Byggbolaget PEABs grundare död

Det skriver Dagens Industri som hänvisar till samtal med Lennart Mauritzon, vd för Erik Paulssons fastighetsholdingbolag Backahill.

Grundade PEAB 1959

“Han somnade in lugnt och stilla under natten”, säger Backahills vd till tidningen.

DI uppger att Backahill senare under eftermiddagen kommer att informera om händelsen i ett pressmeddelande.

Personalen i Backahill och familjen är informerade, uppger Lennart Mauritzon vidare.

Erik Paulsson grundade PEAB (börskurs PEAB) 1959 med sin bror Mats Paulsson.

Ägare av flera andra fastighetsbolag

Bolaget har sedan dess vuxit till en ledande aktör i Norden med verksamhet främst i Sverige, Norge och Finland.

De senaste åren har PEAB:s aktie handlats i sidled men om man drar ut kurvan till millennieskiftet så är aktien upp över 700 procent under det gångna kvartsseklet.

I dag ingår PEAB i Backahill tillsammans med flera andra fastighetsbolag som bröderna Paulsson också äger såsom Catena (börskurs Catena), Fabege (börskurs Fabege) och Whilborgs (börskurs Whilborgs).

Erik Paulsson lämnade ordförandeposten i Backahill i augusti 2022 skriver Di som numera ägs av Erik Paulssons barn.

