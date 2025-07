Trump satsar på upprustning – i rymden

Det expansiva budgetpaketet “One Big Beautiful Bill” har ifrågasatts av flera bedömare. Kanske främst för att den mer än någonsin tidigare kommer öka USAs redan stora skuldsättning. Även prioriteringar som mer pengar till immigrationsmyndigheten ICE, och mindre till Medicaid har debatterats.

Ett område som det inte talats så mycket om men som också blir en stor vinnare på budgeten är rymden. Eller närmare bestämt rymdstyrkorna US Space Force.

Totalt kommer US Space Force, som är en av sex beväpnade styrkor i landet, att få en ökning i anslag med 30 procent på årsbasis. Detta blir cirka 40 miljarder dollar 2026, skriver CNBC. Totalt satsas det ungefär 1 biljon dollar på försvaret i den nya budgeten.

Gyllene dom ska skydda rymden

En av de stora rymdsatsningarna är missilförsvarsystemet “Golden Dome”. Det ska kunna skjuta ner främmande föremål i luften. Redan nu har man utlovat 25 miljarder dollar till projektet, som enligt Trump ska kosta 175 miljarder dollar och ta tre år att genomföra.

Enligt kongressens budgetkontor kan den gyllene domen kosta mellan 161 till 542 miljarder dollar och ta 20 år att färdigställa. Enligt en del republikanska senatorer som är inblandade i projektet kan det dock kosta biljoner, enligt Space News.

De nya pengarna kommer i första hand att gå till att köpa redan existerande teknik som Patriot-robotar. Pengarna ska även användas för utveckling av nya luftvärnsrobotar samt för utveckling av nya avancerade sensorer och kontrollsystem.

Målet är att USA genom satsningen ska uppnå “rymdöverlägsenhet”, enligt en senior anställd inom försvaret, skriver CNBC.

Trumps skötebarn

US Space Force grundades 2019 under den förra Trump-administrationen. Det fanns tidigare planer på en särskild militär styrka i rymden, men dessa planer hade lagts på is. Framförallt då flygvapnet motsatte sig idéen.

Slutligen upprättades US Space Force efter att Donald Trump under en längre tid talat sig varm för satsningen offentligt. Nu väljer han alltså att fortsätta satsa på rymdstyrkorna.