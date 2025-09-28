Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Elbilsjätten BYD till Warren Buffett: Tack och hej

BYD
Kinas elbilsjätte BYD tackar Warren Buffett och avlidne Charlie Munger för den tid som varit. (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Wall Street-ikonen Warren Buffetts Berkshire Hathaway har gradvis dragit ner på sitt innehav i kinesiska elbilsjätten och nu tackar BYD för den tid som varit och tar farväl.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Förra veckan rapporterade bland andra CNBC att Berkshire Hathaway sålt resten av sitt innehav i BYD, som i ett inlägg på sociala medier riktar ett stort tack till både Warren Buffett och investeraroraklets bortgångne parhäst Charlie Munger för den långa perioden av förtroende som den kinesiska elfordonstillverkaren åtnjutit hos Berkshire Hathaway, berättar den amerikanska nyhetskanalen.

Läs även: Odödliga visdomsord av Charlie Munger DagensPS

ANNONS

Tackar både Buffett och Munger

BYD:s pr-chef Li Yunfei är författare till inlägget, som publicerades tidigare i år:

”Vi är tacksamma för Charlie Mungers och Warren Buffetts erkännande av BYD, liksom för investeringen, stödet och kamratskapet under de senaste 17 åren… En eloge till alla långsiktiga anhängare!” står det bland annat.

Berkshire under ledning av superduon Buffett och Munger började köpa aktier i företaget 2008.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

BYD:s vd: Berkshire älskade oss

När BYD:s vice vd Stella Li i veckan medverkade i CNBC Europes ”Access Middle East” refererade Li till det tidigare inlägget och tillade att Buffett och Munger ”älskade” bolaget och dess ledning, men givetvis agerar de som de investerare de är och då det är naturligt med ”köp och försäljning” eftersom det ligger i deras affärsintresse, och så till vida är det ”inte för att de gillar oss”, konstaterade Li krasst.

Reuters uppger, med hänvisning till en tung rådgivare till BYD, att Buffett kunde håva in en vinst på 20 gånger de investerade pengarna i företag.

ANNONS

”Vi har varit oerhört glada över att ha haft Buffett (som investerare), men det faktum att han monetariserade sin position är precis vad Berkshire Hathaway gör för sitt uppehälle: köpa, tjäna och sälja”, förklarade rådgivaren Alfredo Altavilla som yhetsbyrån citerar.

Kinas börsjätte backade i veckan

Aktierna i Kinas elfilsjätte är upp 20 procent i år men har fallit mer än 6 procent på Hongkongbörsen under den snart passerade veckan, uppger CNBC.

BYD har justerat ner sin försäljningstillväxt i år med 16 procent och sänkt priserna till följd av en avtagande försäljning, vilket också medfört att produktionen bromsat in, framgår det.

Kvartalsrapporten som kom in förra veckan visade för första gången på över tre år på en vinstnedgång för den kinesiska elbilsbjässen.

Berkshires och Buffetts fokus just nu ligger på japanska handelshus, som Dagens PS rapporterat med Bloomberg som källa.

Läs mer: Här tankar Warren Buffett aktier just nu DagensPS

Läs också: Berkshire tappade miljarder när Buffett sa adjö – vad händer nu? Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Berkshire HathawayBYDCharlie MungerElbilsjätteInvesteringJapanKinaWarren Buffett
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS