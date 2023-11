EU rullar ut enorm grön plan för elnätet

Weekend

E.T. för miljoner: Rymdvarelsens huvud på Hollywood-auktion

E.T. är den bedårande utomjordingen som fick världen på fall när hen ville ringa hem. Nu kan du köpa rymdvarelsens huvud på Hollywood Legends-auktionen i december – om du har en ordentlig plånbok. E.T. – världens kanske mest kände utomjording – kan dra in storkovan på auktion. Ett animatroniskt E.T.-huvud säljer Julien’s Auctions under den …