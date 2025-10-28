Fallande populariteten ett växande bekymmer

Trots att demokraterna inte har något tydlig opposition att erbjuda ännu (förutom ett antal välkända senatorer och guvernörer) sviker stöder i flera viktiga väljargrupper i USA.

Bland annat vann Donald Trump ett oväntat starkt stöd hos USA:s latinamerikaner, men i den gruppen verkar man nu vakna upp och ångra sitt val av president.

Undersökningen, genomförd 9–13 oktober, visar att 25 procent av latinamerikanska vuxna har en positiv syn på Donald Trump. Populariteten i gruppen har minskat, då samma siffra var över 44 procent i tidigare mätningar, enligt norska DB.

En oroande trend

Andelen som anser att landet är på väg i fel riktning har stigit från 63 procent i mars till 73 procent i oktober. Samtidigt har andelen som godkänner Donald Trumps sätt att sköta sitt presidentskap sjunkit med 14 procent.

MSNBC beskriver det tappade förtroendet som en kollaps.

De senaste månaderna har latinamerikanska samhällen drabbats särskilt hårt av presidentens strikta migrationspolitik. Stödet för hans hantering av frågan har också minskat sedan i våras.

Enligt AP har Trumps angrepp på invandring slagit mot både lågavlönade och högutbildade arbetstagare, i en tid då ekonomin redan tyngs av hans oförutsägbara handelspolitik, något som flera bedömare beskriver som en nationell skam.