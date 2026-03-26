FBI: Ryska agenter infiltrerar svenskarnas privata mobiler

Myndigheten för civil försvar och FBI går nu ut med en gemensam varning efter att både toppolitiker och privatpersoner utsatts för nätfiske som syftar till att i smyg länka angriparnas enheter till offrens konton vilket ger dem full tillgång till alla meddelanden och kontakter utan att användaren märker något.

Ryska agenter jagar dina lösenord

Hotaktörer med kopplingar till ryska underrättelsetjänster har inlett en massiv kampanj för att komma åt krypterad information, skriver Ny Teknik. Genom att skicka ut falska sms som ser ut att komma från apparnas officiella support luras användare att tro att deras konton är under attack.

I själva verket är det sms-meddelandet som är början på ett intrång där målet är att offret ska skanna en qr-kod eller uppge en verifieringskod.

Kash Patel som är chef för FBI förklarar på plattformen X att sårbarheten inte ligger i själva tekniken i apparna utan hos människan som använder dem. Istället för att hacka krypteringen lurar man användaren att lägga till en ny enhet till sitt konto.

När angriparen väl har länkat sin egen dator eller mobil till ditt konto kan de läsa allt du skriver i realtid och se historik i dina grupper.