Air Force One med Trump ombord var på väg till Davos i Schweiz när ett tekniskt fel gjorde att planet fick vända tillbaka till USA.
Fel på Trumps plan – tvingades vända i luften
Mest läst i kategorin
Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas
Världen har nu drabbats av vattenkonkurs. Vattnet har blivit en akut bristvara och det finns några storstäder som snart inte längre har resursen. Att det råder vattenbrist på många håll i världen är ingen nyhet. Vattenkonkurs är här Nu har dock en ny benämning – vattenkonkurs – kommit upp till ytan. Det innebär att vi …
Norge(!) nära starta ett kärnvapenkrig
76 minuter när världen darrade. Här är historien om hur en norsk väderraket var nära att utlösa ett globalt kärnvapenkrig. Det den 25 januari 1995 en norsk väderraket sköts upp för att studera norrsken. Problemet var att den upptäcktes på skärmarna i ryska radarstationer där man misstog den för en kärnvapenmissil på direkt kurs mot …
Grönt ljus för kinesisk jätteambassad: "Helt fel beslut"
Kina får nu bygga sin planerade enorma ambassad i London. Det får både aktivister och oppositionen att rasa mot Labour-regeringens beslut. Den brittiska regeringen har gett klartecken till planerna på en ny, omfattande kinesisk ambassad i östra London. Beslutet gäller bygget vid Royal Mint Court i Tower Hamlets, nära Towern, och har väckt stark kritik …
Omöjligt hålla val i Ukraina: "Förbjudet i lag"
Enorma utmaningar, förstörd infrastruktur och miljontals fördrivna människor. Det kommer att ta ”avsevärd tid” att hålla val i Ukraina. I ett av de än-hit-än-dit-ageranden som styrt Donald Trumps agerande gentemot Ukraina, framhöll den amerikanske presidenten att Ukraina borde hålla demokratiska val och att det var ”länge sedan” man genomförde ett sådant. The Guardian citerar nu …
Europa byter strategi mot Trump efter bråket om Grönland
Efter år av försiktighet hårdnar tonen när Donald Trump åter pressar Europas allierade om Grönlands framtid. Något har förändrats i Europas relation till USA. När Donald Trump på nytt slog fast att USA behöver Grönland av säkerhetsskäl och vägrade svara på om militärt våld kan uteslutas spreds en påtaglig oro bland europeiska regeringar. Grönland är …
Enligt Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt var det ”ett mindre elektriskt problem” som tvingade presidentplanet att återvända till USA och Joint Base Andrews kort efter avgång till World Economic Forum i Davos.
Det uppger Bloomberg och konstaterar att planet kunde landa säkert efter klockan 23 Washington-tid efter cirka en timme och 20 minuter i luften.
Trump tog nytt flyg till Davos
Vita huset meddelar att Donald Trump skulle ta ett annat flygplan för att fortsätta sina resa till Davos.
Han väntas anlända till Schweiz i dag, onsdag.
Tekniska hinder uppges ha grusat Trumps order under första mandatperioden till försvarshögkvarteret Pentagon att betala 3,9 miljarder dollar för ett par Boeing 747-8:or som skulle tjäna som nästa generation av Air Force One.
Flygbolaget och Boeing har haft en rad problem som teknikstrul, brister i cockpiten och passagerarfönstren, spruckna flygkroppsstrukturer och överdrivet buller.
Flera fel på Air Force One-planen
Detta tvingade flygvapnet att skjuta upp det beräknade leveransdatumet för det första Air Force One-planet med ytterligare ett år till mitten av 2028.
Från början var Boeings förslag, skriver Bloomberg, att det första Air Force One-planet skulle levereras 2027, vilket var tre år senare än det avtalade datumet i december 2028.
”Den årtionden gamla flottan av regeringsplan som transporterar amerikanska presidenter, vicepresidenter, kabinettssekreterare och första damer runt om i världen har haft flera komplikationer de senaste åren”, framgår det.
Läs också: Handelsbanken: Trump enda hotet mot svensk ekonomi DagensPS
Senaste nytt
Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning
Elbilen är billig att köra men dyr att äga. Vi reder ut hela kalkylen – från laddning till värdeminskning och verklig milkostnad. Elbilen har på några få år gått från framtidslöfte till vardagsbil. För många lockar den tysta gången, den snabba responsen – och löftet om låga kostnader. Men när fakturorna summeras blir bilden mer …
Europas sämsta flygbolag 2026 – när lågpris möter låg tolerans
Alla flygresor börjar med optimism. Många resor hos flygbolag slutar med kundtjänst, kölappar och EU261. AirAdvisor har nu rangordnat Europas sämsta flygbolag 2026 – och listan är mindre chockerande än avslöjande. Kortversionen: det är inte säkerheten som skiljer bolagen åt längre. Den är jämnhög i Europa. Det som avgör är vardagseländet: förseningar, inställda avgångar, otydlig …
Elbilarnas stora skräck: ”Vad händer med batteriet?”
Rädslan för batteriet lever kvar hos många elbilsköpare. Nu svarar Subaru med ett garantigrepp som ska skapa lugn i upp till tio år. Elbilarna har blivit vardag, men tvekan finns kvar. För många handlar det inte längre om räckvidd eller laddning, utan om batteriet. Hur länge håller det? Vad kostar det om något går sönder? …
Här finns Sveriges billigaste fritidshus: “Börja leta redan nu”
Efter några år i bakvattnet är fritidshusmarknaden på väg upp igen. Nya siffror visar att intresset för sommarstugor och lantliga tillflykter ökade under 2025.? Under pandemiåren gick fritidshusen starkt. När vardagen normaliserades svalnade dock intresset.? Men 2025 markerar ett trendbrott. Totalt såldes 5 550 fritidshus under året, vilket är en ökning med 11 procent jämfört …
Köttskatten – så mycket skulle den kosta dig
Kött är en av de största livsmedelsbovarna när det gäller klimatavtryck. Nu föreslås en köttskatt. Så hur skulle den slå mot dig. Forskare har lagt fram ett första steg för att åtgärda köttrelaterade utsläpp utan att matpriserna skjuter i höjden, skriver Euronews. Kraven på en köttskatt fortsätter att intensifieras i takt med hur bevisen på …