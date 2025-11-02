Bakom Norges granatattacker döljer sig ett ekonomiskt maskineri som suger pengar ur välfärdsstaten.
Det stora, norska bedrägeriet: “Skrämmande”
Redan i fjol slog Norska KPMG larm. Då såg man en explosion av grov ekonomisk brottslighet och efterfrågade lagändringar för att stoppa utvecklingen.
Nu, ett år senare, är situationen fortsatt allvarlig.
“Finansierar kriminella nätverk”
När handgranater kastas på Oslos gator och tonåringar dras in i gängkriminalitet är det bara toppen av ett isberg. Under ytan flödar miljarder från statliga system rakt in i kriminella nätverk.
Det menar Grete Lien Metlid, chef inom Oslo-polisen, som varnar för att staten själv bidrar till att finansiera våldet.
”För att uttrycka det rakt ut kan man säga att Skatteverket och Nav finansierar kriminella nätverk”, säger hon till norska Dagens Næringsliv.
Hon beskriver en utveckling där bedrägerier mot offentliga system blivit en huvudinkomstkälla för organiserad brottslighet – ofta mer lönsam än narkotikahandeln.
“Det stora bedrägeriet”
Polisen ser hur kriminella utnyttjar digitala system: momsregistreringar, låneansökningar, bidrag och företagsköp, alla system som bygger på förtroende. Det är också systemens stora sårbarhet.
Genom så kallade ”stråpersoner” tar kriminella över bolag med god historik och använder dem för att ta lån, köpa bilar och föra ut pengar ur landet.
”Det stora bedrägeriet, det är mot offentliga företag”, säger Metlid.
Den organiserade ekonomiska brottsligheten har nu blivit så avancerad och systematiserad att den hotar att slå ut delar av välfärdssystemet.
”Vi är inne i en skrämmande fas”, konstaterar polischefen Gaute Storbråten.
Sverige – en varningssignal
För norsk polis är Sverige ett varnande exempel. Här har välfärdsbedrägerier redan blivit en huvudinkomstkälla för kriminella nätverk. Den “svarta ekonomin” beräknas omsätta omkring 150 miljarder kronor. Enligt svensk polis är intäkterna från välfärdsfusk tre gånger så stora som hela narkotikamarknaden.
“Svenskarna säger varsko, varsko, varsko. Det är här de kriminella tjänar sina pengar”, säger Gaute Storbråten.
Grete Lien Metlid varnar för att Norge snabbt är på väg i samma riktning.
”Norge har en fördel jämfört med Sverige – men vi har inte gott om tid”, säger hon.
Sekretess stoppar samarbete
Ett av polisens största problem är att banker och myndigheter inte vågar dela information på grund av strikta tolkningar av personuppgiftslagar. Resultatet blir att identitetsstölder, lån och bidragsfusk fortsätter trots att varningssignaler finns.
”Det är en paradox att bankernas tolkning av regler om personuppgifter gör att de låter sig svindlas av personer kort tid efter att polisen varnat dem om just de personerna”, säger polisjuristen Jo Heine Faafeng Meyer.
Polisen menar att informationsdelning i realtid är avgörande för att stoppa de ekonomiska flödena innan de når de kriminella.
”Vi har inte tid”
Metlid lämnar snart sin tjänst som underrättelsechef för att leda den operativa polisverksamheten i Oslo. Men hon varnar för att tiden håller på att rinna ut.
”Det jag är mest rädd för är att vi lägger ner ofattbar tid på att initiera nödvändiga åtgärder. För det här blir bara värre dag för dag”, säger hon.
Enligt henne finns lösningen redan – samarbete mellan banker, polis och myndigheter. Men om inget görs nu, riskerar välfärdens pengar att fortsätta finansiera nästa våldsvåg.
Den organiserade brottsligheten ökar inte bara i Norge och Sverige utan i hela EU. Det kan du läsa mer om här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
