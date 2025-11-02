Det stora, norska bedrägeriet: “Skrämmande”

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

“Det stora bedrägeriet”

Polisen ser hur kriminella utnyttjar digitala system: momsregistreringar, låneansökningar, bidrag och företagsköp, alla system som bygger på förtroende. Det är också systemens stora sårbarhet.

Genom så kallade ”stråpersoner” tar kriminella över bolag med god historik och använder dem för att ta lån, köpa bilar och föra ut pengar ur landet.

”Det stora bedrägeriet, det är mot offentliga företag”, säger Metlid.

Den organiserade ekonomiska brottsligheten har nu blivit så avancerad och systematiserad att den hotar att slå ut delar av välfärdssystemet.

”Vi är inne i en skrämmande fas”, konstaterar polischefen Gaute Storbråten.

”Det stora bedrägeriet, det är mot offentliga företag”, säger Grete Lien Metlid, chef inom Oslo-polisen (Foto: Terje Bendiksby/NTB/TT)

Sverige – en varningssignal

För norsk polis är Sverige ett varnande exempel. Här har välfärdsbedrägerier redan blivit en huvudinkomstkälla för kriminella nätverk. Den “svarta ekonomin” beräknas omsätta omkring 150 miljarder kronor. Enligt svensk polis är intäkterna från välfärdsfusk tre gånger så stora som hela narkotikamarknaden.

“Svenskarna säger varsko, varsko, varsko. Det är här de kriminella tjänar sina pengar”, säger Gaute Storbråten.

Grete Lien Metlid varnar för att Norge snabbt är på väg i samma riktning.

”Norge har en fördel jämfört med Sverige – men vi har inte gott om tid”, säger hon.

Sekretess stoppar samarbete

Ett av polisens största problem är att banker och myndigheter inte vågar dela information på grund av strikta tolkningar av personuppgiftslagar. Resultatet blir att identitetsstölder, lån och bidragsfusk fortsätter trots att varningssignaler finns.

”Det är en paradox att bankernas tolkning av regler om personuppgifter gör att de låter sig svindlas av personer kort tid efter att polisen varnat dem om just de personerna”, säger polisjuristen Jo Heine Faafeng Meyer.

Polisen menar att informationsdelning i realtid är avgörande för att stoppa de ekonomiska flödena innan de når de kriminella.

”Vi har inte tid”

Metlid lämnar snart sin tjänst som underrättelsechef för att leda den operativa polisverksamheten i Oslo. Men hon varnar för att tiden håller på att rinna ut.

”Det jag är mest rädd för är att vi lägger ner ofattbar tid på att initiera nödvändiga åtgärder. För det här blir bara värre dag för dag”, säger hon.

Enligt henne finns lösningen redan – samarbete mellan banker, polis och myndigheter. Men om inget görs nu, riskerar välfärdens pengar att fortsätta finansiera nästa våldsvåg.

