Elva forskare och tjänstemän kopplade till USA:s kärnvapen- och rymdprogram har dött eller försvunnit under de senaste tre åren. Nu kräver kongressledamöter att FBI utreder om fallen hänger ihop.
Elva forskare döda eller försvunna – FBI pressas att utreda mönstret
Listan växer. Elva amerikanska forskare och tjänstemän med kopplingar till kärnvapen, rymdteknik och fusionsforskning har antingen dött under oklara omständigheter eller försvunnit spårlöst sedan 2022. Fyra av de försvunna har kopplingar till samma region i New Mexico, hem till flera av USA:s mest hemligstämplade forskningsanläggningar.
Fyra försvunna i New Mexico
Det geografiska mönstret är svårt att ignorera. Fyra av de försvunna har kopplingar till kärnvapenrelaterade anläggningar i New Mexico.
William ”Neil” McCasland, 68, pensionerad generalmajor i det amerikanska flygvapnet, försvann den 27 februari 2026 från sitt hem i Albuquerque. Han lämnade telefon, glasögon och alla elektroniska enheter hemma.
En grå Air Force-tröja hittades knappt två kilometer från bostaden. Enligt hans fru Susan bar han vandringskängor och en .38-kaliber revolver när han lämnade hemmet.
McCasland var chef för AFRL:s Space Vehicles Directorate och befälhavare vid Phillips Research Site på Kirtland Air Force Base 2001–2004 och som beskrivs som ett nav i flera av fallen.
Melissa Casias, administrativ assistent vid Los Alamos National Laboratory, försvann den 26 juni 2025. Hennes dotter Sierra berättade att Casias besökte henne på arbetsplatsen för att lämna en smörgås, sa sedan att hon skulle hem och hämta sitt säkerhetskort.
Hon kom aldrig till jobbet.
Övervakningskameror fångade Casias gående ensam österut på State Road 518, cirka fem kilometer från hemmet, vid 14:20.
Enligt uppgifter i Daily Mail ska hennes jobbtelefon och personliga telefon båda ha fabriksåterställts. Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor.
Anthony Chavez, tidigare anställd vid Los Alamos National Laboratory, sågs senast den 4 maj 2025 och rapporterades försvunnen den 8 maj. Han pensionerades 2017 efter decennier vid labbet.
Steven Garcia, regeringskontraktör vid Kansas City National Security Campus i Albuquerque, försvann den 28 augusti 2025. Garcia fångades på övervakningskameror klockan 09:00 när han gick ut från hemmet i grön kamouflageskjorta med en pistol.
En onamngiven källa med insyn i Garcias arbete uppgav för Daily Mail:
”A very high-level, overseeing position for all the assets. Tens, maybe hundreds of millions of dollars in equipment and assets, some of which are not classified, others would be classified.”
Kansas City National Security Campus tillverkar över 80 procent av de icke-nukleära komponenterna till USA:s kärnvapen.
Forskare skjutna
I december 2025 sköts Nuno Loureiro, 47, chef för MIT Plasma Science and Fusion Center, ihjäl i sitt hem i Brookline, Massachusetts. Loureiro forskade på plasmabeteende i fusionsreaktorer och fysiken bakom solflammor.
Den misstänkte gärningsmannen, Claudio Manuel Neves Valente, 48, hittades död av självtillfogat skottskada i en lagringslokal i Salem, New Hampshire.
Enligt AP News gick de två samma akademiska program vid Instituto Superior Técnico i Portugal 1995–2000.
Motivet bedöms som personligt.
Bara två dagar före mordet på Loureiro hade Neves Valente skjutit två studenter till döds och skadat nio andra i en föreläsningssal vid Brown University i Providence.
I februari 2026 sköts Carl Grillmair, 67, forskare i astrofysik vid Caltech, på sin veranda i Llano, Kalifornien.
Han arbetade med NASA:s NEOWISE- och NEO Surveyor-projekt. Den misstänkte, Freddy Snyder, 29, har åtalats för mord. Inget motiv har offentliggjorts och ingen koppling till offret har påvisats.
Försvunnen NASA-forskare
Monica Reza, 60, chef för Materials Processing Group vid NASA:s Jet Propulsion Laboratory, försvann den 22 juni 2025 under en vandring i Angeles National Forest i Kalifornien.
Hon var uppfinnare av rymdmetallen Mondaloy, ett projekt som finansierades av Air Force Research Laboratory under den period då McCasland ledde verksamheten vid Kirtland.
FBI pressas
Chris Swecker, tidigare chef för FBI:s Criminal Investigative Division, har upprepade gånger krävt att fallen utreds som en helhet.
”You can say these are all suspicious, and these are scientists who have worked in critical technology”, sade Swecker till Newsweek.
Han pekade på risken för utländskt spionage i en intervju med Daily Mail:
”Our scientists have been targeted for a long time, especially in the rocket propulsion area, by hostile foreign intelligence services. I think we’ve even seen instances where nuclear scientists have been taken out. They’ve been assassinated.”
Swecker menade att fallen inte kan hanteras isolerat:
”When I look at three missing scientists in critical technology areas, what I come up with is — it has to be investigated fully by the FBI. They can’t have these examined in isolation and compartmentalize them as individual missing person cases.”
Kongressledamoten Eric Burlison (R-Missouri) beskrev situationen som ”deeply concerning” och begärde FBI:s inblandning.
President Donald Trump kallade fallen ”pretty serious stuff” och lovade att Vita huset utreder saken.
Många frågor, få svar
Det bör understrykas att ingen myndighet har fastställt något samband mellan fallen. Mordet på Loureiro bedöms ha ett personligt motiv.
Polisen har varnat att Garcia kan utgöra en fara för sig själv. Casias hade enligt uppgifter förlorat sin säkerhetsbehörighet på grund av familjens ekonomiska situation.
McCaslands fru Susan har dementerat spekulationer om UFO-kopplingar.
Vart och ett av fallen kan ha en helt vardaglig förklaring. Men oavsett om det handlar om tillfälligheter, utländskt spionage eller något helt annat.
Det faktum att elva personer kopplade till USA:s mest hemligstämplade forskningsprogram har dött eller försvunnit på tre år har fått frågan att explodera i konspirationsteoretiska kretsar.
Teorier om allt från utomjordiska hemligheter till statligt sanktionerade tystnadsoperationer sprids viralt.
Det enda som står klart är att fallen har nått Vita huset, att FBI är under press att agera, och att svaren fortfarande lyser med sin frånvaro.