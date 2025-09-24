Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Elon Musk skaffar väldigt många barn - glömmer att vara pappa

Elon Musk kan bygga raketer men har svårt att bygga relationer (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Elon Musk vill rädda planeten, bygga kolonier på Mars och göra AI till mänsklighetens betjänt. Han vill också att vi alla ska skaffa fler barn – gärna en hel bunt. Själv har han redan ett fotbollslag plus avbytare. Men när hans äldsta dotter Vivian Wilson i helgen berättade att hon varit ekonomiskt självständig sedan mars, lät det mer som en tonåring i en amerikansk indiefilm än som arvtagare till världens rikaste man.

Dottern som inte vill ha pappas pengar

Teen Vogue Summit i Los Angeles ställde sig 21-åriga Vivian på scen och slog fast: hon tjänar sina egna pengar, hon pluggar på community college och hon har varken hundratusentals dollar på kontot eller planer på att leva i överflöd. “Jag kan betala för mat, jag har ett hem och lite pengar över till nöjen. Det räcker.”

Hon nämnde inte sin pappa vid namn – däremot konstaterade hon torrt att hennes mamma, författaren Justine Wilson, är rik, medan “den andra” är ofattbart mycket rikare. Elon Musk själv har tidigare sagt att hon “dödats av den woke mind virus”, något dottern svarade på i sociala medier med: “Senast jag kollade lever jag.”

“Jag lever, trots pappas tweets om motsatsen” (Foto: Instagram/AP)
Pappa på distans

Elon Musk har gjort det till sin mission att övertyga världen om att vi står inför en demografisk kris. “Fler barn nu!” är hans mantra. Problemet är bara att han själv verkar ha tolkat uppdraget väldigt bokstavligt. Att vara närvarande pappa tycks inte finnas med i hans to do-lista. Det är svårt att hinna med blöjbyten och föräldramöten när man samtidigt försöker bygga hyperloop, dominera rymden och bråka med presidenter på X.

Vivians val att stå på egna ben blir därför ännu mer intressant. Hon hade kunnat leva i skuggan av en Tesla, men valde istället att tala om matbudgetar och vänskap. Det låter inte lika glamoröst som raketer och självkörande bilar, men betydligt mer mänskligt.

Läs även: Zuckerbergs glasögon-fiasko, Perfect Weekend

Det är lättare att starta ett AI-bolag än att förstå sina barn (Foto: AP)

En generationskrock på öppen scen

Vivian Wilson representerar en ny sorts kändisbarn: de som inte vill förknippas med föräldrarnas makt och pengar. Hon vill inte bli en rubrik i Financial Times utan hellre en röst i Teen Vogue. Det är också en generationsmarkör. Där Musk ser världen som en riskkalkyl att optimera, ser hans dotter vikten av att ha vänner och lite “expendable income” för att kunna gå på bio.

Kanske är detta den mest talande bilden av vår tid: världens mäktigaste man, besatt av att reproducera sig själv, och en dotter som mest vill slippa bli förknippad med honom.

Perfect Weekend Guide: Tre andra kända barn som gick sin egen väg

  • Frances Bean Cobain – dotter till Kurt Cobain och Courtney Love. Blev konstnär, inte rockstjärna.
  • Maya Hawke – dotter till Uma Thurman och Ethan Hawke. Byggde sin egen karriär via “Stranger Things” snarare än på sina föräldrars namn.
  • Brooklyn Beckham – försökte bli fotbollsspelare som pappa, men hamnade istället i mode och matlagning.

Källa: The Independent, Teen Vogue

Läs även: Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills, Perfect Weekend

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

