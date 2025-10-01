Att kliva ombord på ett plan kan ibland kännas som att gå in i en sardinkonserv med lite benutrymme. Du slår i huvudet i bagagehyllan, försöker vika ner armstödet som inte riktigt vill samarbeta – och sedan ser du det: den ökända mittenstolen. Där ska du sitta i tre timmar med en främlings armbåge i revbenen och en annan människas hår i ditt kaffe.
Flygbolagen med minst benutrymme – och var du faktiskt kan andas ut
Mest läst i kategorin
Hon grundlurade 300 banktoppar – dårar, säger domaren
Hon lyckades blåsa JPMorgan på över 1,6 miljarder kronor och i det uppmärksammade bedrägeriet blev runt 300 banktoppar, dribland Jamie Dimon, förda bakom ljuset av fintech-underbarnet. Då var hon bara 28 år. I dag är Charlie Javice, som hon heter, 32 år och har precis fått sin dom på sju års fängelse för den grova …
Göteborgs hamn: Ring så stänger vi
Göteborgs hamn betraktas som Nordens viktigaste, något som måste försvaras till varje pris. Nu tvekar politikerna om man klarar det. De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning. I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut …
Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland
Ett finskt kryphål gör att ryskt nickel fortsätter flöda in i EU. Samtidigt fylls Rysslands kassa på med miljarder. Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden. Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden. Missa inte: …
Opec planerar massiv ökning – trots risk för överskott
OPEC+ diskuterar att snabba på återgången av nedskuren oljeproduktion genom tre månatliga höjningar om cirka 500 000 fat per dag. Detta sker i ett försök att återta marknadsandelar från konkurrenter. Saudiarabien och dess partners ska granska den påskyndade återgången av resterande del av en produktionshöjning på totalt 1,66 miljoner fat per dag. De ska göra …
Nya uppgifter: Svenskt stridsflyg till Ukraina?
Nu cirkulerar nya rykten om leveranser av Jas Gripen från Sverige till Ukraina. Enligt uppgifterna kan leveranser vara på gång. Det är svårt att bedöma substansen i de nya uppgifter som cirkulerar kring en leverans av stridsflygplanet Jas Gripen från Sverige till Ukraina. SVT uppger att Ukraina ”snart kommer att ta emot nytt militärt stöd …
Men hur små är egentligen flygstolarna, och finns det några bolag där du kan resa utan att få blodstopp i benen redan över Öresund
Enligt en kartläggning av brittiska tidningen Express är skillnaderna större än man kan tro.
17 tum – de trånga åtta
De flygbolag som hamnar i bottenskiktet är nu en lång lista: British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, Tui, Aer Lingus – och tyvärr även SAS. Här är bredden 17 tum. Det betyder att SAS, som gärna marknadsför sig med skandinavisk design och komfort, i praktiken ger dig lika lite plats som Ryanair.
Finnair ligger strax över, men med 17,5 tum är det fortfarande inget som gör att Helsingforsresan känns som en spa-weekend.
Läs även: Viggos krönika: Därför är Gotlands nya flygbolag dömt att misslyckas
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
18 tum – vinnarna i ekonomin
På andra sidan hittar vi Lufthansa, TAP Portugal, EasyJet och till och med Wizz Air. Alla erbjuder 18 tum breda stolar. Den extra tummen kan vara guld värd för den som gillar att andas. Lufthansa framstår här som det rimliga valet för den som vill kombinera pris, service och en chans att röra på tårna.
Wizz Air däremot bevisar att bredd inte alltid betyder lyx – komforten slutar ofta vid armstödet.
Benutrymme – det bortglömda måttet
Minst lika viktigt som bredd är benutrymmet, det så kallade “seat pitch”. Här varierar det från 30 tum hos Virgin Atlantic till 34 tum hos Singapore Airlines och Emirates. Tui Airways erbjuder förvånansvärt generösa 33 tum – men vad hjälper det om du sitter inklämd i bredden
SAS och Finnair ligger båda kring 31–32 tum. Det är fullt acceptabelt för en tvåtimmarsresa till kontinenten, men ingen kommer att kalla det lyx.
Slutsats – välj med omsorg
Om du reser ofta i Europa kan det vara värt att hålla koll på dessa siffror. Att välja Lufthansa framför KLM kan vara skillnaden mellan att landa i Rom med pigga ben – eller att behöva akut massage redan på bagagebandet.
För de riktigt långa resorna är det Singapore Airlines och Emirates som lockar, med kombinationen av okej bredd och extra benutrymme.
Det enda som verkar konstant är att alla flygbolag har förstått att vi människor är beredda att stå ut med mycket obekvämlighet – bara vi får komma fram billigt och i tid.
Perfect Weekend Guide till minst och mest benutrymme
- Smalast: SAS, Norwegian, Ryanair, KLM, British Airways, Tui, Jet2 och Aer Lingus (17 tum).
- Något bättre: Finnair (17,5 tum).
- Bredast: Lufthansa, TAP Portugal, EasyJet och Wizz Air (18 tum).
- Mest benutrymme: Singapore Airlines och Emirates (upp till 34 tum).
- Överraskningen: Tui, som trots smal stol bjuder på 33 tum för benen.
Källa: Express
Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du tryggare på hotellrummet eller Nu är hunden hotellens viktigaste gäst.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Vanliga vab-fällan kan sänka din pension
Att vabba eller ta lång föräldraledighet är en självklar del av småbarnsåren. Men det kan bli dyrt på sikt, inte minst om en förälder drar det tyngsta lasset. Tidigare i år kunde Länsförsäkringar konstatera att en person med 36 000 kronor i månadslön totalt förlorar 520 kronor per vab-dag, varav 120 kronor är förlorad pension. …
Ny rekordnivå för Skistar: "Står nu för 50 procent"
Skistar ser ett något sämre bokningsläge just nu inför vintern25/26 än vid motsvarande period i fjol men vd Stefan Sjöstrand är ändå positiv till den kommande säsongen. Det skriver han i bolagets bokslutskommuniké som publicerades i dag där en siffra särskilt sticker ut. Läs även: Aktiespararna ger tummen upp till nya börsjätten – Dagens PS …
Så slipper du den uslaste frukosten
Få saker är lika laddade som frukosten. Är du en havregrynsätare som mår bra av att tugga långsamt? Eller en smygande Nutellamacka-typ som sedan skyller på ”stressad morgon”? Oavsett vem du är kan det vara läge att se över tallriken. Enligt Berlingske och näringsrådgivaren Cecilie Sandvad får vi faktiskt hälften av vår energi från ultraprosesserad …
Chockavslöjande: Svenskarna är farligt naiva på nätet
En ny undersökning avslöjar ett stort glapp mellan svenskarnas självbild som digitala experter och den faktiska situationen. Trots en dagligen ökande mängd cyberbrott, där bedrägerier och dataintrång hör till vanligheterna, är det många som känner sig helt trygga med att de kan hantera sin egen säkerhet på internet. Samtidigt väljer en stor andel av de …
Flygbolagen med minst benutrymme – och var du faktiskt kan andas ut
Att kliva ombord på ett plan kan ibland kännas som att gå in i en sardinkonserv med lite benutrymme. Du slår i huvudet i bagagehyllan, försöker vika ner armstödet som inte riktigt vill samarbeta – och sedan ser du det: den ökända mittenstolen. Där ska du sitta i tre timmar med en främlings armbåge i …