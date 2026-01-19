Hisnande belopp upp i rök på blodröd börs

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Det är Dagens Industri som uppger att OMXS30-bolagen just nu konfronteras med enorma förluster.

Vid tidpunkten för tidningens rapport hade Wallenbergs maktbolag Investor (börskurs) förlorat cirka 34 miljarder kronor av sitt börsvärde, även Wallenbergarnas ABB (börskurs) och Atlas Copco (börskurs) har under förmiddagshandeln fått uppleva mångmiljardförluster.

Saab kör sitt eget race på börsen

Mot strömmen går försvarsbolaget Saab (börskurs) vars aktie då var upp med mer än 4 procent, en ökning med cirka 17 miljarder kronor.

Bakgrunden till dagens dramatiska börsfall i Stockholm är krisen kring Grönland.

I skrivande stund, klockan 11.03, är det breda OMXSPI-indexet ned med hela 2,11 procent medan OMXS30 backar 1,99 procent.

Det dramatiska fallet på Stockholmsbörsen följer på tunga ras ute i såväl Europa som i Asien under morgonen.

