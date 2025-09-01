Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Snart får de betala för att leka i parken

Vill ta betalt för parklek
Vacker utsikt från botanisk trädgård i Sydney men kanske inte gratis så länge till. Privatskolor och privata företag ska få betala för parkerna. (Foto: Marianne Løvland/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Betala först, lek sedan. Eller lek någon annanstans. Det är nya tider för privatskolor som hittills lekt gratis i parker. Nu blir det ändring.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ungefär var tredje elev i Australien går i en privat skola, två av tre i gemensamt drivna och förvaltade skolor.

Nu stundar nya tider för de privatägda skolorna, åtminstone i North Sydney Council, som ekonomiskt krisdrabbat överväger ett avgiftssystem. Enligt det ska grupper på 21 personer eller fler, få betala för att använda offentliga parker.

Det kommer då att gälla privatskolor som använder parkerna för raster, lek och motion, likväl som personliga tränare, hundpromenerare och andra kommersiella aktörer, skriver SMH.

Fel åsikter? Då blir det inget visum. Dagens PS

”Ska vara rättvist”

North Sydneys borgmästare Zoe Baker vill förstås inte verka snål utan säger att det inte handlar om att ”höja intäkter”, utan mer om att säkerställa ”rättvisa” och ”jämlikhet” när det gäller användandet av gemensamma anläggningar.

“Det här är offentliga anläggningar, och det är bara rättvist att skolor och andra aktörer som använder dem bidrar till det samhälle de verkar i”, säger Baker hos SMH.

Kommunen inledde mjukt med ett brev till privatskolorna om att frivilligt betala en årlig avgift till kommunen.

Det gav naturligtvis inte något. I likhet med andra vinstdrivande företag, har privatskolorna naturligtvis ingen tanke på att dra på sig utgifter de kan slippa ifrån.

ANNONS

Jordartsmetaller: Australien på tur när Kina stänger dörren. Dagens PS

Samma problem med stränderna. Privata event tar över, dränker i musik och blockerar p-platser. Avgifter ska betala även de problemen. (Foto: Marianne Løvland/NTB-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Vi bidrar redan”

En talesperson för de katolska skolorna i Sydney Catholic Schools förklarade dessutom att skolorna redan gjorde en insats för samhället och därmed även bidrog ekonomiskt.

Den nya avgiftspolicyn skulle alltså inkludera avgifter även för sådana som personliga tränare, kommersiella hundrastare, bröllops- och eventarrangörer.

I en kommunal rapport pekar man på att kommersiell användning av utomhusområden är ett problem inte minst på stränder där användare ”tar över” utrymmena, spelar hög musik och blockerar parkeringsplatser.

Fyllde listan med förbud

När man ändå är i gång fyllde man på policyn med förbud mot partytält, andra tält, konfetti, okokt ris, syntetiska blomblad och färgade pulver, allt åtgärder som fick bröllopsarrangörer och vigselförrättare att ge kommunen ris i stället för att kasta det på brudparen.

”Om de tar ut avgifter kommer jag att säga till mina kunder att gifta sig någon annanstans”, säger vigselförrättaren Orna Binder hos SMH.

ANNONS

”Det här är offentliga områden och borde vara gratis för alla”.

Aaron Hall, extremt nischad företagare som arrangerar ”frierie-event” säger sig vara mer förstående med tanke på allt bulle och skräp eventen leder till.

PT och hundrastare får pröjsa

I vissa delar av Australien, som North Sydney Council möjligen sneglat på, finns redan en taxa för bröllop på offentliga platser och i parker.

Det kostar upp till 1 019 australiska dollar i Mosman, 309 dollar i Lane Cove, 327 dollar i timmen i Woollahra och 483 dollar i Northern Beaches.

En handfull kommuner, bland dem Lane Cove och Ryde, tar dessutom betalat av personliga tränare och kommersiella hundrastare som använder gemensamma parker.

Fåraktig nyhet: Bättre ull med solenergi. Dagens PS

Backpackers tar anställning i gruvan efter Tiktok-trend. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AustralienparkerSkolorTräning
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS