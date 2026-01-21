Fel på Trumps plan – tvingades vända i luften

Enligt Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt var det ”ett mindre elektriskt problem” som tvingade presidentplanet att återvända till USA och Joint Base Andrews kort efter avgång till World Economic Forum i Davos.

Det uppger Bloomberg och konstaterar att planet kunde landa säkert efter klockan 23 Washington-tid efter cirka en timme och 20 minuter i luften.

Trump tog nytt flyg till Davos

Vita huset meddelar att Donald Trump skulle ta ett annat flygplan för att fortsätta sina resa till Davos.

Han väntas anlända till Schweiz i dag, onsdag.

Tekniska hinder uppges ha grusat Trumps order under första mandatperioden till försvarshögkvarteret Pentagon att betala 3,9 miljarder dollar för ett par Boeing 747-8:or som skulle tjäna som nästa generation av Air Force One.

Flygbolaget och Boeing har haft en rad problem som teknikstrul, brister i cockpiten och passagerarfönstren, spruckna flygkroppsstrukturer och överdrivet buller.

Flera fel på Air Force One-planen

Detta tvingade flygvapnet att skjuta upp det beräknade leveransdatumet för det första Air Force One-planet med ytterligare ett år till mitten av 2028.

Från början var Boeings förslag, skriver Bloomberg, att det första Air Force One-planet skulle levereras 2027, vilket var tre år senare än det avtalade datumet i december 2028.

”Den årtionden gamla flottan av regeringsplan som transporterar amerikanska presidenter, vicepresidenter, kabinettssekreterare och första damer runt om i världen har haft flera komplikationer de senaste åren”, framgår det.

