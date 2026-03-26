Ryska agenter tar kontroll över svenska privatmobiler för att läsa hemliga chattar genom att lura användare att länka nya enheter.
FBI: Ryska agenter infiltrerar svenskarnas privata mobiler
Det pågår just nu en omfattande och sofistikerad våg av it-attacker riktade mot populära kommunikationsappar som Signal och Whatsapp där ryska aktörer försöker ta kontroll över svenskarnas mest privata konversationer.
Myndigheten för civil försvar och FBI går nu ut med en gemensam varning efter att både toppolitiker och privatpersoner utsatts för nätfiske som syftar till att i smyg länka angriparnas enheter till offrens konton vilket ger dem full tillgång till alla meddelanden och kontakter utan att användaren märker något.
Ryska agenter jagar dina lösenord
Hotaktörer med kopplingar till ryska underrättelsetjänster har inlett en massiv kampanj för att komma åt krypterad information, skriver Ny Teknik. Genom att skicka ut falska sms som ser ut att komma från apparnas officiella support luras användare att tro att deras konton är under attack.
I själva verket är det sms-meddelandet som är början på ett intrång där målet är att offret ska skanna en qr-kod eller uppge en verifieringskod.
Kash Patel som är chef för FBI förklarar på plattformen X att sårbarheten inte ligger i själva tekniken i apparna utan hos människan som använder dem. Istället för att hacka krypteringen lurar man användaren att lägga till en ny enhet till sitt konto.
När angriparen väl har länkat sin egen dator eller mobil till ditt konto kan de läsa allt du skriver i realtid och se historik i dina grupper.
Hotellgäster lurade i sofistikerat bedrägeri
Det är inte bara politiker och militärer som drabbas av de nya metoderna. Under februari 2026 rapporterades det om att hotellkedjan Best Western utsatts för ett dataintrång där hackare skickade ut mycket trovärdiga Whatsapp-meddelanden till gäster som hade bokat rum.
Meddelandena innehöll länkar som ledde till exakta kopior av hotellets webbplats. Där uppmanades gästerna att fylla i sina betalkortsuppgifter i ett formulär. Eftersom meddelandet kom i en app som många förknippar med säkerhet var det lätt att sänka garden.
Myndigheterna betonar att nätfiske eller phishing är det absolut effektivaste sättet för kriminella att ta sig in i system idag.
Så säkrar du din telefon mot spioneri
För att skydda sig mot de pågående attackerna finns det flera konkreta steg som varje mobilanvändare bör ta omedelbart. Det viktigaste är att kontrollera listan över länkade enheter i appens inställningar. Om det finns en enhet där som du inte känner igen ska den raderas direkt.
I appen Signal gör man detta genom att gå till inställningar och välja länkade enheter. Där kan man enkelt se vilka datorer eller andra mobiler som har tillgång till kontot.
Myndigheten för civil försvar rekommenderar också att man alltid aktiverar tvåstegsverifiering och att man aldrig godkänner en inloggning via en notis om man inte själv har startat processen.
Kontrollera säkerhetsnumret med dina vänner
För den som vill vara helt säker på att ingen tjuvlyssnar finns en funktion som kallas säkerhetsnummer eller fingerprint i appar som Signal och Whatsapp. Genom att klicka på en kontakts namn och välja visa säkerhetsnummer kan man jämföra en sifferserie med den person man pratar med. Om siffrorna stämmer överens kan ingen utomstående läsa konversationen.
Om man misstänker att man har klickat på en farlig länk är rådet glasklart: byt lösenord direkt och spärra dina bankkort om du har delat några uppgifter.
Misstänkta bluffmeddelanden kan också rapporteras till teleoperatörer genom att vidarebefordra dem till numret 7726 vilket motsvarar ordet spam på telefonens knappsats.
