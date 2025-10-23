Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara 

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Två drivkrafter bakom krisen

ANNONS

Studien pekar ut två huvudorsaker bakom “kustkrisen”: termisk expansion och smältande glaciärer. När temperaturen på jorden stiger absorberar haven mer värme och utvidgar sig. Samtidigt smälter isarna i rekordfart – särskilt på Grönland.

“Vi ser mer och mer acceleration i Grönland nu”, säger Lin. Under perioden september 2023 till augusti 2024 förlorade Grönlandsisen 80 miljarder ton is – det 28:e året i rad med nettoförlust.

Om hela ismassan på Grönland smälte skulle det motsvara en global havsnivåhöjning på 7,4 meter.

Grönlands istäcke håller på att försvinna framför forskarnas ögon. (Foto: TT)

En centimeter – sex miljoner drabbade

Forskarna varnar för att även små förändringar får stora konsekvenser. För varje centimeter havet stiger, riskerar sex miljoner människor att utsättas för översvämningar.

Särskilt utsatta är låglänta kustområden och floddeltan, som ofta används för jordbruk, transporter och industri.

“Centimetrar av stigande havsnivåer kommer att öka risken för översvämningar i floddeltan avsevärt”, säger Lin. “De här områdena är inte bara viktiga nationellt – de är också internationella produktionsnav”.

Det betyder att stigande hav inte bara hotar hem och städer, utan också den globala försörjningskedjan.

ANNONS

Kina – ett dubbelt hot

Studien lyfter fram Kina som ett av de mest utsatta länderna. Där står landets största och mest ekonomiskt betydelsefulla städer inför ett “dubbelt hot”: stigande hav och sjunkande marknivåer.

Men problemen är inte unika för Kina. Lin påpekar att samma risk gäller bland annat New York, Jakarta och Manila – städer byggda på låglänta kustslätter som nu befinner sig på frontlinjen av klimatkrisen.

Även svenska städer påverkas

Eftersom Sverige är ett land med lång kust kommer även vi drabbas av stigande havsnivåer.

Faktum är att höjningen “riskerar att göra utsatta platser längs Sveriges kust obeboeliga eller att de helt hamnar under vatten”, skriver SMHI.

Detta gäller främst städer i södra Sverige där landhöjningen sedan senaste istiden är liten.

“En kustkris”

Forskarna beskriver utvecklingen som en ”kustkris” – en global utmaning som kräver både lokala och internationella åtgärder.

ANNONS

Med stigande hav, krympande isar och en allt varmare planet är frågan inte längre om städer kommer påverkas – utan hur snabbt.

Stigande havsnivåer och fler översvämningar kan dessutom göra kustnära stadsdelar svåra att försäkra i framtiden. Det kan du läsa mer om här.