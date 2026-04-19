Elva forskare döda eller försvunna – FBI pressas att utreda mönstret

Fyra försvunna i New Mexico

Det geografiska mönstret är svårt att ignorera. Fyra av de försvunna har kopplingar till kärnvapenrelaterade anläggningar i New Mexico.

William ”Neil” McCasland, 68, pensionerad generalmajor i det amerikanska flygvapnet, försvann den 27 februari 2026 från sitt hem i Albuquerque. Han lämnade telefon, glasögon och alla elektroniska enheter hemma.

En grå Air Force-tröja hittades knappt två kilometer från bostaden. Enligt hans fru Susan bar han vandringskängor och en .38-kaliber revolver när han lämnade hemmet.

McCasland var chef för AFRL:s Space Vehicles Directorate och befälhavare vid Phillips Research Site på Kirtland Air Force Base 2001–2004 och som beskrivs som ett nav i flera av fallen.

Melissa Casias, administrativ assistent vid Los Alamos National Laboratory, försvann den 26 juni 2025. Hennes dotter Sierra berättade att Casias besökte henne på arbetsplatsen för att lämna en smörgås, sa sedan att hon skulle hem och hämta sitt säkerhetskort.

Hon kom aldrig till jobbet.

Övervakningskameror fångade Casias gående ensam österut på State Road 518, cirka fem kilometer från hemmet, vid 14:20.

Enligt uppgifter i Daily Mail ska hennes jobbtelefon och personliga telefon båda ha fabriksåterställts. Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor.

ANNONS

Anthony Chavez, tidigare anställd vid Los Alamos National Laboratory, sågs senast den 4 maj 2025 och rapporterades försvunnen den 8 maj. Han pensionerades 2017 efter decennier vid labbet.

Steven Garcia, regeringskontraktör vid Kansas City National Security Campus i Albuquerque, försvann den 28 augusti 2025. Garcia fångades på övervakningskameror klockan 09:00 när han gick ut från hemmet i grön kamouflageskjorta med en pistol.

En onamngiven källa med insyn i Garcias arbete uppgav för Daily Mail:

”A very high-level, overseeing position for all the assets. Tens, maybe hundreds of millions of dollars in equipment and assets, some of which are not classified, others would be classified.”

Kansas City National Security Campus tillverkar över 80 procent av de icke-nukleära komponenterna till USA:s kärnvapen.