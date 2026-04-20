FBI-chefen anklagas för alkoholproblem – slår tillbaka

Höga beviskrav

I stämningen hävdas att dessa uppgifter saknar grund och att de publicerats trots att redaktionen informerats om att de var felaktiga innan publicering.

Tidningen tillbakavisar anklagelserna och uppger att man står fast vid sin rapportering.

Fallet väntas därmed utvecklas till en principiellt viktig prövning av gränserna för journalistisk granskning av högt uppsatta offentliga personer.

Som chef för en federal myndighet betraktas Patel som en offentlig person i juridisk mening, vilket innebär att beviskraven i ett förtalsmål är särskilt höga.

Fortsatt ansträngd relation

Enligt det vägledande rättsfallet New York Times Co. v. Sullivan måste en offentlig person visa att publiceringen skett med så kallad faktisk illvilja.

Det innebär att uppgifterna antingen publicerats med vetskap om att de var falska eller med likgiltighet inför om de var sanna eller inte.

Stämningen kommer i ett läge där relationen mellan medier och politiskt tillsatta tjänstemän i USA är fortsatt ansträngd.

Processen kan få betydelse för hur långtgående granskning av makthavare kan vara, särskilt när den rör personliga förhållanden.

