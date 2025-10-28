Dagens PS
Fallande populariteten ett växande bekymmer

Donald Trump i Japan
Donald Trump och Vita huset gör vad man kan för att leverera goda nyheter. Men i vissa väljargrupper som var starka innan valet sviktar stödet ändå. (Bild: Kiyoshi Ota / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Valet 2025 blev något av en jordskredsseger för Donald Trump och republikanerna. Men sedan dessa har populariteten sviktat.

Trots att demokraterna inte har något tydlig opposition att erbjuda ännu (förutom ett antal välkända senatorer och guvernörer) sviker stöder i flera viktiga väljargrupper i USA.

Bland annat vann Donald Trump ett oväntat starkt stöd hos USA:s latinamerikaner, men i den gruppen verkar man nu vakna upp och ångra sitt val av president.

Undersökningen, genomförd 9–13 oktober, visar att 25 procent av latinamerikanska vuxna har en positiv syn på Donald Trump. Populariteten i gruppen har minskat, då samma siffra var över 44 procent i tidigare mätningar, enligt norska DB.

En oroande trend

Andelen som anser att landet är på väg i fel riktning har stigit från 63 procent i mars till 73 procent i oktober. Samtidigt har andelen som godkänner Donald Trumps sätt att sköta sitt presidentskap sjunkit med 14 procent.

MSNBC beskriver det tappade förtroendet som en kollaps.

De senaste månaderna har latinamerikanska samhällen drabbats särskilt hårt av presidentens strikta migrationspolitik. Stödet för hans hantering av frågan har också minskat sedan i våras.

Enligt AP har Trumps angrepp på invandring slagit mot både lågavlönade och högutbildade arbetstagare, i en tid då ekonomin redan tyngs av hans oförutsägbara handelspolitik, något som flera bedömare beskriver som en nationell skam.

Populariteten bland unga upp i rök

Även i den yngre generationen verkar man trötts på Trump efter mindre än ett år vid makten.

Stödet för Donald Trump bland unga väljare i Generation Z har fallit kraftigt de senaste månaderna, visar en ny mätning från YouGov/Economist. Endast 25 procent av de tillfrågade unga godkänner hans insats som president, medan 67 procent är negativa, ett tapp från tidigare mätningar i augusti och september.

Efter att tillfälligt ha stärkt sitt stöd bland yngre under valet 2024 verkar gruppen nu återigen vända honom ryggen. Enligt AP VoteCast röstade väljare mellan 18 och 29 år knappt på Trump, och det lilla försprånget ser nu ut att ha försvunnit helt.

Fler missnöjda – men vad är alternativet?

En bred majoritet är missnöjd med det arbete som Donald Trump har levererat sedan valet. Det är förvisso normalt att presidenter tappar förtroende kort efter valet, men raset är större än vad det brukar vara.

CNN poll of Polls från början av oktober.
CNN poll of Polls från början av oktober.

Vad spelar det för roll med tre år kvar på mandatperioden? Nästa år går USA till val igen. Då är det mellanårsvalet som står på menyn, och ett dåligt val där kan få stora konsekvenser för vita huset. I dag kontrollerar republikanerna både senaten och representanthuset. Skulle man förlora bara ett av dessa så skulle det få stora konsekvenser för amerikansk politik fram till nästa presidentval.

Frågan är bara vad man har för alternativ? Demokraterna har inte presenterat ett tydligt alternativ sedan valet. Flera senatorer och guvernörer har fått stor uppmärksamhet i sitt engagemang mot Donald Trumps politik, men någon tydlig ledare för oppositionen går inte att tala om i dag.

Donald Trump
Edvard Lundkvist
