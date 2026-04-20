En prestigefylld tidskrift i USA har publicerat en artikel som hävdar att FBI-chefen Kash Patel har alkoholproblem. Nu stämmer han tidskriften.
FBI-chefen anklagas för alkoholproblem – slår tillbaka
Kash Patel har stämt The Atlantic och en av dess reportrar i federal domstol i Washington D.C. för förtal.
Stämningen gäller en artikel som publicerades i slutet av förra veckan och som innehåller uppgifter om att FBI-chefen ska ha problem med alkoholkonsumtion.
Patel kräver skadestånd på motsvarande 250 miljoner dollar.
Förde fram flera påståenden
Stämningsansökan omfattar både tidningen och reportern Sarah Fitzpatrick och beskriver publiceringen som en omfattande och skadlig attack mot hans anseende.
Enligt Patel innehåller artikeln ett flertal påståenden som han menar är felaktiga och ägnade att undergräva hans ställning som chef för FBI, skriver CNBC.
Bland de uppgifter som ifrågasätts finns påståenden om återkommande alkoholkonsumtion i sociala sammanhang samt incidenter där Patel ska ha varit otillgänglig i tjänsten.
Läs mer: Telekomjätten: Telefonförsäljning måste regleras hårdare. Realtid
Höga beviskrav
I stämningen hävdas att dessa uppgifter saknar grund och att de publicerats trots att redaktionen informerats om att de var felaktiga innan publicering.
Tidningen tillbakavisar anklagelserna och uppger att man står fast vid sin rapportering.
Fallet väntas därmed utvecklas till en principiellt viktig prövning av gränserna för journalistisk granskning av högt uppsatta offentliga personer.
Som chef för en federal myndighet betraktas Patel som en offentlig person i juridisk mening, vilket innebär att beviskraven i ett förtalsmål är särskilt höga.
Fortsatt ansträngd relation
Enligt det vägledande rättsfallet New York Times Co. v. Sullivan måste en offentlig person visa att publiceringen skett med så kallad faktisk illvilja.
Det innebär att uppgifterna antingen publicerats med vetskap om att de var falska eller med likgiltighet inför om de var sanna eller inte.
Stämningen kommer i ett läge där relationen mellan medier och politiskt tillsatta tjänstemän i USA är fortsatt ansträngd.
Processen kan få betydelse för hur långtgående granskning av makthavare kan vara, särskilt när den rör personliga förhållanden.
Läs mer: Sveriges analys: Rysslands ekonomi mycket sämre än trott. Realtid