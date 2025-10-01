Flygbolagen med minst benutrymme – och var du faktiskt kan andas ut

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

18 tum – vinnarna i ekonomin

På andra sidan hittar vi Lufthansa, TAP Portugal, EasyJet och till och med Wizz Air. Alla erbjuder 18 tum breda stolar. Den extra tummen kan vara guld värd för den som gillar att andas. Lufthansa framstår här som det rimliga valet för den som vill kombinera pris, service och en chans att röra på tårna.

ANNONS

Wizz Air däremot bevisar att bredd inte alltid betyder lyx – komforten slutar ofta vid armstödet.

Benutrymme – det bortglömda måttet

Minst lika viktigt som bredd är benutrymmet, det så kallade “seat pitch”. Här varierar det från 30 tum hos Virgin Atlantic till 34 tum hos Singapore Airlines och Emirates. Tui Airways erbjuder förvånansvärt generösa 33 tum – men vad hjälper det om du sitter inklämd i bredden

SAS och Finnair ligger båda kring 31–32 tum. Det är fullt acceptabelt för en tvåtimmarsresa till kontinenten, men ingen kommer att kalla det lyx.

Slutsats – välj med omsorg

Om du reser ofta i Europa kan det vara värt att hålla koll på dessa siffror. Att välja Lufthansa framför KLM kan vara skillnaden mellan att landa i Rom med pigga ben – eller att behöva akut massage redan på bagagebandet.

För de riktigt långa resorna är det Singapore Airlines och Emirates som lockar, med kombinationen av okej bredd och extra benutrymme.

Det enda som verkar konstant är att alla flygbolag har förstått att vi människor är beredda att stå ut med mycket obekvämlighet – bara vi får komma fram billigt och i tid.

Lufthansa bjuder på en tum till. Den känns ungefär som att vinna på Triss.(Foto: TT)

ANNONS

Perfect Weekend Guide till minst och mest benutrymme

Smalast: SAS, Norwegian, Ryanair, KLM, British Airways, Tui, Jet2 och Aer Lingus (17 tum).

Något bättre: Finnair (17,5 tum).

Bredast: Lufthansa, TAP Portugal, EasyJet och Wizz Air (18 tum).

Mest benutrymme: Singapore Airlines och Emirates (upp till 34 tum).

Överraskningen: Tui, som trots smal stol bjuder på 33 tum för benen.

Källa: Express

Vill du läsa mer om nöjen och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så blir du tryggare på hotellrummet eller Nu är hunden hotellens viktigaste gäst.