Trots flera år av låg tillväxt och pressade hushållskassor ser Oscar Sjöstedt hopp i horisonten. Han är Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson och han pekar ut elskatten som sin viktigaste reform och lovar fortsatt press nedåt på skatter och kostnader.
Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten
Sveriges ekonomi har bromsat in, men Oscar Sjöstedt (SD) tycker inte att läget är så illa som det ofta framställs: “Det är inte nattsvart. Sverige har haft högre tillväxt än euroområdet, och både KI, Riksbanken och Finansdepartementet spår återhämtning nästa år”, säger han.
Han lyfter fram Sverigedemokraternas roll i att inflationen kommit ner. Något som gjort det möjligt för Riksbanken att sänka räntan.
“Riksbanken skriver själva att det är vår budgetpolitik som möjliggjort räntesänkningen”, menar han.
Om intervjun
Dagens PS har bjudit in samtliga riksdagspartier till studion för att prata om partiets ekonomiska politik. De får besvara liknande frågor och gess tillfälle att berätta hur de ser på svensk ekonomi inför valet 2026.
Intervjuer med partierna publiceras löpande.
Sverigedemokraterna vill stimulera konsumtion och företagsklimat
För att få fart på ekonomin pekar Sjöstedt på en rad skattesänkningar som redan lagts fram.
“Vi går fram med sänkt matmoms, lägre elskatt och minskade förskoleavgifter, säger han. Det ska ge hushållen mer i plånboken så att konsumtionen ökar.”
För företagen vill partiet bland annat utöka växa-stödet och sänka arbetsgivaravgifterna för unga.
“Företag vågar inte anställa om efterfrågan är svag. Därför måste vi också stimulera hushållen”, säger Sjöstedt.
Elskatt, inkomstklyftor – och en eldig vision
På frågan om vilken reform han helst skulle vilja genomföra efter valet 2026 tvekar han inte.
“Jag skulle ta bort elskatten helt. Det är orimligt att vi talar om elektrifiering och samtidigt straffbeskattar el”, säger han.
När samtalet glider in på Sveriges ökande ekonomiska klyftor vill han nyansera bilden.
“Inkomstklyftor är inte nödvändigtvis något dåligt. Det viktiga är om människor rör sig mellan grupper över tid. Sverige erbjuder gratis utbildning, ansvaret ligger också på individen”, säger Sjöstedt.
Stoltast är han över Sverigedemokraternas påverkan på bränslepolitiken:
“Vi har sänkt skatterna på drivmedel, pressat ner priserna och lagt om reduktionsplikten. Det var ett tydligt vallöfte och vi har levererat.”
Se även intervjun med Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Cecilia Rönn.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
