Elon Musk skaffar väldigt många barn - glömmer att vara pappa

Pappa på distans

Elon Musk har gjort det till sin mission att övertyga världen om att vi står inför en demografisk kris. “Fler barn nu!” är hans mantra. Problemet är bara att han själv verkar ha tolkat uppdraget väldigt bokstavligt. Att vara närvarande pappa tycks inte finnas med i hans to do-lista. Det är svårt att hinna med blöjbyten och föräldramöten när man samtidigt försöker bygga hyperloop, dominera rymden och bråka med presidenter på X.

Vivians val att stå på egna ben blir därför ännu mer intressant. Hon hade kunnat leva i skuggan av en Tesla, men valde istället att tala om matbudgetar och vänskap. Det låter inte lika glamoröst som raketer och självkörande bilar, men betydligt mer mänskligt.

Det är lättare att starta ett AI-bolag än att förstå sina barn (Foto: AP)

En generationskrock på öppen scen

Vivian Wilson representerar en ny sorts kändisbarn: de som inte vill förknippas med föräldrarnas makt och pengar. Hon vill inte bli en rubrik i Financial Times utan hellre en röst i Teen Vogue. Det är också en generationsmarkör. Där Musk ser världen som en riskkalkyl att optimera, ser hans dotter vikten av att ha vänner och lite “expendable income” för att kunna gå på bio.

Kanske är detta den mest talande bilden av vår tid: världens mäktigaste man, besatt av att reproducera sig själv, och en dotter som mest vill slippa bli förknippad med honom.

Perfect Weekend Guide: Tre andra kända barn som gick sin egen väg

Frances Bean Cobain – dotter till Kurt Cobain och Courtney Love. Blev konstnär, inte rockstjärna.

– dotter till Kurt Cobain och Courtney Love. Blev konstnär, inte rockstjärna. Maya Hawke – dotter till Uma Thurman och Ethan Hawke. Byggde sin egen karriär via “Stranger Things” snarare än på sina föräldrars namn.

– dotter till Uma Thurman och Ethan Hawke. Byggde sin egen karriär via “Stranger Things” snarare än på sina föräldrars namn. Brooklyn Beckham – försökte bli fotbollsspelare som pappa, men hamnade istället i mode och matlagning.

Källa: The Independent, Teen Vogue

