Snart får de betala för att leka i parken

Ungefär var tredje elev i Australien går i en privat skola, två av tre i gemensamt drivna och förvaltade skolor.

Nu stundar nya tider för de privatägda skolorna, åtminstone i North Sydney Council, som ekonomiskt krisdrabbat överväger ett avgiftssystem. Enligt det ska grupper på 21 personer eller fler, få betala för att använda offentliga parker.

Det kommer då att gälla privatskolor som använder parkerna för raster, lek och motion, likväl som personliga tränare, hundpromenerare och andra kommersiella aktörer, skriver SMH.

”Ska vara rättvist”

North Sydneys borgmästare Zoe Baker vill förstås inte verka snål utan säger att det inte handlar om att ”höja intäkter”, utan mer om att säkerställa ”rättvisa” och ”jämlikhet” när det gäller användandet av gemensamma anläggningar.

“Det här är offentliga anläggningar, och det är bara rättvist att skolor och andra aktörer som använder dem bidrar till det samhälle de verkar i”, säger Baker hos SMH.

Kommunen inledde mjukt med ett brev till privatskolorna om att frivilligt betala en årlig avgift till kommunen.

Det gav naturligtvis inte något. I likhet med andra vinstdrivande företag, har privatskolorna naturligtvis ingen tanke på att dra på sig utgifter de kan slippa ifrån.

