Fågelinfluensan får världen att bunkra ägg 

Världen

USA till Ukraina: "Gå nu ut och vinn"

USA:s kongress har godkänt stödpaketet till Ukraina. Under onsdagen kommer president Biden att skriva under lagen. Här är vad som händer nu. Efter månader av förseningar, på grund av republikanskt motstånd, gick det ändå smidigt när den amerikanska kongressen sent under tisdagen godkände det nya stödpaketet till Ukraina. USA har nu ställt sig bakom det …