilderna konkret vilka mål Kinas militär faktiskt förbereder sig för att slå mot.
Vad Kinas militär faktiskt tränar mot: avslöjande i öknen
Djupt inne i Taklamakanöknen i nordvästra Kina har den kinesiska armén Kinas armén byggt upp ett omfattande nätverk av träningsanläggningar med detaljerade kopior av amerikanska och taiwanesiska mål.
Enligt en granskning baserad på satellitbilder, inkluderar området allt från amerikanska stridsflygplan och örlogsfartyg till taiwanesiska myndighetsbyggnader och militärbaser.
Kopia av robotjagare
Det senaste och mest sofistikerade tillskottet är en tredimensionell kopia av en amerikansk Arleigh Burke-klassad robotjagare, cirka 155 meter lång, med detaljerad överbyggnad och radarprofil som ska likna riktiga fartyg i den amerikanska sjunde flottan.
Det är den styrka som patrullerar vattnen kring Taiwan. Enligt analysföretaget AllSource Analysis tyder flera sensorer placerade på och runt målet på att anläggningen är avsedd för upprepade tester under olika förhållanden.
Kina har bombat modeller
Ett separat område i öknen är dedikerat åt kopior av amerikanska stridsflygplan, bland dem F-22 och F-35. Enligt vissa uppgifter runt 20 fullskaliga modeller.
Satellitbilder visar att flera av dessa mål redan förstörts under simulerade anfallsövningar, vilket tyder på att övningarna gått bortom ren rekognosering till faktisk vapenanvändning.
Taiwans presidentpalats
I Inre Mongoliet, vid kinesiska arméns Zhurihe-träningsbas, finns sedan 2014 en kopia av Taiwans presidentpalats, tillsammans med byggnader som liknar Taiwans utrikesministerium och rättsväsende.
2022 utökades anläggningen med en kopia av gatunätet i centrala Taipei, vilket gör att kinesiska styrkor kan öva stadsstrid i miljöer som efterliknar Taiwans huvudstad.
Satellitbilder har dessutom visat kopior av den taiwanesiska Suao-flottbasen samt den japanska Yokosuka-basen, hemvist för USA:s största flottbas i Japan.
Taiwan håller koll på modellerna
Taiwans försvarsministerium bekräftade den 29 juli att man följer anläggningarna noga. ”Försvarsmakten har genom underrättelsearbete en heltäckande förståelse” av kopiorna, sa talespersonen generalmajor Sun Li-fang.
Han tillade att Taiwan konsekvent planerat för alla tänkbara scenarier kring kinesiskt militärt agerande.
Begränsat värde
Taipei Times ledarsida manar samtidigt till viss försiktighet i tolkningen: statiska kopior har begränsat värde för faktisk stridsträning, eftersom verkliga mål i krig sällan står orörliga och exponerade.
Ledaren pekar i stället på att anläggningarna, som Peking vet kommer upptäckas och analyseras, sannolikt även fyller ett psykologiskt syfte. Att visa upp militär beredskap och stärka den inhemska bilden av styrka, samtidigt som man försöker påverka opinionen i Taiwan och Japan.