Wall Street-ikonen Warren Buffetts Berkshire Hathaway har gradvis dragit ner på sitt innehav i kinesiska elbilsjätten och nu tackar BYD för den tid som varit och tar farväl.
Elbilsjätten BYD till Warren Buffett: Tack och hej
Förra veckan rapporterade bland andra CNBC att Berkshire Hathaway sålt resten av sitt innehav i BYD, som i ett inlägg på sociala medier riktar ett stort tack till både Warren Buffett och investeraroraklets bortgångne parhäst Charlie Munger för den långa perioden av förtroende som den kinesiska elfordonstillverkaren åtnjutit hos Berkshire Hathaway, berättar den amerikanska nyhetskanalen.
Läs även: Odödliga visdomsord av Charlie Munger DagensPS
Tackar både Buffett och Munger
BYD:s pr-chef Li Yunfei är författare till inlägget, som publicerades tidigare i år:
”Vi är tacksamma för Charlie Mungers och Warren Buffetts erkännande av BYD, liksom för investeringen, stödet och kamratskapet under de senaste 17 åren… En eloge till alla långsiktiga anhängare!” står det bland annat.
Berkshire under ledning av superduon Buffett och Munger började köpa aktier i företaget 2008.
BYD:s vd: Berkshire älskade oss
När BYD:s vice vd Stella Li i veckan medverkade i CNBC Europes ”Access Middle East” refererade Li till det tidigare inlägget och tillade att Buffett och Munger ”älskade” bolaget och dess ledning, men givetvis agerar de som de investerare de är och då det är naturligt med ”köp och försäljning” eftersom det ligger i deras affärsintresse, och så till vida är det ”inte för att de gillar oss”, konstaterade Li krasst.
Reuters uppger, med hänvisning till en tung rådgivare till BYD, att Buffett kunde håva in en vinst på 20 gånger de investerade pengarna i företag.
”Vi har varit oerhört glada över att ha haft Buffett (som investerare), men det faktum att han monetariserade sin position är precis vad Berkshire Hathaway gör för sitt uppehälle: köpa, tjäna och sälja”, förklarade rådgivaren Alfredo Altavilla som yhetsbyrån citerar.
Kinas börsjätte backade i veckan
Aktierna i Kinas elfilsjätte är upp 20 procent i år men har fallit mer än 6 procent på Hongkongbörsen under den snart passerade veckan, uppger CNBC.
BYD har justerat ner sin försäljningstillväxt i år med 16 procent och sänkt priserna till följd av en avtagande försäljning, vilket också medfört att produktionen bromsat in, framgår det.
Kvartalsrapporten som kom in förra veckan visade för första gången på över tre år på en vinstnedgång för den kinesiska elbilsbjässen.
Berkshires och Buffetts fokus just nu ligger på japanska handelshus, som Dagens PS rapporterat med Bloomberg som källa.
Läs mer: Här tankar Warren Buffett aktier just nu DagensPS
Läs också: Berkshire tappade miljarder när Buffett sa adjö – vad händer nu? Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
