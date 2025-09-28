Elbilsjätten BYD till Warren Buffett: Tack och hej

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

BYD:s vd: Berkshire älskade oss

När BYD:s vice vd Stella Li i veckan medverkade i CNBC Europes ”Access Middle East” refererade Li till det tidigare inlägget och tillade att Buffett och Munger ”älskade” bolaget och dess ledning, men givetvis agerar de som de investerare de är och då det är naturligt med ”köp och försäljning” eftersom det ligger i deras affärsintresse, och så till vida är det ”inte för att de gillar oss”, konstaterade Li krasst.

Reuters uppger, med hänvisning till en tung rådgivare till BYD, att Buffett kunde håva in en vinst på 20 gånger de investerade pengarna i företag.

”Vi har varit oerhört glada över att ha haft Buffett (som investerare), men det faktum att han monetariserade sin position är precis vad Berkshire Hathaway gör för sitt uppehälle: köpa, tjäna och sälja”, förklarade rådgivaren Alfredo Altavilla som yhetsbyrån citerar.

Kinas börsjätte backade i veckan

Aktierna i Kinas elfilsjätte är upp 20 procent i år men har fallit mer än 6 procent på Hongkongbörsen under den snart passerade veckan, uppger CNBC.

BYD har justerat ner sin försäljningstillväxt i år med 16 procent och sänkt priserna till följd av en avtagande försäljning, vilket också medfört att produktionen bromsat in, framgår det.

Kvartalsrapporten som kom in förra veckan visade för första gången på över tre år på en vinstnedgång för den kinesiska elbilsbjässen.

Berkshires och Buffetts fokus just nu ligger på japanska handelshus, som Dagens PS rapporterat med Bloomberg som källa.

