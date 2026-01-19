Dagens PS
Hisnande belopp upp i rök på blodröd börs

börs
Det lyser knallrött på Stockholmsbörsen på grund av Grönlandskrisen. Bilden är emellertid från Wall Street, USA. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Strax före klockan 10 rapporteras det om att nära på 165 miljarder kronor i börsvärden är borta på börsens storbolagslista.

Det är Dagens Industri som uppger att OMXS30-bolagen just nu konfronteras med enorma förluster.

Vid tidpunkten för tidningens rapport hade Wallenbergs maktbolag Investor (börskurs) förlorat cirka 34 miljarder kronor av sitt börsvärde, även Wallenbergarnas ABB (börskurs) och Atlas Copco (börskurs) har under förmiddagshandeln fått uppleva mångmiljardförluster.

Saab kör sitt eget race på börsen

Mot strömmen går försvarsbolaget Saab (börskurs) vars aktie då var upp med mer än 4 procent, en ökning med cirka 17 miljarder kronor.

Bakgrunden till dagens dramatiska börsfall i Stockholm är krisen kring Grönland.

I skrivande stund, klockan 11.03, är det breda OMXSPI-indexet ned med hela 2,11 procent medan OMXS30 backar 1,99 procent.

Det dramatiska fallet på Stockholmsbörsen följer på tunga ras ute i såväl Europa som i Asien under morgonen.

Läs också: Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord DagensPS

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

