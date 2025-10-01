Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Flygbolagen med minst benutrymme – och var du faktiskt kan andas ut

Flygvärdinnans leende: bredare än stolen du sitter i. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Att kliva ombord på ett plan kan ibland kännas som att gå in i en sardinkonserv med lite benutrymme. Du slår i huvudet i bagagehyllan, försöker vika ner armstödet som inte riktigt vill samarbeta – och sedan ser du det: den ökända mittenstolen. Där ska du sitta i tre timmar med en främlings armbåge i revbenen och en annan människas hår i ditt kaffe.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Men hur små är egentligen flygstolarna, och finns det några bolag där du kan resa utan att få blodstopp i benen redan över Öresund

Enligt en kartläggning av brittiska tidningen Express är skillnaderna större än man kan tro.

ANNONS

17 tum – de trånga åtta

De flygbolag som hamnar i bottenskiktet är nu en lång lista: British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, Tui, Aer Lingus – och tyvärr även SAS. Här är bredden 17 tum. Det betyder att SAS, som gärna marknadsför sig med skandinavisk design och komfort, i praktiken ger dig lika lite plats som Ryanair.

Finnair ligger strax över, men med 17,5 tum är det fortfarande inget som gör att Helsingforsresan känns som en spa-weekend.

Läs även: Viggos krönika: Därför är Gotlands nya flygbolag dömt att misslyckas

SAS: en stol för dig som gillar att känna grannens revben på nära håll. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

18 tum – vinnarna i ekonomin

På andra sidan hittar vi Lufthansa, TAP Portugal, EasyJet och till och med Wizz Air. Alla erbjuder 18 tum breda stolar. Den extra tummen kan vara guld värd för den som gillar att andas. Lufthansa framstår här som det rimliga valet för den som vill kombinera pris, service och en chans att röra på tårna.

ANNONS

Wizz Air däremot bevisar att bredd inte alltid betyder lyx – komforten slutar ofta vid armstödet.

Benutrymme – det bortglömda måttet

Minst lika viktigt som bredd är benutrymmet, det så kallade “seat pitch”. Här varierar det från 30 tum hos Virgin Atlantic till 34 tum hos Singapore Airlines och Emirates. Tui Airways erbjuder förvånansvärt generösa 33 tum – men vad hjälper det om du sitter inklämd i bredden

SAS och Finnair ligger båda kring 31–32 tum. Det är fullt acceptabelt för en tvåtimmarsresa till kontinenten, men ingen kommer att kalla det lyx.

Slutsats – välj med omsorg

Om du reser ofta i Europa kan det vara värt att hålla koll på dessa siffror. Att välja Lufthansa framför KLM kan vara skillnaden mellan att landa i Rom med pigga ben – eller att behöva akut massage redan på bagagebandet.

För de riktigt långa resorna är det Singapore Airlines och Emirates som lockar, med kombinationen av okej bredd och extra benutrymme.

Det enda som verkar konstant är att alla flygbolag har förstått att vi människor är beredda att stå ut med mycket obekvämlighet – bara vi får komma fram billigt och i tid.

Lufthansa
Lufthansa bjuder på en tum till. Den känns ungefär som att vinna på Triss.(Foto: TT)
ANNONS

Perfect Weekend Guide till minst och mest benutrymme

  • Smalast: SAS, Norwegian, Ryanair, KLM, British Airways, Tui, Jet2 och Aer Lingus (17 tum).
  • Något bättre: Finnair (17,5 tum).
  • Bredast: Lufthansa, TAP Portugal, EasyJet och Wizz Air (18 tum).
  • Mest benutrymme: Singapore Airlines och Emirates (upp till 34 tum).
  • Överraskningen: Tui, som trots smal stol bjuder på 33 tum för benen.

Källa: Express

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du tryggare på hotellrummet eller Nu är hunden hotellens viktigaste gäst.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS