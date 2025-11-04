Späckhuggare jagar i grupp och har nu lärt sig att döda vithaj för att kommer över den näringsrika levern. Det relativt nya beteendet kan leda till ett ekologiskt skifte.
Efter segelbåtar – späckhuggarnas nästa byte är vithaj
Att intelligenta späckhuggare snabbt anammar nya beteenden råder det ingen tvekan om.
Har attackerat många båtar
Späckhuggare har under de senaste åren terroriserat båtar i Gibraltarsundet, det handlar om hundratals båtar där attackerna även har lett till att några har sänkts.
Studier visar att det kan röra sig om ett nöje för däggdjuren, samtidigt som späckhuggare har blivit en allt vanligare syn i Sverige på sistone och experter uppmanar därför båtägare att se upp.
Nytt byte – vithaj
Nu verkar det samtidigt som att späckhuggare har fått upp ögonen för ett annat byte – vithajen.
Trenden att vithajar jagas och blir av med levern av späckhuggare i grupp har synts till i runt ett decennium, men beteendet har även dykt upp på nya ställen som Mexiko enligt drönarfilmer, berättar CNN.
Det står sedan tidigare klart att jakten på vithaj är något som späckhuggarna har lärt sig är värt mödan, eftersom de riskerar att själva skadas av vithajar som kan utdela kraftfulla bett.
Riktar in sig på levern
Genom att vända vithajen upp-och-ner neutraliseras dock hotet och späckhuggarna avlägsnar sedan den näringsrika levern och ibland andra organ som gruppen har setts dela på tillsammans.
Vithajarnas lever är enorma organ, ungefär en tredjedel av deras kroppsmassa, och samtidigt rika på lipider, där resten av kroppen sedan lämnas.
Det är ett beteende som även syns till bland andra rovdjur som björnar och vargar.
Hos späckhuggare har beteendet förutom i Mexiko även synts till i Australien, Sydafrika och Kalifornien de senaste åren.
Ett nytt mönster som sprids
Att späckhuggare jagar olika hajarter är ingen nyhet, det har de gjort länge, men att specialisera sig på just vithajar i vissa områden, för att mestadels enbart rikta in sig på levern, är ett nytt mönster.
Rubbar balansen
Nu börjar forskare samtidigt se ett skifte i den ekologiska balansen, där vithajar undviker områden i exempelvis Sydafrika som har en stark närvaro av späckhuggare, berättar CNN vidare.
“När vithajarna flyttar kan de hamna i områden med tungt kommersiellt fiske”, säger forskaren Alison Towner vid sydafrikanska Rhodes University.
Forskarna vill nu försöka ta reda på vad det är som ligger bakom beteendet att späckhuggare ger sig på vithajar, där det fortfarande finns många frågetecken menar Alison Towner.
“Det är tydligt att mänskliga aktiviteter, såsom klimatförändringar och industriellt fiske, belastar våra hav. För att fullt ut förstå denna dynamik är ytterligare forskning och finansiering avgörande.”
Efter segelbåtar – späckhuggarnas nästa byte är vithaj
