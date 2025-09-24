Elon Musk vill rädda planeten, bygga kolonier på Mars och göra AI till mänsklighetens betjänt. Han vill också att vi alla ska skaffa fler barn – gärna en hel bunt. Själv har han redan ett fotbollslag plus avbytare. Men när hans äldsta dotter Vivian Wilson i helgen berättade att hon varit ekonomiskt självständig sedan mars, lät det mer som en tonåring i en amerikansk indiefilm än som arvtagare till världens rikaste man.
Elon Musk skaffar väldigt många barn - glömmer att vara pappa
Mest läst i kategorin
Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp
Saab fortsätter att rusa på börsen trots att allt fler rekommenderar sälj. Enligt experterna finns det dock inte mycket utrymme kvar i aktien att expandera. Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent. …
Nato splittrat om svar på ryska kränkningar
Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion. Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan …
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten. Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg. Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från …
Vilka länder är mest uppkopplade - Sverige i topp
En ny kartläggning avslöjar stora skillnader i hur världen kopplar upp sig. Vissa länder lever nästan ständigt online – andra knappt alls. Var sitter människor mest fastklistrade vid skärmen? En ny global studie från Pew Research Center visar hur ofta människor i 24 länder är online, och Sverige placerar sig bland toppnationerna i Europa. Missa …
Miljardären varnar för apokalyps: Kan öppna dörren för "Antikrist”
Riskkapitalisten Peter Thiel har under det senaste året öppet talat om Bibelns profetior, teknikens risker och världens undergång. I en pågående föreläsningsserie i San Francisco målar han upp en apokalyptisk framtid där en global supermakt kan bli själva Antikrist. Det är inte varje dag en riskkapitalist växlar mellan Johannes uppenbarelse, renässansmålningar och manga när han …
Dottern som inte vill ha pappas pengar
På Teen Vogue Summit i Los Angeles ställde sig 21-åriga Vivian på scen och slog fast: hon tjänar sina egna pengar, hon pluggar på community college och hon har varken hundratusentals dollar på kontot eller planer på att leva i överflöd. “Jag kan betala för mat, jag har ett hem och lite pengar över till nöjen. Det räcker.”
Hon nämnde inte sin pappa vid namn – däremot konstaterade hon torrt att hennes mamma, författaren Justine Wilson, är rik, medan “den andra” är ofattbart mycket rikare. Elon Musk själv har tidigare sagt att hon “dödats av den woke mind virus”, något dottern svarade på i sociala medier med: “Senast jag kollade lever jag.”
Elon Musk satsar allt på AI – kaos, miljöbråk och miljardförluster
När Elon Musk i juni lämnade Washington bakom sig var det inte för att vila upp sig. I stället gick världens mest uppmärksammade entreprenör all in på AI.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Pappa på distans
Elon Musk har gjort det till sin mission att övertyga världen om att vi står inför en demografisk kris. “Fler barn nu!” är hans mantra. Problemet är bara att han själv verkar ha tolkat uppdraget väldigt bokstavligt. Att vara närvarande pappa tycks inte finnas med i hans to do-lista. Det är svårt att hinna med blöjbyten och föräldramöten när man samtidigt försöker bygga hyperloop, dominera rymden och bråka med presidenter på X.
Vivians val att stå på egna ben blir därför ännu mer intressant. Hon hade kunnat leva i skuggan av en Tesla, men valde istället att tala om matbudgetar och vänskap. Det låter inte lika glamoröst som raketer och självkörande bilar, men betydligt mer mänskligt.
Läs även: Zuckerbergs glasögon-fiasko, Perfect Weekend
En generationskrock på öppen scen
Vivian Wilson representerar en ny sorts kändisbarn: de som inte vill förknippas med föräldrarnas makt och pengar. Hon vill inte bli en rubrik i Financial Times utan hellre en röst i Teen Vogue. Det är också en generationsmarkör. Där Musk ser världen som en riskkalkyl att optimera, ser hans dotter vikten av att ha vänner och lite “expendable income” för att kunna gå på bio.
Kanske är detta den mest talande bilden av vår tid: världens mäktigaste man, besatt av att reproducera sig själv, och en dotter som mest vill slippa bli förknippad med honom.
Perfect Weekend Guide: Tre andra kända barn som gick sin egen väg
- Frances Bean Cobain – dotter till Kurt Cobain och Courtney Love. Blev konstnär, inte rockstjärna.
- Maya Hawke – dotter till Uma Thurman och Ethan Hawke. Byggde sin egen karriär via “Stranger Things” snarare än på sina föräldrars namn.
- Brooklyn Beckham – försökte bli fotbollsspelare som pappa, men hamnade istället i mode och matlagning.
Källa: The Independent, Teen Vogue
Läs även: Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills, Perfect Weekend
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025
Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak. 32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från …
Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp
Saab fortsätter att rusa på börsen trots att allt fler rekommenderar sälj. Enligt experterna finns det dock inte mycket utrymme kvar i aktien att expandera. Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent. …
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen
En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder. Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem. Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets …
Nato splittrat om svar på ryska kränkningar
Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion. Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan …
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten. Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg. Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från …