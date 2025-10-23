Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Världen

Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara 

Havet
Torekov i Skåne. Den stigande havsnivån "riskerar att göra utsatta platser längs Sveriges kust obeboeliga eller att de helt hamnar under vatten”, skriver SMHI (Foto: Erik Johansen/NTB/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Haven stiger nu i en takt som saknar motstycke i modern tid. En ny studie visar att havsnivåerna ökar snabbare än under någon period de senaste 4 000 åren – och att utvecklingen accelererar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den globala höjningen av havsnivån var oväntat hög under 2024

Bakom ökningen ligger två kraftfulla processer: smältande ismassor och expanderande hav.

Rekordhög takt

Forskare vid Rutgers University har rekonstruerat havsnivåförändringar genom att analysera tusentals geologiska data, bland annat från gamla korallrev och mangrover. Dessa fungerar som ett slags “naturligt arkiv” över hur havet har förändrats genom historien.

Nu kan man slå fast: sedan år 1900 har havsnivån stigit i genomsnitt 1,5 millimeter per år – en hastighet som överträffar alla hundraårsperioder de senaste årtusendena.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Enligt forskaren Yucheng Lin, som lett arbetet, är det just den långsiktiga accelerationen som är mest oroande. 

“Varmare temperaturer gör att havet tar upp större volym, och glaciärerna reagerar snabbare eftersom de är mindre än inlandsisarna, som ofta är stora som kontinenter”, säger Lin enligt Euronews

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025

Två drivkrafter bakom krisen

ANNONS

Studien pekar ut två huvudorsaker bakom “kustkrisen”: termisk expansion och smältande glaciärer. När temperaturen på jorden stiger absorberar haven mer värme och utvidgar sig. Samtidigt smälter isarna i rekordfart – särskilt på Grönland.

“Vi ser mer och mer acceleration i Grönland nu”, säger Lin. Under perioden september 2023 till augusti 2024 förlorade Grönlandsisen 80 miljarder ton is – det 28:e året i rad med nettoförlust.

Om hela ismassan på Grönland smälte skulle det motsvara en global havsnivåhöjning på 7,4 meter.

Grönland
Grönlands istäcke håller på att försvinna framför forskarnas ögon. (Foto: TT)

En centimeter – sex miljoner drabbade

Forskarna varnar för att även små förändringar får stora konsekvenser. För varje centimeter havet stiger, riskerar sex miljoner människor att utsättas för översvämningar.

Särskilt utsatta är låglänta kustområden och floddeltan, som ofta används för jordbruk, transporter och industri. 

“Centimetrar av stigande havsnivåer kommer att öka risken för översvämningar i floddeltan avsevärt”, säger Lin. “De här områdena är inte bara viktiga nationellt – de är också internationella produktionsnav”. 

Det betyder att stigande hav inte bara hotar hem och städer, utan också den globala försörjningskedjan.

ANNONS

Kina – ett dubbelt hot

Studien lyfter fram Kina som ett av de mest utsatta länderna. Där står landets största och mest ekonomiskt betydelsefulla städer inför ett “dubbelt hot”: stigande hav och sjunkande marknivåer.

Men problemen är inte unika för Kina. Lin påpekar att samma risk gäller bland annat New York, Jakarta och Manila – städer byggda på låglänta kustslätter som nu befinner sig på frontlinjen av klimatkrisen.

Även svenska städer påverkas 

Eftersom Sverige är ett land med lång kust kommer även vi drabbas av stigande havsnivåer. 

Faktum är att höjningen “riskerar att göra utsatta platser längs Sveriges kust obeboeliga eller att de helt hamnar under vatten”, skriver SMHI

Detta gäller främst städer i södra Sverige där landhöjningen sedan senaste istiden är liten.

“En kustkris”

Forskarna beskriver utvecklingen som en ”kustkris” – en global utmaning som kräver både lokala och internationella åtgärder.

ANNONS

Med stigande hav, krympande isar och en allt varmare planet är frågan inte längre om städer kommer påverkas – utan hur snabbt.

Stigande havsnivåer och fler översvämningar kan dessutom göra kustnära stadsdelar svåra att försäkra i framtiden. Det kan du läsa mer om här.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningHavKris
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS